Пьеса про Майдан. Сценарий фильма

Режиссёр — Олег Сенцов.

Музыка и песни — Святослав Вакарчук, Вакарчук Святослав, просто Вакарчук, «Океан Эльзы», немножко — Сергей Михалок и опять Вакарчук.

Танцы — ансамбль Вирского.

Пролог

(Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

Действие 1

Мерчандайзер Сергей и его друг — тоже гей по имени, мнэээ, ну, допустим, Полуэкт (да без разницы, как его зовут, если честно) выходят на Майдан, потому что Путин не даёт им заключить законный брак и родить ребенка.

На Майдане они поют: «Путин ла-ла-ла», танцуют под Вакарчука, скачут, знакомятся с великими политическими деятелями современности. (Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

На митингующих нападает российский спецназ, переодетый в украинский «Беркут». Сергей ранен в… пластиковой пулей и лечится в Доме профсоюзов. Безутешный друг у его постели. Тут происходит зрада: в ДП врываются российские десантники с огнемётами. Спасая Сергея, друг выбрасывает его в окно. Уже будучи за окном, Сергей краем глаза видит, как в комнату врывается Сурков и сжигает друга из огнемёта.

Действие 2

Придя в себя, Сергей узнаёт, что Путин вторгся в Крым. Он бежит из больницы и едет в Севастополь к знакомому капитан-лейтенанту ВМСУ по имени, мнэээ, ну, допустим, Полуэкт (да без разницы, как его зовут, если честно). Там он обнаруживает морально-политическое единство украинского народа и ВСУ в смысле отражения путинской агрессии. (Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

Утром они узнают, что произошла зрада. Киев не даёт разрешения сопротивляться, а Москва подменила патриотических крымчан конными бурятами. Капитан-лейтенант прыгает за борт корабля и разбивается о дно сухого дока. Краем глаза Сергей видит Суркова, который стоит в углу дока, потирает руки и мерзко хихикает.

Действие 3

Сергей возвращается назад и узнаёт, что Путин вторгся в Донбасс. Он достаёт каску и автомат, с которыми прошёл весь Майдан, и, эээ, берёт кредит в сепаратистском банке. Покупает камуфляж и едет на фронт, где обнаруживает морально-политическое единство украинского народа, ВСУ и добровольцев в смысле отражения путинской агрессии. Он вступает в добровольческий батальон, которым командует его знакомый патриот по имени, мнэээ, ну, допустим, Полуэкт (да без разницы, как его зовут, если честно). (Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

Сергей героически сражается — изгоняет Гиркина из Славянска, берёт Саур-Могилу, отжимает «мерседес» и стиралку, берёт Иловайск и ухитряется выйти из окружения, попутно спасая фельдмаршала Семенченко.

Происходит зрада — Путин заключает Минские соглашения. Комбат самовыпиливается из пулемёта. Краем глаза Сергей видит в бинокль Суркова, который точным выстрелом из снайперской винтовки добивает комбата.

Действие 4

Сергей узнаёт, что Путин не даёт проводить реформы. Он возвращается в Киев и обнаруживает там морально-политическое единство украинского народа в смысле проведения реформ и повышения коммунальных тарифов.

Сергей занимается реформами — осуществляет мусорные люстрации, сносит памятники Ленину, протестует против Минских соглашений, идёт в полицию, где уже работает его знакомый по имени, мнэээ, ну, допустим, Полуэкт (да без разницы, как его зовут, если честно). (Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

Сергей борется с преступностью, задерживая и расстреливая сепаратистов и прощая ветеранов за хулиганку (кидание гранат, грабёж и т.п.).

Но тут происходит зрада — Сергея арестовывают за невозвращение кредита в сепаратистский банк. Во время ареста его друг внезапно умирает. Краем глаза Сергей видит, что среди полицейских — переодетый Сурков со шприцем.

Действие 5

Сергея судят. Краем глаза он видит, как недолюстрированный прокурор получает инструкции от Суркова.

Побратимы вызывают из Европы великого адвоката по имени, мнэээ, ну, допустим, Полуэкт (да без разницы, как его зовут, если честно). Тоже гея. Адвокат в два счёта доказывает, что деньги пошли на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также на покупку ноутбука, а сепаратистскому банку кредиты можно и не возвращать. После убедительной речи адвоката все встают и спивають гимна.

Сергея освобождают прямо в зале суда, адвокат забирает его с собой в Европу. (Сцена любви к Украине. Постельная сцена.)

Сурков в бессильной злобе пытается сбить самолёт «буком», но попадает в самолёт Путина. Тут его хватают патриоты.

Действие 6

Международный трибунал в Гааге. Сергей произносит обвинительную речь против Суркова. Все встают и спивають гимна.

Сурков осуждён на пожизненное заключение, но его пытаются похитить агенты КГБ. Сергей краем глаза видит это и предупреждает приехавших в Гаагу патриотов, которые пресекают план КГБ. Сурков, пытаясь убить Сергея, самовыпиливается.

Эпилог

Сергея за спасение цивилизации от Путина и Суркова награждают паспортами США и ЕС, высшими наградами США и ЕС, миллионом долларов и миллионом евро. Его брак с адвокатом утверждают президент США, папа римский и какой-то мутный штымп, называющий себя царём иудейским (что удивительно, потому что это одноногая афроамериканка-лесбиянка).

Все вместе (включая тени убиенных Сурковым Полуэктов) спивають гимна.

Конец.



P.S.: Данная шуточная пьеса (фельетон, скорее) была написана в августе 2016 года и помещена в фейсбуке автора. Конкретных прототипов герои пьесы не имеют (включая т.н. Суркова, который существует только в воображении Сергея). Тем не менее в пьесе обыгрываются мифы, распространённые в майданно-патриотической среде.

Сейчас этот текст вспомнился в связи со слезогонным рассказом российской актрисы Юлии Ауг относительно съёмок прибалтийского фильма «Минск». В отличие от него данный сценарий в значительно большей степени соответствует новым европейским веяниям относительно прав меньшинств и, соответственно, имеет больше шансов на получение «Оскара».