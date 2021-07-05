Деятели майданной культуры уже давно не имеют ни гуманистического, ни эстетического внутреннего содержания - как правило, это обычные пропагандисты, ради маскировки обрядившиеся «творческой интеллигенцией»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Изюминкой объёмной работы Минкульта Украины стали отеческие советы, как противостоять козням Кремля. Например, что информацию о потерях на фронте необходимо черпать исключительно из сводок Минобороны Украины, а все сообщения об обстрелах мирного населения украинскими военными, по мнению авторов брошюры, есть безусловная вражеская ложь.

Правда, раньше украинская сторона этих обстрелов, аутодафе, бомбардировок почему-то не стеснялась; наоборот, всячески глумилась над убитыми людьми — помните, «шашлыки из сепаров», «дихлофос для колорадов», «кондиционер взорвался». А теперь, оказывается, сотни убитых украинской армией и добробатами людей — это фейк. Как и массовое мародёрство на Донбассе, о котором с ужасом сообщали даже киевские СМИ.

«Цель агрессора — расколоть украинское общество изнутри и уничтожить нашу веру в собственные силы. Мы действительно разные, и наши взгляды могут не совпадать, но мы имеем общую цель — дать отпор оккупанту. Поэтому сохраняйте единство и поддерживайте друг друга», — взывают мастера слова из министерских кабинетов, а их коллеги «в поле» тем временем сеют вечное и разумное в душах русскоязычных соотечественников. Один из них — писатель и переводчик Александр Бойченко, соорганизатор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz и лауреат премии имени нацистского коллаборанта Юрия Шевелева.

Маньяки на свободе: будни сегодняшней Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сей запоминающийся «призыв к единству» был опубликован ещё в 2013 году — накануне Евромайдана и задолго до военного конфликта на Донбассе, однако достаточно четко обрисовывает истинное отношение так называемой «национальной интеллигенции» к своим соотечественникам с Восточной Украины. И — к непередаваемой горести провинциальных «радетелей» — те, кого они публично называют «крупным рогатым скотом», до сих пор пребывают в большинстве в своих русскоязычных имперских городах.

«Когда ты приезжаешь в Одессу, там с тобой здороваются: "Вас приветствует украинская диаспора Одессы". Украинцы чувствуют себя диаспорой в Одессе и Харькове, — в интервью телеканалу "Прямой" жалуется ещё один известный "деятель украинской культуры" Антин Мухарский. — Даже имея украинский паспорт, по своей исторической и матричной прошивке [они] все равно остаются русскими и где-то тихо в своих домах кричат: "Путин приди, введи войска, забери нас". Они ненавидят Украину».

Их вовсе не смущает то, что средством достижения национального «единства» они открыто называют этноцид и этнические чистки. Очередной творец, писатель Илько Лемко, предлагает: «Основная часть "завезенных" россиян и их наследников, для которых отечеством остаётся Россия, должна быть окончательно депортирована до родного фатерланда, потому что без этого в будущем Украину обязательно порвут кусками, не давая [нам] дышать, жить и строить счастливую жизнь в собственном доме. "Завезённые" должны быть "вывезены", культурно, цивилизовано, и, самое главное, что не нужно делать из этого больших трагедий».

Испорченный праздник. Кому на Украине нужен скандал вокруг Тараса Шевченко? Сергеем Жаданом популярная среди этой публики тележурналистка-националистка Янина Соколова подчёркивает: «Пока не умрут те, из кого нельзя вытянуть, в ком нельзя заглушить, убить Советский Союз и ватный этот состав, мы не будем иметь проукраинскую картину в целом, которую б нам хотелось бы. Да, у них есть дети, но эти дети — это уже будет новое поколение. И по моим наблюдениям где-то 50 на 50 детей ватников остаются ватниками или становятся проукраинскими». «Как про биологический вид!» — охотно подтвердил Жадан зоологическую суть украинского национализма.

Ну, в свободное от травли «ватников» время, я полагаю, вы догадываетесь, чем занимаются майданные культуртрегеры. Вот, например, «Украинский культурный фонд» — богатая и, как явствует из названия, солидная организация, работающая при Министерстве культуры Украины, раздающая казенные деньги на различные мероприятия. В частности, фонд выделил средства на создание интерактивной карты «Поход на Восток», в которой отображены «славные деяния» тех членов ОУН-УПА, которые были причастны к массовым убийствам евреев на территории Украины.

В результате проведенной проверки в этой патриотической организации были обнаружены колоссальные хищения: за казенный счёт оплачивалась аренда сомнительных будуаров, осуществлялась финансовая подпитка коммерческого детсада, завышались закупочные цены даже на туалетную бумагу и т.п. Так и глава львовской ОУН, начальник областного управления охраны памятников культурного наследия Василь Петрик попался на том, что в составе преступной группы украл порядка миллиона бюджетных гривен. Вот истинные достижения культуртрегеров Майдана.

«Вешайте культурку на сухую штукатурку», — говорил персонаж одной из комедий Гайдая, пытаясь продать какому-то верзиле пошлые репродукции. Они пытаются всучить публике свои бездарные книги, фильмы, напевы в расчёте выгодно подзаработать на лохах. И очень раздражаются тому неоспоримому факту, что людям (которых они заранее ненавидят всеми фибрами жадных душонок) на их «творческие» потуги глубоко наплевать.