Автор ни в коей мере не относит себя к числу специалистов по Афганистану. Но в информационной картине последних дней режима Гани хватает моментов, которые выглядят несколько дикими, но имеют, видимо, более общее значение. Не зря ведь ситуацию в Афганистане начали прикладывать к ситуации на Украине

Я обратил внимание на три момента, хотя их, конечно, намного больше.

«И первый маршал в бой нас поведёт»

Что странное мне показалось в новостях о том, как в Мазари-Шариф прибыл «легендарный маршал Дустум» и теперь-то талибам станет худо…

Между тем, ещё поляне и древляне, не говоря о чуди, веси и муромах, говорили: не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи… обратно.

Маршал Абдул-Рашид Дустум действительно легендарный персонаж — в политике он с 1973 года, воевал против моджахедов и вместе с моджахедами, дважды был героем ДРА, некоторое время фактически возглавлял несколько провинций в центре с Мазари-Шарифом. И, действительно, маршал (кстати, зачем Афганистану маршал?).

Кончилось всё немного предсказуемо — грандиозной пробкой на «мосту Дружбы».

И ведь нельзя сказать, что это было неожиданно, — Дустум человек не старый ещё (70 нет), но ему непрерывная война на протяжении последних более чем сорока лет надоела до чёртиков. Он уже обращался к Керимову (Дустум — этнический узбек) с какой-то просьбой ещё во времена первого наступления «Талибана», но осторожный Ислам Абдуганиевич счёл нецелесообразным селить его на местном аналоге Рублёвки. А вот Мирзиёев счёл. Наверное, именно потому, что при Керимове Дустум был сравнительно молод и энергичен. А сейчас совсем наоборот. Из гадостей от него можно ожидать только намерение спокойно встретить старость.

В общем, можно было сказать, что легенды прошлого уходят, вспомнить в этой связи фельдмаршала Семенченко и адмиралиссимуса Турчинова… Только вот единственная провинция Афганистана, до сих пор неподконтрольная талибам, держится именем действительно легендарного Ахмада Шаха Масуда.

«Золотой унитаз»

Пресс-секретарь российского посольства в Афганистане Никита Ищенко рассказал некоторые подробности бегства президента Афганистана Ашрафа Гани: «четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле». Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Надеемся, что Ищенко рассказывал это с чьих-то слов, — с чего бы это сотрудникам российского посольства провожать в последний путь (над Родиной) экс-президента? Впрочем, оснований не верить российским дипломатам у нас нет. В конце концов, их держат именно затем, чтобы иметь информацию непосредственно с места.

Дело не в том, бежал Гани с деньгами или без. Почему-то нам кажется, что, если бы он и не вёз с собой большую сумму наличкой, нищета ему не грозит. Так же, как маршалу Дустуму.

Дело в том, что в каждой стране, которую США осчастливливают демократизацией, немедленно начинается беспощадная борьба с коррупцией. Тут же из загашников достаются заранее подготовленные толпы «антикоррупционных активистов», для которых создают специальные Набу (это, кстати, название планеты в «Звёздных войнах» — там живут жабы и гадюки) с совершенно очаровательными окладами. Очарование этих окладов не только в размерах, а в том, что финансируются они из бюджета демократизированной страны, а не из бюджета США.

Мы, конечно, знаем, что главный борец с коррупцией на Украине Артём Сытник официально признан судом коррупционером. Но всё же на Украине и в Афганистане ситуация немножко разная — на Украине внешнее иностранное управление, а в Афганистане было и внутреннее, в виде непосредственно размещённых в стране американских войск.

Итог борьбы с коррупцией в Афганистане в вертолёт не поместился.

Впрочем, может, американцы действительно не пытались бороться с коррупцией. Ведь заявил же Байден, что целью США не была демократизация Афганистана? Заявил. Ну а раз не было демократии, то зачем нужна борьба с коррупцией?

«Под крылом самолёта о чём-то поёт…»

Честно говоря, я тоже был в ужасе от дикой сцены с афганцами, падающими с американского самолёта. Действительно жуть. Но в этой жути есть некоторая странность.

Во-первых, да, в аэропорту царит паника, да, люди были в ужасе. Но для того, чтобы забраться на самолёт сверху и худо-бедно привязаться (есть уже фото, снятые из салона самолёта, — некоторым удалось закрепиться достаточно прочно), как раз надо быть не в панике, а действовать рационально и целенаправленно.

Во-вторых, в аэропорту собралась не просто толпа, а околоэлитная часть прошлой власти — люди образованные и даже интеллигентные.

Но, простите, элементарно образованные люди должны как бы догадываться, что они лезут не на маршрутку и даже не на вертолёт. Что самолёт будет два часа лететь со скоростью 800 километров в час на высоте 10 километров, где, на минуточку, бодрящий морозец в 55 градусов.

Т.е. у этих людей рациональные и целенаправленные действия, равно как и образованность и интеллигентность, сочетаются с полным отсутствием мозгов.

Как такое может быть? Да запросто — представьте на месте афганцев Лещенко и Милованова — они будут действовать примерно так. Правда, достаточно прочно привязаться сможет только Найем.

Киевский писатель и журналист Игорь Лесев прокомментировал эту ситуацию так: «не удивляйтесь, почему у нас американские ставленники поголовно тупые. Все эти миловановы, гончаруки, смилянские, лещенки и прочий легион запредельной бестолочи. Компрадор должен не только уметь безропотно торговать родинкой. Но он еще и должен быть непременно идиотом».