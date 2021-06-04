Очередным примером украинского кривосудия стало дело Сергея Стерненко — одесского радикала, обвиняемого в похищении и пытках человека, а по факту получившего всего год условно

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На Украине действует ультраправый режим, лишь слегка прикрытый фиговым листком неких демократических процедур. В целях самосохранения режим продолжит целенаправленно оправдывать «своих» и преследовать «чужих» (под «чужими» подразумеваются те, кто хоть с какой-то степенью эффективности борется за освобождение Украины от колониальной зависимости от Запада).

Весьма показательно в этом отношении, что на освобождении радикала Стерненко настаивали иностранные посольства, которые видят в молодом убийце весьма перспективного лидера ультраправых, через которых во многом осуществляется запугивание и управление Украиной. И это далеко не единичный случай прямой поддержки ультраправых радикалов якобы «демократическим Западом».

Вспомним, что модный сейчас Роман Протасевич является не только задержанным в Белоруссии блогером, но и отлично пристроившимся в Польше бойцом неонацистского батальона «Азов», а получивший убежище в Австрии Игорь Мосийчук — террористом-подрывником и видным членом Социал-национальной ассамблеи (согласно программным документам которой «белая раса» осуществляет свою власть над другими «недочеловеками»).

Позор украинского правосудия. Как приговор Стерненко уничтожил веру в суд © Twitter, Сергій Стерненко Сергея Пашинского), но и погром Конституционного суда, ликвидация Окружного административного суда города Киева, закрытие оппозиционных СМИ, поддержка карательных акций СНБО, которые вообще никакими законными процедурами нельзя объяснить.

Ранее те же «демократические государства» поддержали кровавый госпереворот 2014 года (как в 2004 году и «оранжевую революцию»), а потом абсолютно антиконституционное использование ВСУ против граждан Украины и кровавое усмирение «Русской весны». И даже убийство в 2014 году одного из символов «революции гидности» Александра Музычко (Сашко Билого) их не слишком возмутило — потому что после убийства Музычко вместо сброда «Правого сектора»* новой точкой притяжения ультраправых стал подконтрольный Авакову (а значит, и его зарубежным кураторам) жестко централизованный «Азов».

С самого начала майданный режим имел сильнейший привкус государственной измены, а череда преступных и кровавых деяний — вплоть до бомбардировок мирных городов и массового убийства мирных сограждан — запятнала его тягчайшими военными преступлениями. Для того чтобы функционерам режима не попасть на скамью подсудимых, им необходимо опереться на массовую поддержку преступников рангом поменьше. Убийца Стерненко лишь песчинка в море банд из «ветеранов АТО» и рейдеров из числа «патриотов Украины», пользующихся к тому же неограниченной информационной и моральной поддержкой прозападного «гражданского общества» (а это уже напрямую иностранные деньги). Финансируемые Западом грантоеды как бы дают моральную санкцию на то или иное преступное деяние (либо договариваются в принципе не замечать его) и действуют в этом отношении в унисон с заказчиками.

Вспомним, например, как в декабре 2019 года во время слушаний по делу подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета ультраправой «активистки» Юлии Кузьменко ее побратимы атаковали журналистов оппозиционных СМИ, перейдя от оскорблений и унижений журналистов (что само по себе недопустимо) к физическим нападениям. А руководил бандой тех молодчиков тот самый Сергей Стерненко, которому сейчас сошло с рук похищение человека.

Цветков рассказал, кто и зачем выпустил Стерненко на свободу — видео © кадр из видео Украина.ру Роман Романов. — Вот представьте, друзья, какая бы понеслась вселенская вонь, случись такое во времена "кровавого диктатора" [Януковича]. Моментально, уже через пару минут, полетели бы многочисленные заявления послов европейских стран. Посол США сделал бы гневное обращение к власти, которая притесняет свободу слова. Сотни грантососов зарыдали бы в фейсбуках о тяжелейшей и опаснейшей работе отечественных журналистов. Всякие "транспэрэнси-шманпэрэнси" начали бы угрожать последним местом страны в рейтинге свободы прессы и безопасности журналистов и т.д. А какую реакцию мы получили сегодня? Её просто нет. И завтра не будет. Ведь в Украине уже давно нет "кровавого диктатора", а критиковать своих вассалов и шестёрок — как-то не с руки».

Потому до сих пор коллективный Запад не высказывает озабоченности тем, что на свободе разгуливают убийцы писателя Олеся Бузины, зато заступается за ультраправого радикала Стерненко. И подобных примеров двойных стандартов — десятки. Так что управление Украиной западными хозяевами — это в принципе не про Закон.

А тех сограждан, которые спустя семь лет после «революции гидности» до сих пор убеждены, что колониальное правосудие будет работать в пользу туземцев, в детской наивности даже упрекать неловко: либо должность обязывает врать, либо скудоумие.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.