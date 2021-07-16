По данным ЮНИСЕФ украинцы массово страдают от нехватки основных продуктов питания

В Украине любят поговорить о голоде — убеждая сограждан в том, что нехватка продовольствия является родовым пороком социалистической экономики. В качестве примера этого утверждения обычно приводят трагедию Голодомора, или тяжелый голод в КНДР. А прямо сейчас украинские медиа рассказывают о голоде на острове Куба, ссылаясь при этом на самые надежные и честные источники из Майями.

Я был в Гаване и Пхеньяне, стараясь прояснить для себя местные социально-экономические проблемы. Перебои с продуктами питания, которые наблюдались там в девяностые годы, и привели в Северной Корее к настоящему голоду, во многом были вызваны блокадой и санкциями со стороны США. Развал СССР подорвал экономику его бывших союзников, и в Вашингтоне пользовались моментом, чтобы сменить враждебные им режимы — хотя они все же сумели выстоять под этим давлением.

Однако непредвзятый взгляд на историю говорит нам о том, что в шкафу у капиталистических стран гораздо больше таких скелетов. Бедные страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки регулярно страдают от голода — несмотря на то, что их зависимые режимы послушно выполняют рекомендации Всемирного Банка и МВФ. Однако их судьба никогда не волновала профессиональных пропагандистов, которые слишком заняты нехваткой продовольствия в магазинах Венесуэлы и Кубы.

Больше того, голод являлся бичом самых высокоразвитых государств Первого мира, а их правители не раз использовали это бедствие в своих корыстных целях. Примером такой политики является An Gorta Mor — Великий голод в Ирландии, напрямую спровоцированный политикой английских землевладельцев. В 1847 году он привел к массовой гибели коренного населения, а многим ирландцам пришлось спасаться от смерти за океаном.

То же повторилось потом и в Индии. В 1943 году британское колониальное правительство массово вывозило из нее продовольствие, что спровоцировало в Бенгалии катастрофический голод, подрывавший базу местного освободительного движения.

Голодали даже в США — особенно с начала Великой Депрессии и до конца тридцатых годов. И эта хорошо забытая сегодня история отражена не только в многочисленных документах, но и в знаменитом романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай © CC0, Pixabay

В это же время от голода страдали на Западной Украине. В 1935 году группа западных писателей и журналистов посетила голодающие села украинских Карпат, которые находились тогда под властью Чехословакии. «Подкарпатская Русь находится в центре Европы, тут живет около 700 тысяч человек. И все они на грани голодной смерти. Голод тут — обычное явление. Нигде на земном шаре нет столько горя, как тут. Ни в одном уголке Европы вы не найдете столько отсталости, нигде не встретите такую массовую неграмотность…» — констатировал доклад этой международной делегации.

Эрскин Колдуэлл, вице-президент Национального комитета американских писателей, напечатал об этом проникновенное эссе «Хлеб в Ужке», а известный австрийский публицист Бруно Фрей описал голодающих украинцев в очерке «На Верховине, в краю голода». Само украинское слово «голодомор» напрямую произошло от чешского «hladomor» и встречалось во львовской прессе еще с середины двадцатых. Однако история голода на Западной Украине практически не упоминается в современной украинской журналистике.

Но не будем углубляться в историю. Достаточно сказать, что от недоедания страдает множество жителей современной постмайдановской Украины. Согласно только что опубликованным данным от ЮНИСЕФ, около 9,8 миллионов украинцев испытывают нехватку еды. Свыше миллиона жителей Украины испытывают острую нехватку пищи из-за нехватки денег. А это на 200 тысяч человек больше, чем во было зафиксировано во время прошлых исследований.

Согласно данным отчета, страна победившего достоинства лидирует в Европе по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания — и это большая беда, которую совершенно игнорирую представители украинской элиты.

Проблему недоедания провоцирует массовое обнищание украинских граждан. «По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев» — констатировала в нынешнем году вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, указывая на то, что проблема бедности приобрела в Украине по-настоящему системный характер.

Постоянный рост цен на основные продукты питания, на фоне постоянного роста безработицы и коммунальных тарифов, коммерциализации образования и медицины, заставляют экономить на самом необходимом. Люди вынуждены покупать дешевые некачественные товары, подрывая этим свое здоровье. Они кормятся за счет своих огородов или выезжают на заработки за границу. А государство не предпринимает никаких реальных попыток, чтобы насытить рынки продуктами по доступной цене — поскольку либертарианское правительство в принципе отказалось от контроля за национальным продовольственным рынком.

Комментируя сообщения о недоедании украинцев, представители «Слуги народа» пытаются представить это глобальной проблемой, которая проявляет себя буквально повсюду, и обвиняют в ней COVID-19. И действительно, коронавирусная пандемия привела к голоду в разных странах планеты. Как сообщается в докладе Международного фонда сельскохозяйственного развития, в 2020 году от недоедания страдали около десятой части населения мира — до 811 млн человек. И число голодающих постоянно растет.

«2,3 млрд человек в мире не имеют возможности купить достаточно еды. Это треть всего человечества. Это положение может перерасти в острую нехватку продовольствия в любой момент. А пока за один только год число людей, оказавшихся в этой группе, резко увеличилось — более, чем за пять предыдущих лет» — констатируют авторы этого документа.

Распространение голода в Америке заставляет вспомнить о временах Великой Депрессии. «В США в 2020 году более 50 миллионов человек страдали от голода. Для сравнения, годом ранее число голодающих было 35 миллионов человек» — рассказывает об этом репортаж ВВС. «24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды» — признал в феврале президент Джозеф Байден, констатируя масштабы гуманитарного кризиса. Хотя это не мешает американским политикам добиваться интервенции против Кубы — ради борьбы против «организованного коммунистами голода». Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Однако все это совершенно не оправдывает политику украинского руководства. Правительство всегда находит средства на патриотическую показуху и чествование нацистских коллаборантов, на пропаганду ненависти и продвижение дискриминационных законов — словом на все, что открывает перед чиновниками возможность для воровства и пиара. Но у Зеленского не пытаются всерьез помочь недоедающим украинцам.

Их кормят только новыми обещаниями — и похоже, что страна сыта этим по самое горло.