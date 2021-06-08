Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
И вполне закономерно, что этот процесс приветствуют и поощряют «интеллектуалы» хуторянского разлива — это их шанс спастись в нынешних сложных условиях выживания.

Когда покупательная способность населения падает, бюджетный пирог тощает, а иностранные гранты дают только за определённую политическую позицию, заявить о себе как о самом яром «патриоте» является вопросом допуска к материальным ресурсам. Острая необходимость диктует высокую тональность, а запрограммированная продажность — необходимость доказать личную искренность. Отсюда огромное количество заявлений людей искусства, которые граничат с абсурдом, в расчёте на будущее «наши заблуждения были искренними».

Очередной раз отметился лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который отказался признавать русскоязычных коллег украинскими артистами. «Есть украинские артисты — они украиноязычные. Необходимо раз и навсегда поставить точки над "i", — в эфире интернет-канала "КП в Украине" говорит Олег Скрипка. — Те, кто ездит в Россию, для меня они просто резиденты Украины. Они не говорят по-украински, не обладают украинским мировоззрением, не живут в украинском мире. Они живут в постсовке, в Русском мире. Для самосохранения государства необходимо минимизировать влияние этих людей на государство. А это влияние большое, и это разрушает страну».

Хотя заявление было воспринято как личное мнение уже не раз отличившегося ксенофобскими высказываниями музыканта, я бы усмотрел в нём и элемент борьбы за кормовую базу. Недаром тот же Скрипка ранее жаловался на свои резко сократившиеся доходы (потому, видимо, продолжает зарабатывать на российском ресурсе «Яндекс.Музыка»).

Украинская скуковыжималка. Гробовых дел мастера культуры
Украинская скуковыжималка. Гробовых дел мастера культуры
© bykvu.com
Отсечение — под предлогом «опасности государству» — от распределения финансов и информационных потоков более популярных русскоязычных исполнителей (потому что их аудитория значительно шире) даёт шанс выжить гнездящимся в щелях.

Так и сокращение внешней конкуренции (в виде запрета до сих пор прорывающихся с гастролями на Украину российских артистов) служит вполне прагматичной цели разрыва многовековых культурных связей, уменьшения влияния русской культуры и шоу-бизнеса на украинского потребителя — ведь нелепо всерьёз воспринимать российского рэпера Алишера Моргенштерна как «угрозу национальной безопасности».

Сейчас не о его чрезвычайно популярных среди украинских подростков песнях, а о самой формулировке запрета на гастроли конкретного исполнителя. Вы думаете, украинской молодёжи не понятна дурость официального определения?

В списке СБУ «представляющих опасность» для Украины артистов уже несколько сотен человек, да ещё масса народу в отдельном списке Минкульта, да ещё сотни книг и фильмов запрещены… Помнится, в СССР западную рок-музыку и фильмы тоже теснили, квотировали, запрещали. Помогло? Помогли ли украинские запреты на киноленты, скажем, режиссёра Владимира Бортко сделать талантливыми поделки Олега Сенцова, а цензурирование книжного рынка — читабельными творения Ларисы Ницой?

Как признался в ходе недавней пресс-конференции в агентстве УНИАН медиаэксперт Эдуард Босенко, «пропорция продаж украиноязычной и русскоязычной продукции — один к десяти, если говорить в общем. Если говорим про кроссворды, то на украинском языке практически вообще не покупается». Это к вопросу, какой язык всё-таки предпочитает массовый читатель.

«Сама природа против»: украинские музыканты объяснили, почему не пишут песни на русском
«Сама природа против»: украинские музыканты объяснили, почему не пишут песни на русском
© commons.wikimedia.org, Участник:Водник / Перейти в фотобанк
А участник той же пресс-конференции Сергей Чернявский, мнение которого цитирует «Политнавигатор», посетовал, что из-за перехода на украинский язык закрылось множество кинотеатров: «Кинотеатры перешли на украинский язык ещё в 2013 году. Когда они перешли, часть кинотеатров закрылась, а часть поменяла собственников. Потому что было гигантское падение посещения кинотеатров, кинобизнес стал убыточным».

В подобных условиях фальшивого возрождения национальной культуры остаётся лишь запрещать и выискивать «зраду» даже там, где её нет. Так стал объектом очередной информационной атаки выступающий в образе Верки Сердючки актёр Андрей Данилко, которого заподозрили в концерте во «вражеском» Сочи. Правда, выяснилось, что в южной столице России гастролировала пародировавшая Верку Сердючку артистка, а не сам Данилко. Но осадок, как говорится, остался. А украинскую певицу Киру Мазур очередные «патриоты» жёстко раскритиковали за обычный пост на русском языке: «Кира, неужели вам мало примеров, когда наши артисты ранее зашкварились на теме Москвы и московского языка. Дорн, Анна-Мария, Ани Лорак и другие… Вы хотите попасть в их список…», «В то время, когда многие перешли на украинский язык, вы пишите на языке оккупанта» и т.д.

Примеров бессмысленной травли украинских артистов из-за якобы «пророссийских взглядов», «неправильного» языка или желания замириться с Донбассом предостаточно. И раздувают эту истерию люди, заинтересованные в том, чтобы «охота на ведьм» на Украине продолжалась. Ибо только так они могут оказаться в центре общественного внимания, получить свой заветный кусок прибыли и славы «истинных патриотов». Хотя нередко эти «патриоты» — самые обычные бездари.

 