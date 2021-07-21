Казалось бы, мы должны были давно привыкнуть: в пространстве украинской политики вздор, пустословие, невыполненные обещания, нелепые и неисполнимые проекты давно стали рутиной. Иначе вести себя украинские политики и чиновники просто не могут. Но иногда мы всё же удивляемся

Порошенко требует. Украина может полностью закрыть границу с Россией © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Власть стремится к одному: манипулировать обществом с помощью лжи, грубой пропаганды и глорификации пособников германского нацизма. Поскольку далеко не все готовы с этим мириться и принимать на веру то, что льется с экранов телевизоров, вранье приходится замешивать как можно гуще. Авось что-то и прорвется в незащищенный уголок сознания и постепенно отравит всю ментальную локацию.

В общем, в этом искаженном мире торжествует неправда во всех ее видах и формах. И пора перестать удивляться вываливающимся из него инициативам, заявлениям, замыслам и расчетам.

Но нет, украинский политикум каждый раз находит возможность повергнуть публику в изумление. Петр Порошенко пообещал «крымским татарам» и «всем украинским мусульманам» по случаю празднования Курбан-байрама в течение года вернуть Крым в состав Украины.

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал бывший президент в своем Фейсбуке.

Психопат Бэтмен, диверсант Его Величества, будущая Тимошенко и двое из ABBA. Кого объединила Ялта 35 лет назад © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Я даже уверен в том, что он рассчитывал на эффект отшатывания и неверия в данное обещание. Просто чем нелепее распространяемые бредни, тем громче они звучат. А привлечь внимание для политика, который ощущает себя на Украине не человеком, ответственным за судьбы людей, а кем-то вроде шоумена, — в этом главная задача.

Надо полагать, своей цели он добился. Думаю, немало украинских граждан были по-настоящему восхищены столь беззастенчивым и наглым враньем. Как сказал в одном из своих интервью депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбек, Порошенко предпринял попытку «выйти из политического забвения»: «Конечно, экс-президенту Украины сегодня очень не хватает внимания и влияния. Поэтому и было сделано заявление про полуостров, благо выполнять не надо, можно все провалы свалить на действующую власть».

Будучи политиком, умеющим адекватно оценивать обстановку, Порошенко не может не знать: подавляющее большинство жителей Крыма ни в какую Украину возвращаться не намерены. И заявления из Киева там давно вызывают одно желание: покрутить пальцем у виска да и забыть тут же про очередную глупость.

В связи с этим Петр Алексеевич прекрасно отдает себе отчет в том, что ни в обозримой, ни в какой-либо другой перспективе полуостров уже не будет принадлежать Украине. Но во внутреннем информационном пространстве он всегда будет оставаться предметом для самых абсурдных и бессмысленных провокаций, поскольку именно так устроен украинский нарратив.

Довольно точно описал положение с принадлежностью российских территорий председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий: «Крым и Севастополь навеки вернулись в родную гавань, в состав России». Я хотел бы особенно акцентировать внимание на слове «навеки», которое использовал российский парламентарий.

Резников счёл возвращение Крыма легкой задачей © Y27 / wikimedia.org

По словам российского политика, крымчане сегодня живут в куда более комфортных с точки зрения демократии условиях, нежели до исторического момента воссоединения с Россией в марте 2014 года. Никто не пытается ограничивать право обучаться и говорить на родном языке — это касается в том числе и крымских татар. Никто не делит народы на «коренные» и «некоренные» в соответствии с положениями нацистской идеологии — на Украине получила распространение ее селянская версия.

Почему стоит писать о заявлениях, представляющих собой полную чепуху и околесицу? Не легче ли просто пройти мимо, чтобы своим вниманием к ней не создавать прецедент легитимизации разговоров об украинских Крыме и Донбассе?

Я полагаю, подобные случаи надо исследовать, чтобы понимать природу политики Украины по отношению к ушедшим территориям. Мы должны понимать, что там нет ни капли заботы о людях, желания понять их чаяния, покаяться в собственных ошибках и преступлениях. От этой антигуманной силы необходимо себя деятельно защищать, формируя жесткий и однозначный иммунный ответ на пандемию нацизма, взявшего Украину в тесные объятия.