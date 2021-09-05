Во Львове швейцар ресторана «Крыивка» пан Мыколай установил рекорд: за четырнадцать лет службы в качестве приветствия посетителей заведения он почти 1,2 миллиона раз сказал «Слава Украине!» и «Героям слава» (в сокращённом написании СУГС)

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Собственно, какая государственность — такие и рекорды, потому кажущаяся несколько странной категория для фиксации достижения является по-своему логичной. За последний месяц мы сообщали о множестве свершений украинских патриотов в различных сферах: один проехал несколько сотен километров на велосипеде, непрерывно играя на сопилке гимн Украины, иные высадили в виде тризуба ростки горчицы и кукурузы, по всей стране возвели флагштоки под держпрапоры, включая самый высокий в Харькове… Но этим дело не ограничилось — Украина стала страной воистину удивительных рекордов.

Все сообщали о пляшущих в воздухе гопак запорожских парашютистах, но почему-то забыли, что другой парашютист, Анатолий Глиненко, во время прыжка развернул желто-блакитный флаг в 500 квадратных метров. А ещё восемь украинских атлетов в честь Дня независимости не поленились протянуть огромный транспортный самолёт «Мрия» (наследие проклятого советского прошлого) на целых 4 метра.

Сообщалось, что из тортов был выложен огромный прапор, но незаслуженно мало уделили внимания, что в городе Стрый выстроили самую большую живую цепь в цветах флага Украины. А другой трёхкилометровый флаг соединил Тернопольскую и Хмельницкую области на реке Збруч, причем держали его с каждой стороны реки по три тысячи человек в вышиванках. Ещё один рекордный двухсотметровый флаг сшили медики в Ивано-Франковске — на нем отпечатки ладошек младенцев, появившихся на свет в местном перинатальном центре.

Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Максим Могильницкий дополнительно сообщает о целой серии рекордов, которые ещё ждут своего диагноза: самый большой украинский рушник на бумаге; масштабный флешмоб шести сотен детей в вышиванках; бесконечное «кольцо единства» из граждан в вышиванках (как символ бесконечности украинского рода); самое большое количество портретов детей в вышиванках в одном печатном издании; самое массовое занятие производственной гимнастикой в вышиванках… И конечно же, «девять тысяч елочек, высаженных трезубцем» — лесопосадки это святое.

В угаре всеобщего патриотизма не отстают и украинские спортсмены. Тренер украинской сборной по футболу (форма которой теперь тоже украшена СУГСом) Александр Петраков пообещал не вызывать в команду футболистов, играющих за российские клубы. А украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое… С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в соцсети, и даже шпрехенфюрер Креминь отметил, что этот поступок обязательно войдёт в хрестоматии украинского патриотизма.

Правда, быстро выяснилось, что еще пару месяцев назад «уважения к Украине» у Цветова не хватало: на чемпионате Европы по лёгкой атлетике он преспокойно фотографировался с коллегами из «государства-агрессора». Но после травли других украинских спортсменов (в частности, скандала с Ярославой Магучих, имевшей неосторожность сфотографироваться с россиянкой) Цветов сделал нужные выводы. Как писал классик: «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков».

В ознаменование окончательной победы украинского патриотизма 30 августа в Мариуполе в цвета национального прапора перекрасили плитку на площади Воинов-освободителей. Бдительные «активисты» узрели, что предыдущее покрытие площади подозрительно напоминает Георгиевскую ленту и замалевали измену, о чем победно сообщает местное издание 0629.ua.

Укрусь, но не сдамся! Деньги для диктатуры националистов © president.gov.ua Владимиру Зеленскому коллективное представление на звание Героя Украины для гитлеровца из дивизии ваффен-СС «Галичина» Михаила Мулыка, а Кабмин на своем заседании рекомендовал президенту не возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата и государственной службе протокола не водить туда иностранные делегации…

Итак, 30-летие независимости было отмечено целым рядом реальных рекордов, хотя, как справедливо заметили некоторые наблюдатели, все-таки не хватало самого большого в мире дидуха — мужского символа достижений Украины.

«История не знает примеров, когда колония выходила бы из состава империи с ядерным оружием, судостроением, авиастроением, ракетостроением, отличной наукой мирового уровня, — флегматично резюмирует ранее поддерживавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк. — Прошло практически 30 лет, что из всего этого у нас осталось? Что мы можем теперь сказать русским или миру вообще? Мы хоть что-то сохранили, приумножили, развили? Как теперь оправдываться перед теми же русскими?»

Не надо перед нами оправдываться: мы всё видим сами. Удивляемся, сочувствуем и занимаемся своими делами. Дидух с вами, и, может, даже самый большой.