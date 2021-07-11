Русскоязычные сторонники Майдана оказались в довольно щекотливой ситуации: после относительно лояльного «кто вам запрещает говорить на русском языке» режим энергично ужесточает требования и заставляет своих адептов тотально переходить на держмову в общественной и научной деятельности, в информационной сфере и в образовании

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот и пытаются вчерашние русские украинизировать свои имена и фамилии, старательно изживают в себе родной язык, орут «героям слава» в надежде выслужиться перед титульным начальством, этакие юден-капо наших дней. И потому столь громогласны полицаи с русскими фамилиями, вроде телеведущего О. Дроздова, который требует запретить даже саму русскую культуру: мол, «любая оккупационная и экспансивная политика России на протяжении всех веков, всегда базировалась на культуре».

А выходец из русскоязычного Днепропетровска, русский по имени и фамилии Никита Потураев требует «максимально ограничить» доступ к русским фильмам, книгам и другим произведениям. «Я считаю, что всё, что было сделано в России, там на 99,9% — это всё пропаганда, — настаивает глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Н. Потураев. — Я как политолог могу доказать научно, что российский режим последние год-полтора окончательно превратился в классический фашистский режим».

Напомню, это говорит «политолог», который в 2014 году призывал рубить головы поддержавшим «Русскую весну» жителям Донбасса, сажать непокорных сограждан на кол, а «затем колья с телами и головами расставить по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией». Еще намедни, выступая с парламентской трибуны, сей удивительный «борец за демократию» обмолвился: «К сожалению, мы демократическая страна…» Сожалеет, понимаете ли, что «страна демократическая»…

Google-переводчик на украинский подвел: нардеп объяснил спешный перенос заседания по Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2014 году «Украина столкнулась с военной агрессией Российской Федерации, которая, в частности, оправдывается защитой русского языка на территории Украины». Потому за противодействие насильственной украинизации и защиту русского языка надо сажать в тюрьму. «Принятие закона приведёт к согласию в обществе и будет противодействовать пропаганде РФ», — уверяет парламентариев бывшая крымчанка Богуцкая.

Ещё один бывший русский и бывший человек, прославленный убийством раненых ополченцев (чем он занимался под видом оказания врачебной помощи), Александр Чернов призвал к обстрелам парков и скверов, где отдыхают обычные жители Донбасса. «Собрал координаты главных скверов, парков, „полянок" в Донецке и Горловке и передал „куда надо", — хвастается Чернов в своём твиттере. — ВСУ, ау! Нужен ночной обстрел пространств для гуляния в ДНР, чтобы шугануть погань…»

Логика сторонников неонацистов с русскими фамилиями такая же, как и при гитлеровской оккупации, когда некоторые уверовали в победу Третьего Рейха и служили ему в надежде выслужиться перед новыми хозяевами. К сожалению, за последние семь лет вырусь могла убедиться в том, что русских можно безнаказанно унижать, издеваться над ними и даже убивать, при этом продолжая вести с Россией прибыльный бизнес (как это делают многие украинские олигархи и политики).

Можно сколько угодно прикрывать суть явления наукоподобным новоязом — «драфты», «триггеры», «треки», «кейсы», «нарративы». Но, пока русские и люди русской культуры будут на Украине являться людьми второго сорта, данный факт будет отражаться и на самой России.

Более того, амбивалентность политики РФ на украинском направлении даёт основания киевскому режиму и его апологетам спокойно и безнаказанно рассуждать о грядущем геноциде русского населения. «Без наведения реального порядка любыми методами мы не можем осуществить успешную деоккупацию, — говорит, например, кандидат исторических наук, президент фонда "Летопись УПА" Николай Посивныч. — Это нужно точно так же советским способом рубить, что ты жил под оккупацией, ты должен своей кровью искупить свою вину».

Не кровью, так травлей. Очередной безобразный инцидент произошёл в традиционно русскоязычном Харькове. Студентка и сотрудница Центра экстренной медицинской помощи пожаловалось в социальной сети на бессмысленность перевода медицинской терминологии на украинский язык. «Вот понимаю, что украинская власть — она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит — я не могу писать свою научную работу, в которой мои заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу, почему я не могу писать ее на русском языке. Что на украинском это будет более информативно, развернуто? Так нет, — в сердцах высказались девушка на видео в своем Instagram. — Материалы я брала вообще на английском языке. Я их переводила. И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы».

Украинский сайт «Страна.ua» даёт примеры кампании травли девушки, которую устроили местные мовные «активисты»: «В распоряжении "Страны" есть скриншоты с телефона девушки, куда ей теперь пишут неизвестные поборники государственного языка. Они угрожают облить ей лицо кислотой, унизить на камеру и начать "сафари". После скандала начались проблемы и на работе. Девушка работает в Центре экстренной медицинской помощи и катастроф Харьковской области. Запись разговора девушки с директором центра Виктором Забаштой оказалась в распоряжении "Страны"».

«Россию я ненавижу! И русский язык я ненавижу вместе с Россией. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс — и потом вы разговаривайте на любом языке, — говорит девушке директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. — А ты рассказываешь, какой это классный язык, на котором разговаривает Пушкин. Я еще раз говорю: я сделаю все, чтобы вы у меня не работали! Если вы не хотите по-доброму, вы уйдете по статье».

В этой связи можно вспомнить недавнюю историю с увольнением преподавателя Харьковского университета культуры, доцента Натальи Семейкиной, которая имела неосторожность в «Фейсбуке» оппонировать украинским националистам, или по той же причине увольнение преподавателя Морского колледжа Черноморска (бывшего Ильичевска) Александра Макаренко, гонения на профессора Киевского педагогического университета Евгению Бильченко, изгнание по доносу студентки читавшего лекции на русском языке профессора «Днепровской политехники» философа Валерия Громова. Украина стала государством исповедующим систему мовного апартеида.

«Москаль! Я с вами рядом сидеть не буду»: писатель Беседин рассказал об отношении к себе коллег с Украины © из архива П.Беседина

Комплексы и ущербность они обращают в преследование инакомыслящих, инакоговорящих, инаковыглядящих, как и положено в тоталитарном ультранационалистическом обществе а-ля Третий Рейх. Который, собственно, и окучивал их предшественников — Коновальца, Донцова, Бандеру, Шухевича и прочих негодяев.

Теперь им предоставилась возможность вылезти из замшелых схронов и начать мстить: шельмовать память о победителях фашизма, уничтожать русский язык и культуру, преследовать тех, кто в отличие от них, не предавал. Так, в Киеве на год осудили пенсионерку за несколько перепостов в сети «Одноклассники», в частности, за изображение советского герба с текстом «Даже когда мать умирает, она не перестает быть матерью. И другой мамы у человека уже не будет. Так же и с Родиной». Одному из оппозиционных нардепов правоохранительные органы инкриминируют уголовное дело за шапку-ушанку красноармейца, зато продавщица в запорожском магазине может спокойно обслуживать покупателей в футболке с изображением Гитлера, и полиция не находит в том ничего предосудительного.

Нацификация идёт рука об руку с казённой «дерусификацией». Над Украиной реет нацистской вольфсангель, а за георгиевскую ленточку полагается срок, последние ветераны Великой Отечественной войны уходят из жизни практически позабытыми, а военнослужащих ваффен-СС хоронят с воинскими почестями (порою даже при участии Президентского полка), СБУ занимается не борьбой с ультраправым экстремизмом, а поиском тех, кто от имени украинских телезрителей на «Евровидении» голосовал за российскую певицу…

Они своего убожества не понимают, словно дикари космических спутников. От мечты об удивительном человеке-амфибии мы пришли к торжеству человека-хламидии.