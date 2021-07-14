Итак, после беседы с врио посла США Кентом всесильный глава МВД Арсен Аваков заявил о своей отставке. Рада, скорее всего, поддержит его заявление и поддержит предложенную президентом кандидатуру Дениса Монастырского. Семилетняя эра Авакова в украинской политике закончилась… Или ещё нет?

Насчёт «бе-бе-бе» — это шутка, конечно. Научная дискуссия между армянином Аваковым и грузином Саакашвили относительно того, кто из них больше украинец, конечно, запомнилась сама по себе. Даже помимо используемых аргументов. Но в каждой шутке есть только доля шутки — дискуссия закончилась ведь в пользу Авакова: два с небольшим года спустя грузинский экс-президент был задержан в Киеве (автор текста наблюдал за процессом с безопасной высоты), выслан из страны и больше в украинского политика играть не пытался…

Так или иначе, за Аваковым числятся другие подвиги, которые стоит перечислить.

Во-первых, Аваков принял активнейшее участие в «революции достоинства», которая, скорее всего, никогда не будет до конца расследована. Хотя ходили упорные слухи о том, что именно люди Авакова фиксировали факт смерти будущих членов «Небесной сотни», появляясь на месте происшествия незадолго до самого происшествия.

Впрочем, скажу тут непопулярную мысль: сам по себе переворот уже стал историей, а его участники и организаторы будут нести ответственность только перед историей же, ну и перед Богом. Отыграть назад семь лет уже не получится.

Во-вторых, первым действием Авакова на посту главы МВД было то, что он остановил штурм казарм «Беркута». Чем предотвратил страшное кровопролитие. Для автора этой статьи, например, этот факт определил всё дальнейшее отношение к Арсену Борисовичу. Даже несмотря на всё то, чем он отличился Future in the Past («будущее в прошедшем»).

В-третьих, именно Аваков взял под контроль националистов. В результате организованные формирования националистов либо включены в систему МВД, либо находятся под контролем системы МВД. Ну, либо контролируются СБУ. Неприятные истории, вроде казуса Стерненко, являются следствием конкуренции разных структур за одного и того же персонажа.

Авакову это зачастую ставят в вину, но, простите, задача осуществить зачистку перед ним не ставилась (кроме казуса «Сашка Белого», который под контроль упорно не желал, а желал совсем наоборот). Надо было бы зачистить, он бы зачистил — можете не сомневаться…

В-четвёртых, несмотря на то, что Аваков имел свою концепцию реформы МВД (судя по всему — близкую к российской), он легко поддался идее реформирования по грузинскому образцу. Почему так случилось, не особенно важно. Важно, что сейчас фамилии грузинских реформаторов не враз вспомнишь, а кто реформу-то провёл? Правильно — Аваков!

В-пятых, Аваков, по сути-то, пережил всех — он был единственным министром, который не только поучаствовал во всех постмайданных правительствах, но даже сохранил пост при Зеленском, который клялся памятью покойной прабабушки (на самом деле нет, но это подразумевалось), что людей из старой власти в новой не будет. Это, кстати, вызвало некоторое недоумение у избирателей Зеленского, которому, однако, не дали перейти в стадию болезненную.

Причина долгожительства на поверхности — Аваков оказался умнее почти всех постмайданных правителей (кроме Порошенко, может быть) и точно самым толковым с чисто административной точки зрения. Причём по последнему пункту с ним стоит сравнивать не отдельных политиков, а полные составы правительства…

В частности, обращает на себя внимание поразительное умение Авакова держаться в тени, выныривая только тогда, когда это действительно нужно. Вы вот, например, когда последний раз слышали искромётные остроты по поводу «фейсбук-министра»? Я, например, ещё до избрания «твиттер-президента» Трампа…

Благодаря этой суперспособности Авакову удалось:

а) не примелькаться (за молодого и многообещающего политика он, конечно, не сойдёт, но немного непонятно, за что именно его не любить);

б) увеличить свои ресурсы и расширить клиентелу.

Т.е. в результате отставки на политическое поле Украины выходит новый игрок-тяжеловес. Причём тяжеловес настолько, что «инсайды» относительно намерения Авакова принять участие в выборах мэра Харькова выглядят «инсайтами» — не его калибр. Он политик общенационального уровня.

Разумеется, на кандидата в президенты он пока не тянет — рейтинга нет. Ну так в 2014 году рейтинга не было и у Турчинова, которому это не помешало побыть и.о. президента.

Кстати, Денис Монастырский, которого президент предложил на пост главы МВД, обладает двумя талантами.

Во-первых, он сам относится к клиентеле Авакова — был помощником депутата Антона Геращенко. Сейчас, правда, говорят, что он полностью переориентировался на ОП, но я бы не стал торопиться с выводами.

Во-вторых, он действительно грамотный юрист (кандидат наук), но на посту министра нужно не это, и даже не знание полицейской службы, а чисто управленческие способности. Авакову каким-то образом удалось сжиться с полицейским генералитетом, а это среда токсичная…

Резюмируя сказанное, остаётся констатировать, что эпоха Авакова на посту главы МВД и эпоха Авакова в украинской политике — это разные, хотя и пересекающиеся эпохи. Правда, помня о суперспособности Авакова быть незаметным, не факт, что те или иные события, связанные с влиянием Авакова, будут связываться с влиянием Авакова.

P.S. «Талейран умер. Интересно, зачем это ему понадобилось?» (с). Хотя Аваков скорее Фуше.

P.P.S. Следующий на очереди — Разумков. Просто по факту чрезмерной самостоятельности.