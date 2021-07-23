Украинские ультраправые пытались помешать раскопкам древнего курганного памятника

Влиятельная газета The Times напечатала репортаж известного британского журналиста Энтони Лойда. Эта публикация рассказывает об украинских ультраправых, во главе с псевдоисториком Александром Клыкавкой, которые терроризируют археолога Якова Гершковича.

Вина этого заслуженного профессора состоит в том, что он поддерживает научные исследования курганов, которые обильно разбросаны по просторам украинских степей. А патриоты выступают против этих раскопок, называя их уничтожением исконных национальных ландшафтов.

Непосредственным поводом для конфликта стали исследовательские работы на кургане эпохи раннего бронзового века, расположенном в селе Новоалександровка. Националисты видели в нем древнюю солнечную пирамиду, которую нужно защищать от антиукраинских захватчиков. И даже пытались сорвать работу археологической экспедиции.

Впрочем, это только предлог для травли. На самом деле, нацисты преследуют Гершковича за его «некоренную» национальность. А также, за то, что этот ученый высмеивает националистических псевдоисториков, которые сочиняют реакционные мифы об эзотерическом значении древних курганных захоронений — усматривая в них святилища древних арийских цивилизаций. Золото Кубрата: на Полтавщине разрушили памятник легендарному хану © Нацполиция Полтавской области

Среди них оказался блогер Александр Клыкавка, основатель группы «Хранители курганов», который прославился роликом об украинском происхождении свастики. А теперь борется с еврейским заговором в украинской археологии.

«Когда 68-летний профессор Яков Гершкович, стипендиат программы Фулбрайта и председатель Союза археологов Украины написал статью в журнале, в которой обличил Клыкавку как сказочника, на националистическом веб-сайте его назвали евреем, у которого нет будущего в принятии решений на Украине.

«На странице «Хранителей курганов» в Фейсбуке есть публикация за авторством одного из сторонников: «В день празднования Рождества мы все вместе скажем: «Евреи, будьте прокляты! Пусть все зло, что вы причинили белой расе, вернется к вам в тройном объеме. Клыкавка эту запись лайкнул», — шокировано рассказывает об этом автор The Times.

Этот британский журналист явно не привык к открытым проявлениям юдофобии, совершенно обычным для постмайдановской Украины.

Самое смешное, что курганы раскапываются в Украине невероятными темпами — причем, их уничтожают сами украинские патриоты.

В конце прошлого года расхитители могил полностью срыли экскаватором двенадцатиметровый курган из Высунской группы царских скифских захоронений, который располагался на окраине села Скоболево. Причем их действия охраняли вооруженные националистические «активисты» из одесской охранной фирмы, и никто из участников скандального инцидента не понес пока за это сколько-нибудь реального наказания.

«Людей, которые хотят что-нибудь украсть из древних могил, в Украине хватало всегда. Были они и тысячу лет назад, и сто. Однако в последние годы масштабы грабежа просто поражают.

Примеров не счесть. В Одесском регионе самым показательным является практически уничтоженный грабителями при попустительстве властей древнегреческий город Никоний в селе Роксоланы Овидиопольского района. Однако доселе всегда и повсюду эта братия работала скрытно, не особо афишируя себя. Или сравнительно скрытно. Но «брать» курган высотой двенадцать метров с полным сносом насыпи, задержавшись в поле на недели, — это случай беспрецедентный.

Такого еще не было. Прямой показатель слабости или коррумпированности власти на местах и в центре. И копатели это почуяли, иначе не взялись бы за столь затратное дело и с таким вызовом», — прокомментировал «декоммунизацию» украинских курганов доктор исторических наук Андрей Красножон.

Разграбление археологического наследия приняло в Украине масштабы подлинной катастрофы. В этом бизнесе задействованы десятки тысяч людей, и безработица подталкивает к поиску сокровищ все больше граждан, которые не видят другой возможности заработать.

По данным Института археологии Национальной академии наук, каждый год на территории страны раскапывают около тысячи археологических памятников. Недавно среди них оказалось уникальное старинное городище XII века, принадлежавшее к системе укреплений древнего Киева. В нем сохранились металлические орудия труда, оружие и посуда, которые были вывезены «черными копателями», так и не попав в руки к украинским историкам.

А в Никопольском районе Днепропетровской области повредили двадцатиметровый курган Нечаева могила, считающийся самым большим из сохранившихся скифских курганов Евразии. В его склоне прокопали глубокий шурф, полностью опустошив подземные погребальные камеры. Возможно, там находились уникальные археологические артефакты — такие, как серебряная чаша-ритон, которая была продана с интернет-аукциона за 83 тысячи гривен. Теперь это останется неизвестным, поскольку ограбление кургана было зафиксировано задним числом, и его также не заметили ни днепропетровские правоохранители, ни местные власти.

Клад с тризубцем: в Украине нашли новую национальную святыню © Facebook, The Association of Archaeologists of Ukraine

Владельцы этих ресурсов явно не боятся преследования и арестов. Больше того, по желанию покупателя артефакты переправляются за границу — хотя этому должны препятствовать пограничники и таможня. За торговлей древностями стоит хорошо разветвлённая преступная сеть, которая находится под защитой коррумпированных силовиков и многих влиятельных представителей украинского государства.

На аукционах хватает подделок, но большинство выставленных в интернет-сети лотов являются подлинными, и, по закону, должны принадлежать украинскому государству. Однако музеям остается очень немногое — потому что правительство давно отказалось от финансирования науки, свернув финансирование большинства археологических экспедиций. И перспективные городища фактически отданы на откуп «черным копателям».

Проблема в том, что эти проблемы не интересуют патриотических активистов, которые имеют свою долю в прибыльном черном бизнесе. Но зато они рассказывают про «украинскую» свастику и усердно травят «антиукраинских» ученых, создавая для Украины репутацию безумного ксенофобского гетто.