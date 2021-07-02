Их высокозвероподобие. Стая, которая ненавидит всех

Человек - это звучит гордо. Но иметь две ноги, пару рук и уметь разговаривать недостаточно, чтобы считаться человеком. Жаль, что торжествующее на Украине мракобесие постепенно уничтожает столь простую истину

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Артем Довбик на пресс-конференции отвечал журналистам на русском языке.

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» — аж взвизгнула националистка Лариса Ницой, все реальные достижения которой — швыряние денежной мелочи в лицо беззащитной женщине-кассиру. Теперь пани Лариса подстрекает устроить мовную обструкцию спортсмену, который сделал для славы Украины куда больше, чем тысяча подобных ницой и ничтой. Не мог остаться в стороне и другое ничтожество — шпрехенфюрер Креминь, который потребовал от всех мастеров спорта изъясняться исключительно держмовой. Львовский ксенофоб Остап Дроздов заявил, что украинские футболисты «не достойны» славного бандеровского девиза «Героям слава», Вятрович что-то назидательное про шведов и Полтаву пробуркотив…

Можно вспомнить и поведение якобы «патриотов» после недавней победы украинского боксера Василия Ломаченко. Оказывается, после тяжелейшего боя он должен был завернуться в прапор и таким образом восславить современную Украину. В недостаточном патриотизме боксера уличил почетный президент футбольного клуба «Нива» (Винница) Василий Вовк, опубликовавший соответствующий пост. Комментарии читателей подстать: «Значит, Ломаченко — не украинский спортсмен. Манкурт», «Просто сдулся "патриот"», «С Ломаченко и [Александром] Усиком все ясно. Их флаг — красный с серпом и молотом».

Уж не тот ли это Василий Вовк, генерал СБУ из Винницы, который прославился дикими антисемитскими заявлениям, вроде: «Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы, и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Ещё раз говорю — пошли вы нахрен, жиды, достали уже украинский народ». Такой научит спортсменов патриотизму — это же не футбольный клуб «Нива» из второй лиги вытаскивать.

Эксперт рассказал, какая страна переплюнула Украину в политизации футбола © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Зеленский, видимо, посчитав ниже своего величества отметить победу выдающегося спортсмена, который (как и его коллега Александр Усик) неоднократно называл украинский и русский народ братскими. Зато глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не столько радуется победам украинских спортсменов, сколь неудачам российских футболистов. «Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам», — простодушно признался Арахамия журналистам, и подобная ущербность уже давно стала нормой — вспомним диковатые празднования поражения футбольной сборной России во Львове.

Трогательная фотография объятий украинского и российского болельщиков на стадионе в Глазго, которые вместе пришли поболеть за победу украинской сборной, вмиг обошла социальные сети. Однако куда меньший резонанс получило видео последующего избиения доверчивого российского болельщика бабуинами (о людях уже говорить не приходится) в украинском фан-секторе. «Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило?» — изумляется избитый симпатик украинской сборной в интервью RT. И действительно: ни один человек с украинским флагом не пострадал в российских фан-зонах, многие русские реально болели за украинских футболистов, и даже президент РФ говорит о фактически едином народе.

Линия разлома проходит не по национальности, а по уровню цивилизованности, ведь майданные дикари нападают и на этнических украинцев. В частности, снова атаковали известного украинского журналиста Руслана Коцабу и серьезно повредили ему глаз; калечат даже своих «побратимов» — в Харькове подстрелили известного «азовца» Артема Мошенского; терроризируют абсолютно сторонних людей: например, в посёлке Гнутово под Мариуполем очередной «воин света» вошёл в первый попавшийся двор и жестоко избил пожилую хозяйку. Даже «священники» майданной раскольничьей церкви — и те призывают к ненависти, как в Вольногорске Днепропетровской области, где служитель культа ПЦУ на концерте в честь Дня Конституции со сцены обзывал прихожан «дерьмом российским».

«Не Артем, а лохотрон»: Ницой поговорила с русскоязычным футболистом Довбиком © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович / Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

Видимо, радость от победы русскоязычных футболистов должна визуально отвлечь почтенную патриотическую публику от самого факта распродажи национального богатства. Благо, «истинным патриотам» есть чем заниматься — «неблагонадежных москалей» на Украине ещё многие миллионы. Где уж тут за землей углядеть.