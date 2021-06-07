Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине». Казалась бы, дело благое. Однако майданщики не были бы сами собой, если бы не испохабили даже самое правильное начинание

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Оксана Савчук, во время обсуждения публично заявила, что бойцы СС являются для неё «героями» — потому что «воевали за независимую Украину».

В этом и состоит один из парадоксов украинской политики: как можно запретить антисемитизм, если он является одним из краеугольных камней идеологии украинского национализма — цементирующей идеи постмайданного государства? Придётся купировать значительную часть трудов отцов-основателей от Николая Михновского до Степана Ленкавского, от программных документов ОУН до деяний УПА*, от «аутентичной» лексики западноукраинских «патриотов» до сознания чиновников-националистов вроде сотрудника МИДа Василия Марущинца (прославленного своим «зигованием» и антисемитскими текстами).

Разумеется, никто этим серьёзно заниматься не будет: закон принят для внешнего эффекта, мол, мы «цивилизованная страна» и боремся с антисемитской дикостью. Забывая добавить, что сам майданный режим является неотделимой частью этой дикости. Например, закон об осуждении «тоталитарных режимов» работает исключительно в части борьбы с ненавистным Советским Союзом, но полностью игнорируется, когда речь заходит о восхвалении нацистских коллаборантов, а гитлеровские пособники Роман Шухевич, Владимир Кубийович или Ярослав Стецько чудесным образом провозглашаются «борцами за независимость».

Это такое же лицемерие, как и принятое днём ранее постановление о «чествовании памяти детей, погибших в результате вооружённой агрессии РФ против Украины». С начала войны в Донбассе погибло более 240 детей, ещё 56 пропали без вести, более 500 получили ранения и травмы. Абсолютное большинство из них пострадали и погибли в результате преступных, антиконституционных действий ВСУ и националистических добробатов против мирного населения, в том числе артобстрелов населённых пунктов. Каким немыслимым паскудством надо обладать, чтобы собственные доказанные и задокументированные преступления обращать в фарс и глумление над памятью убитых детей!

Где вы видели антисемитизм? Еврейский вопрос и украинский ответ © AP, Ariel Schalit Владимир Корнилов. — Я каждый раз, когда бываю в Донецке, еду к памятнику погибшим детям. У вас ни одного нет, у вас стоят памятники тем, кто их взрывал, убивал, а теперь вы кощунственно принимаете постановление, что эти дети, оказывается, "жертвы российской агрессии"».

Одессит Вячеслав Азаров: «Редкие негодяи заседают в Верховной Раде — приняли постановление об учреждении 4 июня дня памяти украинских детей, погибших от российской агрессии. Это они будут поминать малышей, которых убили обстрелы ВСУ на Донбассе за то, что их родители или даже соседи не приняли путч на майдане. По моральным критериям, данный состав парламента не имеет права на существование».

«Доподлинно известно: подавляющее большинство задокументированных детских смертей — это жертвы той армии, которая подчиняется инициаторам сомнительной памятной даты, — пишет бывший луганчанин Алексей Блюминов. — Уверен, подними Зеленского или ещё какого чёрта посреди ночи, и он вспомнит если не три десятка, то по крайней мере 5-6 наиболее распиаренных имён украинских вояк, погибших от сепаратистов в Донбассе. Сомневаюсь, что Зеленский вспомнит хотя бы одно детское имя. Что не помешает ему уже через год в этот день лить крокодиловы слёзы на публику».

Рада отказалась запрещать героизацию эсэсовцев, но выступила против антисемитизма © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Стецько будто бы и не писал о необходимости истребления евреев и, таким образом, не подпадает под «Закон о противодействии антисемитизму». У соблюдающего гигиену человека это вопиющее лицемерие может вызвать только брезгливость.

Ещё раз: классический украинский национализм пропитан антисемитизмом, как бандеровщина — кровью убитых евреев. Режим, который опирается на идеологию и отряды неонацистских штурмовиков, может сколько угодно принимать постановления о борьбе с антисемитизмом или траурных днях в память убитых этим же режимом детей. Но эти убийцы отнюдь не каются — ни за вчерашние преступления, ни за сегодняшние.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.