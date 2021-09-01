Украинские чиновники стараются экономить на образовании для детей

В Ивано-Франковской области проходит акция протеста — 30 августа жители села Яворов перекрыли автомобильную трассу, пропуская только автомобили «скорой помощи» и машины с детьми. Причем, они не прекратили свои действия даже после угрозы со стороны представителей местной власти. И намерены выходить на дорогу снова.

Люди протестуют против ликвидации одной из местных школ, которую закрыли перед началом образовательного сезона. В результате ученикам придется ездить в другое учебное заведение на автобусе, а сразу десять учителей оказались на бирже труда — потому что им негде работать по специальности. Так что педагоги уже рассказывают, что им придется уехать из региона — хотя бы на те же польские клубничные заработки.

Это не частный случай. Ликвидация школ происходит сейчас практически повсеместно. Богатые против бедных. Скандал в школе Кривого Рога © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«До 2027 года в Украине планируют провести оптимизацию школ: они превратятся в гимназии и лицеи. Во многих регионах уже отменяют наборы в первые и десятые классы, некоторые учебные заведения вообще закрываются….Процесс закрытия школ перешел в активную фазу. Актуальной эта проблема стала, к примеру, для Львовской области, где в 2021 году должны закрыть около 30 образовательных учреждений» — сообщает об этом украинский журнал «Фокус».

«Если бы год назад кто-то сказал мне, что я буду закрывать школу, я бы спорил до хрипоты, что такое невозможно» — признается мэр Борислава Игорь Яворский. Этот небольшой город вошел в украинскую литературную классику — благодаря известной повести «Борислав смеется», произведении Ивана Франко, которое повествует об организации массовой забастовки. Но сейчас чиновники благополучно ликвидировали одну из местных школ. А местным жителям совсем не смешно. И они тоже обдумывают намерения протестовать против антисоциальных действий властей.

Руководство местных общин пытается оправдаться, заявляя, что под закрытие попадают школы в небольших населенных пунктах, где в классах давно не хватает школьников. Но все понимают, что это блеф. Как рассказал «Фокусу» заместитель главы Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Марьян Калын, учебные заведения «оптимизируются» не с учетом демографического фактора, а из-за экономической целесообразности — то есть, по причине банального отсутствия денег. Ведь финансирование школ перекинули после Евромайдана на местный бюджет — подталкивая к их вынужденной ликвидации.

Между тем, важно осознавать — сокращение сельских школ в принципе лишает многих подростков возможности получать образовательные услуги. Уцелевшие учебные заведения, которые обслуживают сразу несколько сел, и без того переполнены учениками. А школьные автобусы, которые должны отвозить детей на учебу, ходят нерегулярно — потому что средств на них не хватает.

Зачастую подросткам приходится добираться до расположенной в соседнем селе школы на велосипедах или пешком — по лесным зимним дорогам, в позднее время и в плохую погоду. Все это уже давно привело к тому, что такие подростки посещают школу время от времени, получая образование формально, «задним числом» — за небольшую мзду педагогам, которые выписывают для них аттестаты по окончанию восьми лет школьного учебного курса.

Новая волна ликвидации школ приведет к тому, что количество полуграмотных и необразованных детей катастрофически возрастет — ведь получение школьного образования станет проблематичным для жителей множества населенных пунктов. Фактически, оно останется доступным только для местечковых элит. А большинство жителей периферийных областей страны будут грамотными лишь на столько, насколько это будет необходимо для того, чтобы задешево продавать свою рабочую силу.

Однако, закрытие «убыточных» школ будет иметь множество других последствий для экономики и социальной сферы страны. Ведь ликвидация школы в целом негативно сказывается на социально-экономической жизни села. «Закрытие школ в Украине грозит вымиранием поселков» — абсолютно обоснованно предупреждают об этом эксперты сайта «Подробности».

Социально активные украинцы, которые, обычно, и без того не видят в родном селе никаких перспектив, но еще имеют какие-то средства, будут стремиться переехать туда, где их дети, по крайней мере, смогут получить образование. Такой отток населения негативно скажется на экономическом развитии оставшегося без школы поселка — и, вдобавок, увеличит уровень криминала, в который активно вовлекаются необразованные, ничем не занятые и лишенные перспектив подростки.

К этому следует добавить еще один знаковый и важный момент — «оптимизация» украинских школ всегда входила в число базовых условий Международного валютного фонда, от выполнения которых зависит дальнейшее кредитование Украины. Причем, добиваясь сокращения учебных учреждений, западные эксперты открыто требуют увеличить нагрузку на сохранивших свои места педагогов.

«МВФ настаивает на том, чтобы нагрузка на преподавателей средней школы была увеличена. У нас уменьшается количество учеников. Значит, нам надо уменьшать количество учителей и школ. Это непопулярные шаги, это не вызывает большого энтузиазма в обществе», — говорила об этом заместитель министра образования Украины Инна Совсун. Сейчас она работает депутаткой Верховной Рады от партии «Голос», и недавно приобрела элитное жилье на сумму 7,5 млн грн. — что, очевидно, представляет собой успешный результат «политики экономии».

Депопуляция населения, которая является прямым следствием неолиберальных реформ, по-оруэлловски используется «реформаторами», чтобы заставить украинских учителей работать еще больше. Ведь педагоги желают сохранить работу на фоне массового сокращения учебных заведений по всей территории Украины. «Стыдно»: к какому будущему готовят детей Украины © "Правый сектор"

По итогам Евромайдана «реформаторы» задекларировали намерения ликвидировать около 500 «убыточных» школ, а также значительное количество профтехучилищ. Причем, согласно заявлению профсоюза работников образования и науки Украины, это может привести к увольнению ста тысяч учителей. Речь идет о настоящей социальной катастрофе, которая растянута во времени — примерно до 2027 года, когда в стране уцелеют только «коммерчески рентабельные» учебные заведения. А также переполненные школьные гетто для самых бедных.

Все это окончательно превратит Украину в слаборазвитое государство Третьего мира, накрывая будущие поколения тьмой незнания и отсталости — если граждане не будут протестовать против убийственного курса властей, как это пытаются делать сегодня на Прикарпатье.