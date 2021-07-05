Собственно, они это не очень-то и скрывают. Вот Министерство культуры Украины (которое уже давно штампует запреты на въезд российских деятелей культуры) впрямую приступило к тиражированию пропагандистских брошюрок для русскоязычного Юго-Востока, первую из которых презентовали 23 июня в Киеве.
Изюминкой объёмной работы Минкульта Украины стали отеческие советы, как противостоять козням Кремля. Например, что информацию о потерях на фронте необходимо черпать исключительно из сводок Минобороны Украины, а все сообщения об обстрелах мирного населения украинскими военными, по мнению авторов брошюры, есть безусловная вражеская ложь.
Правда, раньше украинская сторона этих обстрелов, аутодафе, бомбардировок почему-то не стеснялась; наоборот, всячески глумилась над убитыми людьми — помните, «шашлыки из сепаров», «дихлофос для колорадов», «кондиционер взорвался». А теперь, оказывается, сотни убитых украинской армией и добробатами людей — это фейк. Как и массовое мародёрство на Донбассе, о котором с ужасом сообщали даже киевские СМИ.
«Цель агрессора — расколоть украинское общество изнутри и уничтожить нашу веру в собственные силы. Мы действительно разные, и наши взгляды могут не совпадать, но мы имеем общую цель — дать отпор оккупанту. Поэтому сохраняйте единство и поддерживайте друг друга», — взывают мастера слова из министерских кабинетов, а их коллеги «в поле» тем временем сеют вечное и разумное в душах русскоязычных соотечественников. Один из них — писатель и переводчик Александр Бойченко, соорганизатор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz и лауреат премии имени нацистского коллаборанта Юрия Шевелева.
В своё время в книге «Аби книжка» Бойченко писал (даю в переводе с украинского): «От убеждения, что на шестой части суши таки удалось вывести одну низшую расу, я не отступлюсь. Совкоидная раса — так называется это чудо генной инженерии, которое скоро окончательно поглотит территорию моего проживания… в границах Украины… по месту наивысшей концентрации можно выделить отдельную крымско-донбасскую субрасу <…> в принципе я знаю, что со всем этим делать. Я только не знаю, кому бы такое можно было поручить — быстро и справно очистить наши архитектурно европейские города от генетически вражеского им большого рогатого скота».
Сей запоминающийся «призыв к единству» был опубликован ещё в 2013 году — накануне Евромайдана и задолго до военного конфликта на Донбассе, однако достаточно четко обрисовывает истинное отношение так называемой «национальной интеллигенции» к своим соотечественникам с Восточной Украины. И — к непередаваемой горести провинциальных «радетелей» — те, кого они публично называют «крупным рогатым скотом», до сих пор пребывают в большинстве в своих русскоязычных имперских городах.
«Когда ты приезжаешь в Одессу, там с тобой здороваются: "Вас приветствует украинская диаспора Одессы". Украинцы чувствуют себя диаспорой в Одессе и Харькове, — в интервью телеканалу "Прямой" жалуется ещё один известный "деятель украинской культуры" Антин Мухарский. — Даже имея украинский паспорт, по своей исторической и матричной прошивке [они] все равно остаются русскими и где-то тихо в своих домах кричат: "Путин приди, введи войска, забери нас". Они ненавидят Украину».
Их вовсе не смущает то, что средством достижения национального «единства» они открыто называют этноцид и этнические чистки. Очередной творец, писатель Илько Лемко, предлагает: «Основная часть "завезенных" россиян и их наследников, для которых отечеством остаётся Россия, должна быть окончательно депортирована до родного фатерланда, потому что без этого в будущем Украину обязательно порвут кусками, не давая [нам] дышать, жить и строить счастливую жизнь в собственном доме. "Завезённые" должны быть "вывезены", культурно, цивилизовано, и, самое главное, что не нужно делать из этого больших трагедий».
В беседе с украинским писателем Сергеем Жаданом популярная среди этой публики тележурналистка-националистка Янина Соколова подчёркивает: «Пока не умрут те, из кого нельзя вытянуть, в ком нельзя заглушить, убить Советский Союз и ватный этот состав, мы не будем иметь проукраинскую картину в целом, которую б нам хотелось бы. Да, у них есть дети, но эти дети — это уже будет новое поколение. И по моим наблюдениям где-то 50 на 50 детей ватников остаются ватниками или становятся проукраинскими». «Как про биологический вид!» — охотно подтвердил Жадан зоологическую суть украинского национализма.
Ну, в свободное от травли «ватников» время, я полагаю, вы догадываетесь, чем занимаются майданные культуртрегеры. Вот, например, «Украинский культурный фонд» — богатая и, как явствует из названия, солидная организация, работающая при Министерстве культуры Украины, раздающая казенные деньги на различные мероприятия. В частности, фонд выделил средства на создание интерактивной карты «Поход на Восток», в которой отображены «славные деяния» тех членов ОУН-УПА, которые были причастны к массовым убийствам евреев на территории Украины.
В результате проведенной проверки в этой патриотической организации были обнаружены колоссальные хищения: за казенный счёт оплачивалась аренда сомнительных будуаров, осуществлялась финансовая подпитка коммерческого детсада, завышались закупочные цены даже на туалетную бумагу и т.п. Так и глава львовской ОУН, начальник областного управления охраны памятников культурного наследия Василь Петрик попался на том, что в составе преступной группы украл порядка миллиона бюджетных гривен. Вот истинные достижения культуртрегеров Майдана.
«Вешайте культурку на сухую штукатурку», — говорил персонаж одной из комедий Гайдая, пытаясь продать какому-то верзиле пошлые репродукции. Они пытаются всучить публике свои бездарные книги, фильмы, напевы в расчёте выгодно подзаработать на лохах. И очень раздражаются тому неоспоримому факту, что людям (которых они заранее ненавидят всеми фибрами жадных душонок) на их «творческие» потуги глубоко наплевать.