Под громогласные вопли о «возрождении национальной культуры» Украина убивает любую культуру в принципе, что является результатом общего политического, экономического и нравственного вырождения государства

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Когда покупательная способность населения падает, бюджетный пирог тощает, а иностранные гранты дают только за определённую политическую позицию, заявить о себе как о самом яром «патриоте» является вопросом допуска к материальным ресурсам. Острая необходимость диктует высокую тональность, а запрограммированная продажность — необходимость доказать личную искренность. Отсюда огромное количество заявлений людей искусства, которые граничат с абсурдом, в расчёте на будущее «наши заблуждения были искренними».

Очередной раз отметился лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который отказался признавать русскоязычных коллег украинскими артистами. «Есть украинские артисты — они украиноязычные. Необходимо раз и навсегда поставить точки над "i", — в эфире интернет-канала "КП в Украине" говорит Олег Скрипка. — Те, кто ездит в Россию, для меня они просто резиденты Украины. Они не говорят по-украински, не обладают украинским мировоззрением, не живут в украинском мире. Они живут в постсовке, в Русском мире. Для самосохранения государства необходимо минимизировать влияние этих людей на государство. А это влияние большое, и это разрушает страну».

Хотя заявление было воспринято как личное мнение уже не раз отличившегося ксенофобскими высказываниями музыканта, я бы усмотрел в нём и элемент борьбы за кормовую базу. Недаром тот же Скрипка ранее жаловался на свои резко сократившиеся доходы (потому, видимо, продолжает зарабатывать на российском ресурсе «Яндекс.Музыка»).

Украинская скуковыжималка. Гробовых дел мастера культуры © bykvu.com

Так и сокращение внешней конкуренции (в виде запрета до сих пор прорывающихся с гастролями на Украину российских артистов) служит вполне прагматичной цели разрыва многовековых культурных связей, уменьшения влияния русской культуры и шоу-бизнеса на украинского потребителя — ведь нелепо всерьёз воспринимать российского рэпера Алишера Моргенштерна как «угрозу национальной безопасности».

Сейчас не о его чрезвычайно популярных среди украинских подростков песнях, а о самой формулировке запрета на гастроли конкретного исполнителя. Вы думаете, украинской молодёжи не понятна дурость официального определения?

В списке СБУ «представляющих опасность» для Украины артистов уже несколько сотен человек, да ещё масса народу в отдельном списке Минкульта, да ещё сотни книг и фильмов запрещены… Помнится, в СССР западную рок-музыку и фильмы тоже теснили, квотировали, запрещали. Помогло? Помогли ли украинские запреты на киноленты, скажем, режиссёра Владимира Бортко сделать талантливыми поделки Олега Сенцова, а цензурирование книжного рынка — читабельными творения Ларисы Ницой?

Как признался в ходе недавней пресс-конференции в агентстве УНИАН медиаэксперт Эдуард Босенко, «пропорция продаж украиноязычной и русскоязычной продукции — один к десяти, если говорить в общем. Если говорим про кроссворды, то на украинском языке практически вообще не покупается». Это к вопросу, какой язык всё-таки предпочитает массовый читатель.

«Сама природа против»: украинские музыканты объяснили, почему не пишут песни на русском © commons.wikimedia.org, Участник:Водник / Перейти в фотобанк Сергей Чернявский, мнение которого цитирует «Политнавигатор», посетовал, что из-за перехода на украинский язык закрылось множество кинотеатров: «Кинотеатры перешли на украинский язык ещё в 2013 году. Когда они перешли, часть кинотеатров закрылась, а часть поменяла собственников. Потому что было гигантское падение посещения кинотеатров, кинобизнес стал убыточным».

В подобных условиях фальшивого возрождения национальной культуры остаётся лишь запрещать и выискивать «зраду» даже там, где её нет. Так стал объектом очередной информационной атаки выступающий в образе Верки Сердючки актёр Андрей Данилко, которого заподозрили в концерте во «вражеском» Сочи. Правда, выяснилось, что в южной столице России гастролировала пародировавшая Верку Сердючку артистка, а не сам Данилко. Но осадок, как говорится, остался. А украинскую певицу Киру Мазур очередные «патриоты» жёстко раскритиковали за обычный пост на русском языке: «Кира, неужели вам мало примеров, когда наши артисты ранее зашкварились на теме Москвы и московского языка. Дорн, Анна-Мария, Ани Лорак и другие… Вы хотите попасть в их список…», «В то время, когда многие перешли на украинский язык, вы пишите на языке оккупанта» и т.д.

Примеров бессмысленной травли украинских артистов из-за якобы «пророссийских взглядов», «неправильного» языка или желания замириться с Донбассом предостаточно. И раздувают эту истерию люди, заинтересованные в том, чтобы «охота на ведьм» на Украине продолжалась. Ибо только так они могут оказаться в центре общественного внимания, получить свой заветный кусок прибыли и славы «истинных патриотов». Хотя нередко эти «патриоты» — самые обычные бездари.