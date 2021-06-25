Аномальная летняя жара актуализировала проблему нехватки водных ресурсов

Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

«По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», — заявили 17 июня в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Похожие проблемы стоят сейчас перед всей планетой, и в этих условиях специалисты пытаются привлечь внимание к проблеме рационального использования водных запасов, которые сокращаются год от года, несмотря на то что Земля кажется нам на картах огромным голубым водным миром.

Увы, большая часть этой воды непригодна для потребления человеком. Совокупная доля пресных водоемов составляет не более 2,5% от общей водной массы планеты, причем большая ее часть заморожена в ледниках, а они постоянно тают и растворяются в волнах соленого океана. Существующие водные ресурсы подвергаются загрязнению в результате хозяйственной деятельности и аварий на промышленных объектах, огромное количество воды постоянно сбрасывается в канализационные сети.

Сточные воды очищают и восстанавливают для повторного потребления, но пока это могут позволить себе лишь наиболее богатые страны. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Расходуя бегущую из-под крана воду, мы часто не осознаем, что она имеет материальную ценность, которая выражается в совершенно конкретных цифрах. Между тем гигантские водные запасы сибирского озера Байкал, которые составляют почти 20% всех мировых запасов озерной пресной воды, давно уже подсчитаны и переведены в твердую валюту.

«Куб воды стоит 10 долларов. Стоимость 1 кубического километра — 10 миллиардов долларов. А в Байкале 23 600 км3. И если это умножить на 10 миллиардов, получится 236 триллионов долларов. То есть Байкал — это фактически банк с огромной ценностью, и продавать этот ресурс гораздо выгоднее, чем нефть. Причем вода в Байкале — возобновляемый ресурс. Каждую секунду вытекает практически 2 тысячи тонн воды — это более тридцати цистерн», — рассказывает об этом известный гидрограф, действительный член Русского географического общества Леонид Колотило.

Впрочем, оперируя подобными цифрами и рассуждая о рыночных операциях с байкальской водой, нужно хорошо понимать, что глобальные водные ресурсы бесценны и в принципе не могут рассматриваться в рыночном измерении. Потому что они являются коллективным народным достоянием, а также служат одним из ключевых факторов, необходимых для развития и существования человечества.

Дефицит пресной воды стремительно растет, как заявила сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, эта проблема «становится сейчас актуальной как никогда». Согласно расчетам организации, уже через десять лет — в 2030 году — глобальный дефицит воды достигнет 40%, дополнительно усиливая эффект экологического и санитарного кризиса. Причем эту нехватку ощутят на себе не только жители глобальной периферии, от нее также пострадают многочисленные обитатели развитых государств, включая Евросоюз и США.

«Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому не имеют прямого доступа более двух миллиардов человек. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула Азуле, настаивая на том, что проблемы с водой необходимо решать прямо сейчас.

Потом будет слишком поздно или же слишком дорого. Особенно для бедных стран, в число которых давно вошла Украина.

Конечно, эта угроза пока что кажется многим неочевидной, ведь недостатка в питьевой воде как будто бы нет, и украинские патриоты насмешливо обсуждают перебои с водоснабжением Крыма или Донбасса. Однако проблема сокращения водных ресурсов уже сегодня озвучивается украинскими государственными чиновниками. Воды становится меньше, и вовсе не потому, что ее выпили враги-инородцы.

Об этом говорят даже в Киеве. Как заявил летом прошлого года генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, качество воды в Днепре постоянно ухудшается, что негативно сказывается на качестве воды в столичном днепровском водозаборе, который подает киевлянам около 150 тыс. куб. м воды в сутки, снабжая водопроводы наряду с водозабором из Десны и артезианских скважин.

Предпосылки этого кризиса заключаются в экологических и климатических факторах. В Украине постоянно повышается среднесуточная температура воздуха на фоне постоянного уменьшения среднегодового количества атмосферных осадков. Днепр мелеет — в киевской акватории главной украинской реки насчитывается 56 мелей, которые постепенно превращаются в острова. Как результат, русло реки постепенно заиливается, а сама вода становится мутной — с большим осадком песка и органической взвеси.

«В ближайшие десять лет обмеление может достичь значительных показателей — это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений, которые осуществляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям санитарных норм», — рассказывает о результатах этого процесса Новицкий.

Главной причиной неотвратимо надвигающейся на страну катастрофы является массовая вырубка лесов и лесопосадок, заботливо насаженных в прежние тоталитарные времена. Однако ее дополняет множество других критических факторов. Среди прочего в Украине застраивают или распахивают заливные луга, замывают реки ради добычи янтаря и песка, уничтожают природоохранные зоны на берегах водоемов, что усугубляет их обмеление.

Водохранилища заилены, представляя собой цепочку больших лиманов, а в полях не ведутся мелиоративные работы, что превращает их в солончаки и болота.

Все это способствует повышению среднегодовых температур, приводит к частым засухам, сильным паводкам и разрушительным для плодородных почв суховеям. А главным результатом процесса является постепенное остепнение огромного пространства страны — вплоть до появления новых пустынных зон, где будет остро ощущаться недостача пресной воды.

«За последние тридцать лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. Из-за повышенной температуры создается угроза наводнений в Карпатах, преобразований степей южного региона в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватки питьевой воды в центральных и южных регионах», — говорит министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский. Виноград на Висле. Польша решила не стать пустыней © AFP, Janek SKARZYNSKI

Государственное агентство водных ресурсов Украины констатирует, что последние пять лет официально признаны маловодными, что подрывает водоснабжение в бассейнах рек с антропогенной нагрузкой. Стоимость водоснабжения для украинцев постоянно растет. Совет национальной безопасности и обороны Украины уже признал, что стране угрожает водный дефицит, призывая к экономии и оптимизации водных ресурсов. Хотя эту проблему никак нельзя решить при продолжающемся уничтожении деревьев и водоемов.

«Чтобы сохранить то, что осталось, людям надо прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки», — говорит глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

Однако этому мешает отсутствие политической воли, жажда наживы, коррупция и неэффективная работа государственных институций, не говоря уже про постоянную нехватку финансов. Ведь неолиберальное государство привыкло экономить на экологической проблематике и старается заработать на продаже природных ресурсов, банально проедая будущее страны.

И все это однажды станет последней каплей в кране рядового украинского потребителя.