Одной из любимых присказок украинских националистов стало утверждение, дескать, «национализм - это любовь». Подразумевается, что националисты беззаветно любят свой народ, историю нации, свою страну, являются эталоном служения Отечеству. И на них все должны равняться, иначе - чемодан, вокзал, Россия или какая-нибудь иная заграница...

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Их всех объединяет общее качество — признание одних людей лучше, «титульней», правильней других. Тому посвящены тома псевдонаучных изысканий, годы «патриотического» воспитания, тонны пропаганды. Цель — воспитать людей, уверенных в своём превосходстве над другими («нетитульными»), и соответствующим восприятием окружающего мира. Это готовый материал для манипуляции сознанием толпы, создания силового ресурса для подавления любого «отступничества». Причины репрессалий могут быть политическими (захват и удержание власти), экономическими (конфискация и перехват управления активами), пропагандистскими (монополизация потоков информации и подавление инакомыслия) и т.д. А кто из сограждан с таким подходом не согласен, тот сам быстро становится врагом.

Очередной скандал произошёл 9 мая в Славянске, где местный житель Сергей Лимарев, высказал в лицо назойливому репортеру всё, что он думает о госперевороте 2014 года («Власть была захвачена незаконным путём»), о конфликте на Донбассе («Это не российская агрессия, это волеизъявление народа; народ не хочет с вами жить»), о братстве славянских народов («Они рано или поздно воссоединятся. Это русский народ, украинский и белорусский. И вы ничего с этим не сделаете, как бы вы не пытались»). Украинский пропагандист, фигурально выражаясь, оказывается нокаутирован — насколько это не увязывается с его привычной картиной мира («революция достоинства», «российская агрессия», «абырвалг»).

Провинциальные арийцы и «охота к перемене мест» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На Сергея Лимарева, который дерзко и публично высказал в лицо пропагандисту что думают миллионы людей, немедленно начались гонения — в частности, Служба Безопасности Украины зарегистрировала доносы от различных представителей «патриотической общественности», включая местного депутата Александра Белименко. А в Первомайске Николаевской области, на установившую накануне Дня Победы на крыше своего дома красный флаг с символикой СССР 74-летнюю пенсионерку написал донос ее сосед. В полиции уточнили, что мужчина настучал на соседку, так как у его жены был давний бытовой конфликт с женщиной; открыто уголовное производство за изготовление и распространение коммунистической символики.

Во Львове четыре года заключения присудили студенту, который 5 февраля посмел облить краской памятник украинскому националисту и прогитлеровскому коллаборационисту Стефану Бандере. А харьковский журналист Дмитро Шевченко доносит на знаменитых харьковских писателей-фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского, известных под общим псевдонимом «Генри Лайон Олди» и получивших в Санкт-Петербурге премию «Интерпресскон-2021». Повод — за этих номинантов проголосовал один из членов жюри, представляющий ДНР Александр Кофман, за что один из соавторов вежливо его поблагодарил.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Не могу не вспомнить, как тот же персонаж в 2018 году доносил на телеведущую «Интера» (родом из Харькова) Анастасию Даугуле, ставшую соведущей праздничного концерта на День Победы. «С Настей Даугуле знаком лично, и работали вместе, — писал тогда Дмитро Шевченко, — Открытая, искренняя, добрая, весёлая, профессиональная… Такой знал. Между тем не догадывался, что есть такая жадность к деньгам — грязным деньгам, вражеским деньгам. Я даже представить не могу со скольким нолями должен быть гонорар за фразу "сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов назвали именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно носили во время факельных маршей". Кто-то скажет, а "может то не деньги". Та нет. В тупость-недалекость не верю, как и в зомбирование приборами "ФСБ". Это шаг сознательный. Это шаг изменника».