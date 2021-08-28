На сентябрьской сессии Верховной Рады готовятся принять поправки в закон об СБУ. Поправки эти можно условно разделить на три категории: логичные, бесполезные и вредные

Депутаты собираются примерно на треть сократить численность спецслужбы и в пять раз сократить количество сотрудников в погонах. Если сейчас в составе СБУ насчитывается 27 000 человек, большинство из которых военнослужащие, то по окончании сокращения должно остаться 20 000, из которых прогоны будут носить только 4 000 тысячи.

Это вполне логичное мероприятие. Я имею в виду резкое сокращение сотрудников в погонах. Потому как общее сокращение штатов является мероприятием бесполезным и, скорее всего, обернётся традиционным для всего мира (и для любой переживающей сокращение штатов бюрократической конторы) их конечным увеличением.

Реально штаты сокращаются только тогда, когда это выгодно самому ведомству. А для этого надо создать соответствующие условия. Например, чтобы за счёт сокращаемых росла зарплата остающихся. Любые другие попытки остановить рост бюрократического аппарата — профанация. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Бюрократы не размножаются только тогда, когда вынуждены есть друг друга в борьбе за дополнительные материальные блага.

Но вернёмся к сокращению должностей военнослужащих в СБУ. Это совершенно правильное решение. Погоны должны носить те, кто реально занимается силовым обеспечением операций спецслужбы (любой, а не только СБУ). Во всех остальных случаях форма только мешает.

Неслучайно сотрудники спецслужб практически никогда её не носят даже в тех странах, где она существует.

Прошли советские времена, когда военизация спецслужбы обеспечивала дополнительные материальные блага (что делало службу более привлекательной). Сейчас сукном на шинель, сапогами и пайком никого не удивишь, равно как и доплата «за звёзды» перестала быть эффективным способом поощрения.

Можно, во-первых, просто установить высокие зарплаты сотрудникам, во-вторых, если резкому повышению зарплат будет мешать «Табель о рангах», в идеале необходимая для уравнения вознаграждения, получаемого за свою работу служащими, находящимися на эквивалентных должностях в разных ведомствах, можно ввести доплаты за особый характер работы и/или резко увеличить ранг госслужащего, работающего в спецслужбе, по сравнению с занимающим аналогичную должность в другом ведомстве.

Во всяком случае НБУ давно платит своим сотрудникам зарплаты в разы превышающие средние по государственному аппарату — и никто по этому поводу не беспокоится.

Логичным также представляется намерение законодателя узаконить практику реквизиции сотрудниками СБУ имущества граждан для решения оперативных задач, упростить им доступ в помещения, а также получение судебного разрешения на те оперативные действия, где оно требуется. Напавший на Порошенко был членом ОПГ Брюса — генерал СБУ

СБУ всё равно не морочит себе голову соблюдением законодательства и явно не собирается что-то в этом деле менять. Раз невозможно заставить спецслужбу работать в рамках закона, значит надо подогнать закон под реальность — чтобы Украину нельзя было обвинить в пренебрежении собственными законами.

Бессмысленной является очередная попытка вывести следствие из состава СБУ. Безусловно, часть следственного аппарата она передаст в Госбюро расследований (ГБР). Тем более, так можно уберечь своих сотрудников от сокращения.

При этом есть все основания считать, что формально выводя их за штат, спецслужба просто переведёт их на работу «под прикрытием», что позволит ей выполнить решение о сокращении и, при этом, сохранить штаты.

Как показывает практика, следственными действиями СБУ также будет заниматься, относя их к оперативной работе. Если уж более чем за десять лет украинскому государству не удалось закрыть изоляторы (внутренние тюрьмы) СБУ, которые давно запрещены законом, то лишить спецслужбу следствия, которое, в отличие от изолятора, может легко маскироваться под иные (разрешённые) мероприятия — гиблая затея.

В принципе, попытка СБУ в рамках нового закона получить как можно больше полномочий в разных сферах деятельности хоть и противоречит здравому смыслу, однако вполне коррелирует с украинской действительностью.

С дефицитом ресурса сталкиваются уже не только олигархические группировки, но и государственные ведомства. В этих условиях любая структура пытается создать условия для работы в режиме самообеспечения (независимо от дееспособности или готовности к сотрудничеству других ведомств).

По сути в феодальные баронии превращаются не только олигархические группировки (по решаемым задачам, напоминающим раннефеодальные племенные герцогства), но и бюрократический аппарат (как постепенно вписывались в феодальную иерархию, становясь наследственными управленцами, первоначально назначаемые и сменяемые королём в качестве наместников графы, бургграфы, пфальцграфы и маркграфы). За «хохлов» ответишь: художника из Черновцов допросили в СБУ © suspilne.media

В данном случае мы имеем дело с начальным этапом законодательного оформления украинского неофеодализма. Как и в классическом случае, феодализация общества вызвана общим упадком экономики, разложением политических и административных структур и неспособностью государственной власти обеспечивать соблюдение закона и порядка на управляемых территориях.

В этих условиях простой люд вынужден менять свою свободу на покровительство «сильного человека», способного защитить его от неприятностей и обеспечить в подконтрольном регионе единые для всех правила игры. Если соседи не разберут Украину на запчасти (а они не торопятся), то через несколько лет мы сможем изучать классический феодализм на живой современной натуре.

Впрочем, в попытках натянуть на себя как можно больше полномочий, СБУ добилась в том числе решений, являющихся для неё вредными, хоть на первый взгляд так и не кажется. Согласно поправкам СБУ должно получить право свободного, неограниченного доступа к любым базам и массивам данных, любым информационным и аналитическим ресурсам.

На первый взгляд это должно резко увеличить возможности спецслужбы по сбору информации. На деле произойдёт ровно противоположное — СБУ захлебнётся в объёме доступной информации, которую просто не способна будет обработать.

Это из той же серии, что бессмысленность прослушки всех без исключения телефонов. Теоретически записать можно все разговоры на планете. Но все спецслужбы мира вместе взятые не обладают достаточным аппаратом, чтобы оперативно изучить все эти записи и выделить каплю важного из огромного массива «белого шума».

Профессионализм спецслужбы как раз и заключается в том, чтобы заранее выделить наиболее важные, проблемные и угрожаемые направления и сконцентрировать на них свои силы. «Зрадища»: Монтян уличила и.о. главы СБУ в страшном © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

При этом, запрашивая информацию у её владельцев, спецслужба сбрасывает с себя необходимость заниматься непрофильным для неё первичным анализом и сортировкой всего массива данных. Этим займутся профильные специалисты, задача же спецслужбы — грамотно и внятно сформулировать запрос, чтобы получить нужную информацию в полном объёме.

Неограниченный доступ создаёт иллюзию полного контроля. Но сотрудник спецслужбы вынужден будет работать с огромным массивом непрофильных для него данных. В результате работа будет выполняться медленнее, чем её сделал бы профильный специалист, нужда в котором формально отпадает.

О качестве говорить также не приходится, поскольку зачастую надо не просто иметь возможность искать где угодно, но хотя бы приблизительно понимать, что ты ищешь и знать, где надо искать в первую очередь.

В конечном же счёте «свободный доступ» приведёт к дисквалификации сотрудника: он не приобретёт навыки узкого специалиста, работающего с информационными и аналитическими базами, но утратит свой профессиональный навык правильного формулирования интересующих его вопросов.

В СБУ подтвердили запрет на въезд Киркорову © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В общем, пытаясь соответствовать времени, в процессе перехода от недоразвитого (компрадорско-олигархического) капитализма к недоразвитому (раннему, трайбалистско-бюрократическому) феодализму, СБУ повторяет ошибку андерсоновской Русалочки.

Та, чтобы встретиться с принцем, поменяла хвост на ноги, но при этом онемела и так и не смогла объяснить предмету своей страсти ни кто она такая, ни что ей, собственно, надо. Чтобы быть успешным, каждый должен находиться в своей стихии и соответствовать её требованиям.