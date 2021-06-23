Катастрофические суховеи становятся печальной закономерностью для украинской столицы

В Киеве на фоне аномальной жары уже несколько дней наблюдается сильный смог. Небо над украинской столицей накрыла густая дымка, а специалисты зафиксировали в воздухе серьезное превышение вредных веществ, которые явно не добавят киевлянам здоровья — особенно во время пандемии, когда многие имеют большие проблемы с легкими.

Патриотические блогеры уже увидели в этой ситуации знакомый российский след. Они пишут о том, что в Украину вторглись огромные массы песка, занесенные из калмыцких степей, и многозначительно намекают на то, что источник киевского смога лежит за где-то далеко за поребриком. Со всеми вытекающими отсюда выводами политического характера.

В приволжских степях действительно возникают сезонные суховеи — однако смог почему-то фиксируется сейчас не в Астрахани, Ростове-на-Дону или в Волгограде, а именно в Киеве, за тысячу километров от прикаспийского региона.

И неудивительно — ведь формирование смога определяется целым рядом причин, которые не связаны с вредоносной деятельностью «государства-агрессора». Пыльные облака из далеких степей и полупустынь достигают Киева именно потому, что на их пути больше не стоят прореженные варварской вырубкой лесополосы. Вдобавок к этому в воздух поднимаются частички земли с пересохших украинских полей, а также черная копоть с лесных пожарищ.

Все это смешивается с выхлопными газами автомобилей и вредными выбросами в окружающую среду, которые происходят в Киеве практически в любую погоду. И когда над городом стоит штиль, из этой взвести образуется мутная пелена дымки. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

«Это явление связано прежде всего с тем, что Киев — один из грязнейших городов Европы и мира: он стабильно занимает первые места в антирейтинге по загрязненности воздуха. Смог — это производная выбросов вредных веществ — выхлопных газов, выбросов из заводов и ТЭЦ, а также тумана. Пока будут уничтожаться зеленые зоны под застройку, пока в Киеве не будет развиваться электротранспорт, трамваи, метро, а будут только автомобили, смог будет накапливаться» — рассказывает в интервью киевский эколог Владимир Борейко.

Пыльные бури накрывают Киев с пугающей регулярностью. Они могут случаться в разное время года — весной, осенью, зимой или летом, во время холода и жары. И специалисты предупреждают, что Украина возвращается в свое не столь далекое прошлое, когда суховеи считались на ее территории главным природным бедствием, имевшим характер перманентной экологической катастрофы.

«Распаханные земли, лишившиеся травяного покрова, поднимались колоссальными тучами пыли, «черными бурями». По всему Юго-Востоку современной Украины прокатились натуральные самумы, практически как на умирающей Земле в фильме «Интерстеллар». Суховеи, мгновенно испаряющие влагу из почвы, водоемов и растений, были хорошо знакомы жителям Киевщины, хотя это север Украины и там имеются крупные рек», — писал об этом киевский журналист Дмитрий Заборин.

«Не только был совершенно сорван и унесен с полей тонкий снеговой покров, но и рыхлая почва, обнаженная от снега и сухая, как пепел, взметалась вихрями при 18 градусах мороза. Тучи темной земляной пыли наполняли морозный воздух, застилая дороги, занося сады — местами деревья были занесены на высоту 1,5 м, — ложились валами и буграми на улицах деревень и сильно затрудняли движение по железным дорогам: приходилось даже отрывать железнодорожные полустанки от сугробов черной пыли, смешанной со снегом», — рассказывал про одну из таких бурь выдающийся эколог и почвовед Василий Докучаев, который составил первый план борьбы против опустынивания.

Победа над суховеями стала результатом масштабной и дорогостоящей программы советского государства. Первый заместитель министра лесного хозяйства СССР Василий Колданов вспоминал, что только в 1948-1950 годах, несмотря на многочисленные нужды послевоенного времени, правительство выделило на посадку леса 1,481 млрд рублей — чтобы высадить 1118 тысяч гектаров леса, вдвое увеличив лесные угодья в областях юга и юго-востока Украины.

Как результат, на землях колхозов, в гослесфонде и в совхозах УССР было создано около миллиона гектаров лесопосадок — причем, в первую очередь закреплялись песчаные почвы, которых было много на территории Киевщины, Черниговщины и Житомирщины.

Песчаные дюны, обычные здесь еще сто лет назад, когда они существовали даже на территории киевских районов Дарница и Троещина, покрылись сосновыми рощами, а суховеи утратили свой катастрофический характер. Этому также способствовали бурение артезианских скважин, прокладка мелиоративных каналов и создание каскада водохранилищ, которые увеличили уровень влажности и предотвратили размывание почвы во время паводков.

Все это закончилось с началом девяностых годов — после того, как распалась хорошо работавшая система лесного хозяйства, а в Украине начали систематически вырубать лесные посадки, заботливо созданные в тоталитарные времена. Пустыня начала стремительно возвращаться, почвы высыхали, а температура росла — вместе с порывами пылевых бурь.

«1998 год стал последним годом без засух. В двухтысячные процесс все быстрее и быстрее покатился назад, к исходной точке, и даже дальше. Отдел агрометеорологии Укргидрометцентра отмечает, что засушливые периоды происходят уже и в западных регионах, и тенденция их распространения на север и запад прослеживается сейчас очень четко. А на юге, где труды предков вырублены под корень, в том числе из-за сильно подорожавшего газа, снова началось опустынивание и повышение температур летних месяцев за отметку 40 градусов.

2018 год стал самым жарким за последние 139 лет — но и три предыдущих были не хуже. Согласно прогнозам, в течение ближайших десятилетий средняя температура будет постоянно расти, и в Киеве станет дышаться как на юге Австралии. Но жаловаться не стоит. Это плата за миф об «аграрной державе» и «евроинтеграции», когда в ЕС безо всяких ограничений уходит только сырой лес, древесный уголь, топливные брикеты», — рассказывает Дмитрий Заборин.

Уничтожение лесов приводит не только к песчаным бурям — этот процесс также провоцирует серьезные наводнения и постоянные оползни. Один из них произошел вчера в Белгород-Днестровском районе Одесской области, где нависающие над пляжем холмы площадью 150 квадратных метров в буквальном смысле съехали в море. Похожая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где дождевыми потоками подтопило сотни домохозяйств. А в центре Житомира, на площади Соборной, почти полностью провалился под асфальт грузовик — и существует угроза дальнейшего проседания почвы. Желтые воды: Киев может остаться без рек и мостов © KIEVMAP

Одновременно с этим в стране мелеют и загрязняются реки. Как раз в эти дни в Одессе зацвело Черное море, которое приобрело сейчас оливково-зеленый оттенок. Причем, по словам гидробиолога Галины Теренько, эта проблема обусловлена неконтролируемым сбросом сточных вод и отходов.

А под Киевом, у берегов Межигорья, зафиксировали массовый мор рыбы — и теперь весь берег усеян мертвыми трёхкилограммовыми судаками. Все дело в том, что обмелевшее Киевское водохранилище тоже цветет, и рыба задыхается от недостаточного количества кислорода. Вдобавок, предприниматели сливают в прилегающие притоки Днепра отходы, что неоднократно провоцировало в последнее время скандалы.

Окружающая среда Украины в большой беде — но власть не обращает на это никакого внимания. Чиновники радуются наводнению в Ялте или высматривают самумы в степях Калмыкии, игнорируя экологические проблемы прямо под своим носом. А украинцам приходится все чаще вдыхать в себя пыль и копоть.