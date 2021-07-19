Что удивительно — они действительно считают себя «демократами». И что характерно — их «демократия» чрезвычайно выборочна. Они продолжают воевать с Советским Союзом и вспоминать жертв ГУЛАГа, однако не видят, как в наши дни по Украине маршируют неонацисты, а на Донбассе убивают мирных жителей

Публицист и мой коллега Андрей Манчук справедливо обращает внимание на весьма показательный момент в интервью российского писателя Михаила Зыгаря «Украинской правде»: «Михаил Зыгарь прилетел в Киев и жалуется на инцидент в аэропорту: "Офицер на посту контроля, проводя вот этот рутинный допрос, спросил меня: "Признаете ли вы, что вы руководили телеканалом "Дождь", и в курсе ли вы, что телеканал "Дождь" поддержал оккупацию Крыма?" Типичная реакция русского либерала, которого ткнули носом в украинскую демократию и свободу. Происходящее в Украине устраивает этих людей ровно до тех пор, пока они не сталкиваются с этим сами. И сразу же обижаются».

Заслышав бесконечную мантру «Чей Крым», взрывается негодованием и приехавший в Киев либеральный журналист Леонид Парфенов. «Здесь очень странные задающие этот вопрос люди — они полагают, что все живут в этой же повестке, более того, должны непременно сказать то, что они, эти спрашивающие люди, думают по этой повестке, — раздраженно говорит Парфенов. — Объяснение того, что Крым контролирует Россия, но международное сообщество этого не признает, здесь никого не устраивает». Ответ нужен только один, и желательно без лишних рассуждений.

Впрочем, это не мешает разномастным «борцам за демократию» считать «демократией» страну, где сотнями запрещают фильмы, книги, сайты; где убийцы писателей и журналистов не только не несут заслуженного наказания, но даже назначаются на официальные посты (как это случилось с одним из убийц Олеся Бузины — неонацистом Медведько).

Не слышно от всех этих существующих на западные гранты многочисленных российских и украинских «правозащитников» громогласных протестов по поводу десятков томящихся в неволе украинских политзаключенных, зато «Репортеры без границ» называют «врагом прессы» Путина, хотя сразу три общенациональных украинских телеканала были закрыты именно Зеленским.

Погром Конституционного суда и противозаконные санкции от СНБО Украины — это совершенно очевидный инструмент политической расправы. И где же протесты всей этой якобы «свободомыслящей национал-интеллигенции», в том числе уехавшей за рубеж? Ни слова из уст лицемеров не прозвучало в защиту убиваемых детей Донбасса, хотя ранее пролиты потоки слез и слов в поддержку изрядно упитанных Олега Сенцова и Нади Савченко. Постаревший антисоветский андерграунд ругает заграничного Путина, зато пресмыкается перед майданщиками (а наполовину из них и состоит). Они бесконечно сражаются с покойной советской властью, но боятся сразиться с реальными нациками у них под носом.

Вчерашние «борцы за независимость» разглагольствуют, как хорошо стать колонией Соединенных Штатов, которые, возможно, когда-нибудь наведут здесь порядок. Однако лично им хорошо уже сейчас — притом что после их «революции достоинства» Украина нахватала неподъемных кредитов, с 2014 года уровень жизни основной массы населения резко упал (Украина — самая бедная страна континента), промышленность в системном кризисе (за десятилетие выпуск продукции машиностроения упал на 42%), а ультраправые группировки безнаказанно диктуют свои условия всему украинскому обществу.

Причем, что характерно, ультраправые к либеральной повестке дня относятся с таким же презрением, как и к людям другой национальности. Например, заместитель главаря «Традиции и порядка» Александр Смаглюк заявил на митинге своих единомышленников в Киеве: «Феминистки пытаются разделить нас по половому признаку. То есть противопоставить женщин мужчинам, гетеросексуалов гомосексуалистам и так далее… Когда мы хотим, чтобы на украинской земле властвовали исключительно украинцы, они хотят, чтобы конечным бенефициаром и владельцем Украины были совсем не украинцы».

«Воины света» презирают не только либеральных интеллигентов, но и сочувствующих им западных кураторов. Так, знаменитый функционер «Азова» и «Нацкорпуса» Сергей Коротких (кличка Боцман) в следующих нелицеприятных выпадах критикует известного «друга Украины», шведского политика Андерса Аслунда: «Старая леваческая сволочь из Швеции по имени Андерс Аслунд, как всегда, создает негативный образ Украины для внешнего употребления… Этот старый лось до 2020 года был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці"… С сентября 2018 по май 2020 мы с вами, как налогоплательщики, заплатили этому фейкомету 11 733 333 гривны…»

Как видите, никакой благодарности господину Аслунду, который с 2014 года в поте лица адвокатирует майданную Украину в Европе, в числе прочих «прогрессистов» упорно не замечая ни преступлений режима, ни даже существования самого неонациста Коротких со товарищи. Как на солнце вроде бы нет пятен, так и на Евромайдане якобы нет преступлений и крови сограждан.

Либеральные храбрецы ругательно кроют Путина, боясь неосторожным словом задеть чувства украинских неонацистов, насильников, убийц, потому что все они делают одно и то же дело — трансформируют украинскую нацию в покорных холопов для чужих утех. Такова цена их личной мелкой свободы — лая оборзевшей Моськи на проходящего мимо Слона.