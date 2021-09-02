Как мы предупреждали, любой исход визита Зеленского в США будет истолкован официальным Киевом как дипломатическая победа. Главным индикатором успеха является намерение США дать некоторое количество денег на вооружение и «демократию», а заодно оказать помощь терпящему экономическое бедствие майданному режиму. Что и было исполнено

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Возможно, именно поэтому в близких к правительственным кругах вызревает идея полного ребрендинга страны-неудачницы (своего рода «попытка номер два»), о чем в интервью журналисту Роману Цымбалюку сообщил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. «Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война, — говорит Арестович, — Русь это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим».

Кто «работает» осталось неразъясненным, но само по себе заявление настолько ошеломительное, что на него даже отреагировала официальная представитель российского МИДа Мария Захарова: «Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю [сокращенное название] Укрусь. Не благодарите».

Но все-таки в Офисе Президента Украины занимаются не только переименованиями. Возможно, вброс про «Украину-Русь» обычный зондаж общественной реакции на инициативу, о которых высокие официальные лица боятся говорить, или сознательное отвлечение внимания от чего-то более существенного, например, от первоначально весьма сдержанного приема Владимира Зеленского в США (хотя версию об обычной дурости мы оставляем за основную).

«Ритуальные заклинания и сказки»: Аксенов высказался о встрече Байдена с Зеленским © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

А вот три миллиарда долларов «экономической помощи», которое США пообещали Украине, — по сути очередной кредит, вдобавок к десяткам миллионам уже имеющихся и тянущих экономику Украины ко дну. В обмен на него Украина оплатит заказ обанкротившемуся Westinghouse на постройку пяти ненужных ей атомных энергоблоков, и отвалит американцам за них 30 миллиардов долларов — то есть в десять раз больше самой «экономической помощи». Так себе сделка.

На самом деле, для Белого Дома Украина — лишь огромная казарма, в которой в разной степени готовности хранится пушечное мясо для войны с Россией. Причем речь идёт о войне не условной, а вполне реальной, сознательно спровоцированной после госпереворота 2014 года.

Киевский экономист и публицист Александр Скубченко: «Мы потеряли 15 тысяч лучших людей, — заявил Зеленский на встрече с Байденом, говоря о войне в Украине. По данным ООН, за 7 лет войны погибло до 13 300 человек (пусть 15 000, по Зеленскому). Из них "3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков", как отмечают в ООН. Зеленский обо всех говорит, как о своих потерях — "лучшие люди" — о гражданах Украины. Если все погибшие, как делает вывод Зеленский, с обеих сторон — граждане Украины, значит ли это, что войну в Украине он считает гражданской?».

Сарказм Скубченко понятен — согласно официальной доктрине, «демократическая Украина» воюет с деспотичной и чуждой ей Россией, с русскими. И на продолжение раздора между двумя крупнейшими славянскими этносами, ради их взаимного отчуждение и выделяются Западом огромные деньги. Как подчёркивает историк академик Пётр Толочко, если разложение былой общности будет продолжаться, то в скором времени на руинах современной Украины окажется иной, чужой народ: «Это наша трагедия. И я боюсь, что если этот процесс каким-то образом не приостановить, то пройдёт время, и образуется совершенно другой этнос с другими представлениями. Как после Брестской унии образовался народ Западной Украины — галичане. Они ведь тоже называются "украинцами", но это совершенно другой народ, чем среднеднепровский украинец. Они принадлежат к совершенно другой цивилизационной системе — они католики, мы православные, у них свои взгляды на прошлое, на будущее».

Очередным примером украинского «нового прошлого» стала книга историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова — мова вільних людей». Вот лишь некоторые тезисы пана Сергия: Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры), а царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины; укры — древнее название украинцев, которое происходит от имени верховного бога Акрая (Зевса) и означает «божественные»; трипольцы (древние украинцы) получив миссию от Всевышнего, разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль; «орать» (пахать) для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан»…

Когда мы смеёмся над новыми украинскими учебниками истории, надо понимать — их задача отнюдь не развеселить нас, а дрессировать будущих бойцов для нашего убийства, а деньги на оружие Запад им уже даёт.

Блицопрос: Богдан Безпалько об итогах встречи Зеленского и Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

То есть для входа в ресторан надо было рявкнуть бандеровское приветствие (которое, вообще-то, по уставу ОУН правильно сопровождать зигованием). И рекорд в миллион с лишним приветствий — это внятно озвученное согласие обычных посетителей кабака с бандеровщиной и ее лозунгами.

«Слава Украине! Борьба продолжается», — заканчивает сообщение о «рекорде» пресс-служба «Крыйивки», а вопрос остаётся: за что, собственно, борьба продолжается? Да всё за то же. За право получать деньги на убийство своих сограждан, за забвение родного языка, за упорство в предательстве памяти общих предков — «Укрусь, но не сдамся!».