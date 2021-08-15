В попытке отвлечь украинцев от мрачных мыслей гуманитарная сфера государства постоянно создаёт для них новые информповоды — то поле кукурузы в виде герба засеют, то самою большой толпой госгимн споют, то очередной памятник борцам за независимость откроют

Благо, «герои» целыми шуцманшафтами и дивизиями ваффен-СС исчисляются. И чем дальше вглубь веков, тем больше изыскивается провозвестников незалежности, ибо в украинцы записывают все движущееся население и недвижимое имущество на территории нынешней Украины (исключая, разумеется, «оккупантов-москалей»).

«Самый древний период в истории украинского народа длился более 140 тысяч лет, — буквально с первых страниц сообщают ученикам авторы «Истории Украины» для 7 класса Роман Лях и Надежда Темирова. — На протяжении этого времени совершились весьма важные перемены во внешнем виде человека, его быте, общественной организации. В этот отрезок истории человек по сути стал человеком». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

То есть украинский народ являлся таковым уже 140 тысяч лет назад — ещё до того, как наши первобытные предки стали цивилизованными людьми.

А став ими — немедленно назначили Украину центром «арийской цивилизации». Согласно сведениям эксперта «Пятого» и «Прямого» телеканалов, «писателя-экстрасенсолога» Дениса Богуша, возле села Каменный Брод в Кировоградской области издревле находится «место силы» наших пращуров.

Как утверждает Богуш, «от этого места расходятся дуги в виде свастики по всей Украине; во время войны немцы вывезли оттуда три вагона артефактов, а русские украли [находившуюся там] лодку, которой три тысячи лет».

Украинский эксперт уверен, что «в глубинах спецслужб РФ хранится информация про это место, как место славы Украины и сильный энергетический центр».

«Сила Украины», от которой свастика растекается по всей территории страны, даёт понимание, почему же так яростно зигуют некоторые «украинские патриоты», а иные привычно винят евреев в уничтожении отечественной истории.

Так в Днепропетровской области (после обнаружения в раскопанном учеными кургане пятитысячелетних останков знатного человека) разразился настолько грандиозный антисемитский скандал, что о нем написала даже лондонская пресса.

Жизнь замечательных людишек. Государство — это они Якова Гершковича.

«Официальные археологи стали частью процесса разрушения исторических объектов. Они участвуют в раскопках, в ходе которых исторический ландшафт как культурное наследие утрачивается, — рассказал корреспонденту "Таймс" называющийся себя "астроархелогом" активист организации "Хранители курганов" Александр Клыкавка. - Украина — это страна курганов. Курганы — основа нашей идентичности. Мы окружены этими могилами, они символ нашего героизма, связывающего нас с поколениями героев».

А следы героев, как мы помним, тянутся в глубину веков — куда-то в места силы, к магической свастике.

Как обнаружил корреспондент «Таймс», страница общественной организации «Хранителей курганов» в Фейсбук была украшена весьма характерной для истинных патриотов публикацией: «В день празднования Рождества мы все вместе скажем: "Евреи, будьте прокляты! Пусть все зло, что вы причинили белой расе, вернется к вам в тройном объеме"». Причем астроархеолог Клыкавка эту запись отметил особо — лайкнул. Традиции живут.

Естественно, на фоне таких древностей неуместными смотрятся попытки Владимира Путина примазаться к майданной славе арийских героев. Как справедливо заметила киевская журналистка Светлана Крюкова, «жабы квакали» на протомосковских болотах, когда неведомые официальной науке древнеукраинские князья пировали на склонах Днепра и тащили в свою постель лучших женщин Европы.

Правда, скучная официальная наука гласит, что правящая тогдашним Киевом династия Рюриковичей пришла туда из доныне русского Новгорода. Причём в северных землях первоначальной Руси Рюриковичи по договору получали от местных властей «дар» (то есть жалование), а с завоёванных земель нынешней Украины собирали с племён дань. За что боролись? Зияющие высоты украинской независимости © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И как показывают археологические раскопки, древний Киев в княжескую эпоху был застроен отнюдь не украинскими мазанками, но вполне русскими деревянными срубными избами, а жители его бородаты (а не выбриты по польской моде, как это живописует тянущаяся к «Эвропе» национальная память).

Повреждение той самой московитской бороды каралось (согласно «Правде» Ярослава Мудрого) огромным штрафом: «А кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривенъ продаже». И даже галицко-волынские дружинники князя Даниила Романовича Галицкого (от которых как бы ведут свой род жители нынешней Западной Украины) носили окладистые бороды, за что их дразнили поляки: «Ляхомъ же лающимъ, рекущим: "Поженемь на великыи бороды"» (Древнерусская летопись о рассказе о битве под Ярославом 17 августа 1245 г.).

В граффити на стенах Софии Киевской домонгольский эпохи уже встречаются этноним «русский» написанный с двумя буквами «С» («Въ великыи четвьрг рака положена бысть Анъдрея роусъскыи кънязь благыи…», «Господи, помози рабе своей Олисаве Святополчей матери русской княгине»).

Именно в нынешних русских землях — в пределах северо-восточной древней Руси — в первозданном виде сохранились архитектурные памятники древнерусского периода, как были сохранены народом устные сказания о древнерусском периода совместной истории, и письменные тексты Руси (напрочь утраченные жителями Малороссии).

Что, впрочем, не мешало населению Малой Руси ощущать себя именно русскими людьми. Окруженцы. Мои друзья и каждый в поле колосок © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

В речи Богдана Хмельницкого перед польскими посланникам в феврале 1648 года гетман говорил: «Я человекъ малый и плохій, но Богъ дал мне, что я стал едновласникомъ и самодержавцемъ Русскимъ… Я вырву из лядской неволи Русскій народъ». А позже, 21 марта 1654 году, Хмельницкий в письме царю Алексею Михайловичу конкретно называл своих соотечественников «народом православным российским».

Стараясь опровергнуть упрямые факты, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что «русские цари… присвоили название "Русь" своей Московии». И тут же получил ответ от киевского историка Александра Каревина:

«Русью земли позднейшей Великороссии называли ещё с 12-го века (то есть задолго до русских царей). Это название зафиксировано во множестве литературных памятников.

Например, в "Повести об убиении Андрея Боголюбского", "Повести о разорении Рязани Батыем", "Хождении новгородца Стефана" и других. Зафиксировано оно и в летописях (в том числе — Галицко-Волынской и Литовско-Русской). И в писаниях иностранцев (Сигизмунда Герберштейна, Матвея Меховского, Мартина Бельского, Пьера Шевалье и др.). И на старинных географических картах…

Объяснимо, когда бредни о "присвоенном названии" повторяют малограмотные неадекваты с явными признаками умственной отсталости. Но когда эту чушь тиражирует как бы министр как бы культуры как бы европейской страны… Бедная Украина…».

Страна не бедная — идеология убогая. Комическая ситуация складывается не только с этногенезом, но даже с обычной едой.

«Креминьевая пустыня». Размовляй и властвуй © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк Александр Красовицкий отказался печатать ранее заказанную издательством книгу об истории борща — потому что ее автор, Дмитрий Заборин, якобы не в полной мере раскрыл «украинскую сущность» борща. О чем автору было сообщено официальным письмом, скрин которого публикует сайт «Политнавигатор».

В письме руководитель издательства пишет, мол, изыскания автора как бы доказывают тезис о триединстве русского народа, а после событий 2013-14 годов это недопустимо. Особенно директору «Фолио» не понравились абзацы, где говорится, что «борщ в самом широком историческом смысле является русским, поскольку был прекрасно известен всем жителям Руси, употребляем всем слоями общества… А, собственно, украинским его делает региональное использование определённых продуктов».

«Это потрясло хрупкую психику директора Красовицкого, — пишет автор рукописи Дмитрий Заборин, — Он увидел здесь путинскую пропаганду, от которой всего лишь шаг до оправдания агрессии. Опытной рукой директор пересеял по слову весь текст и пришел к выводу, что там слишком много слов "русский" и "Россия". Меньше, чем "украинский" и "Украина"».

Так и стряпается новая украинская история — нечто среднее между народным мифотворчеством и сознательным варевом вранья. Давно ли сам господин Красовицкий кормился из рук фонда «Русский мир», а изыскивающая жаб на болотах Крюкова славилась как замред едва ли не самого пророссийского издания.

«Сказка о справедливой войне» Светланы Крюковой © Facebook, Svetlana Kryukova Курченко, иными украинским «прагматиками» и «эффективными менеджерами», в Москве сделали хоть какие-нибудь выводы?

Истинная история Украины показывает, что хищный нрав козацкой старшины, желающей закабаления своих соотечественников, готовой продаться любому, кто это пообещает — никуда не делся. Идеология и нравы правящей верхушки остались те же, Руина — обязательное условие их правления, русофобское враньё им оправдание.

Можно вывести народ из пустыни или увести с хутора, но куда сложнее не оставить после себя пустыню…

Недавно Сеть обошло фото пасущихся прямо возле здания МИД в центре Киева коз. С исторического Козьего болота (ныне территория Майдана Незалежности) давешней «Революцией на граните» всё началось — козлищами на руинах и заканчивается.