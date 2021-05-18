Украинские дипломаты не обращают внимания на убийства соотечественников, но ведут борьбу против левых

Не секрет, что постмайдановская Украина является самым правым государством в современной Европе, а может быть, во всем мире, за специфическим исключением исламских теократий. Антикоммунизм официально является государственной идеологией страны победившего достоинства и свободы, а политическое поле зачищено от сколько-нибудь активных левых организаций, потому что их действие ограничено специально принятым репрессивным законом и уличным террором нацистов.

Это помогает власти контролировать ситуацию, несмотря на жесткий социальный кризис и растущее недовольство масс. Потому что их некому организовать на эффективный протест против повышения тарифов, обнищания, дискриминации и войны.

Проблема лишь в том, что декоммунизаторы не могут запретить левых за пределами Украины. Напротив, по мере развития глобального кризиса на планете повсеместно активизируются различные левые силы, которые нередко достигают электоральных успехов. Так, коммунисты Чили впечатляюще выступили на вчерашних национальных выборах и теперь возглавят процесс по ликвидации антисоциальной конституции времен диктатора Пиночета. А популярная партия «Левые республиканцы Каталонии» будет играть ключевую роль в только что созданном правительстве этого мятежного региона.

Впрочем, украинские националисты пытаются внести свою лепту в борьбе против глобальной красной угрозы. На днях это спровоцировало политической скандал в Португалии. Местная Компартия внесла в парламент резолюцию под названием «Солидарность с украинским народом в условиях эскалации агрессии киевского режима», критикуя внешнюю и внутреннюю политику правительства Украины. И эти действия вызвали настоящую истерику у представителей украинской диаспоры в Португалии, в которой традиционно доминируют правые и ультраправые политсилы — от поклонников «сивочолого гетьмана» Порошенко до любителей «Национального корпуса» и «Свободы». Почему Украина – не Латинская Америка © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Украинские националисты возвысили свой голос против этой политической провокации, решительно осуждая вылазку коммунистической агентуры, которая угнездилась в законодательном собрании Португалии.

«С первых дней «Революции Достоинства» в Киеве в 2013 году большая украинская община в Португалии демонстрировала поддержку своим соотечественникам в Украине, которые вышли с протестами против жестокого применения полицейской силы против молодежи, которая мирно демонстрировала свой проевропейский выбор, после того как президент Янукович внезапно захотел развернуть Украину к новому союзу с Россией — страной, где грубо нарушаются права человека…

Мы требуем четкого ответа: возможно ли это, что в демократическом и конституционном государстве парламентская партия публично может называть украинцев «фашистами», а суверенное государство Украина — «киевским режимом»? Украинцы, которые живут в Португалии, воспринимают это заявление Коммунистической партии как дискриминацию и ксенофобию», — говорится в обращении Союза украинцев в Португалии.

Проблема лишь в том, что патриоты переворачивают позицию коммунистов с ног на голову. Португальские левые никогда не называли украинцев фашистами. Напротив, они высказывают свою солидарную поддержку всему украинскому народу, от Киева до Донецка, называя его жертвой неолиберальной политики и призывая защитить украинцев от нападений со стороны парамилитарес.

Коммунисты Португалии не только не призывают дискриминировать жителей Украины — напротив, они требуют защитить их от системной дискриминации, которую проводят в жизнь ультраправые ксенофобы. А украинская националистическая диаспора бессовестно пытается исказить позицию своих политических оппонентов. Потому что этот прием всегда используется против левых в самой Украине, где они лишены возможности отстоять свои взгляды от нападок и клеветы.

Не говоря уже о том, что коммунистов давно выбросили из парламента.

Но ситуация в Европе другая, и попытки заткнуть рот португальской Компартии заведомо обречены на провал. Соотношение политических сил отнюдь не в пользу украинских националистов, которые организовали акцию протеста против «антиукраинской» резолюции в местном парламенте. Судя по фотоснимкам, на нее вышло немногим более десяти человек, в то время как левые акции собирают в этой стране десятки тысяч людей.

Летом прошлого года Португалии позволили провести Festa do Avante — ежегодный фестиваль Коммунистической партии, в котором приняли участие около 16 500 гостей, несмотря на карантинные ограничения из-за последствий коронавирусной пандемии.

Левоцентристское правительство Португалии нуждается в голосах десяти депутатов-коммунистов. А главное, португальское общество прошло через период правой диктатуры Антониу Салазара и его преемника Марселу Каэтану. С этим режимом покончила знаменитая Революция гвоздик — массовые народные протесты, которые проходили в 1974 году при активном участии запрещенной тогда Компартии. Это была настоящая демократическая революция — революция без кавычек, которая не имеет ничего общего с правым переворотом Евромайдана. Ультраправая идеология до сих пор является в Португалии уделом политических маргиналов, в то время как позиции левых весьма сильны — особенно на фоне кризисной ситуации в экономике.

Впрочем, об украинских правых говорят не только португальские коммунисты. Местное издание Publico выпустило в прошлом году сразу несколько материалов о глобальном характере угрозы, которую представляют собой украинские ультраправые. Их заголовки говорят сами за себя: «Украина — военный полигон для правого мира», «Misanthropic Division — мост, который соединяет португальских и украинских неонацистов», «Португальские ультраправые используют турниры по боевым искусствам, чтобы укрепить связи с европейскими неонацистами».

«Украина стала для ультраправых тем же, чем стала Сирия для ИГИЛ*… международные контакты между португальскими и украинскими ультраправыми поддерживаются и углубляются по сей день», — рассказывают своим читателям авторы этих журналистских расследований, которые имели значительный общественный резонанс.

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец назвала эти статьи «ярким примером гибридной войны не только против Украины, но и против всей Европы», однако это заявление не произвело на португальцев особого впечатления. Тем более что имя дипломата мелькало в прессе во время скандала вокруг юдофобских постов украинского консула в Гамбурге Василия Марущака.

Демарш националистов из украинской диаспоры тоже не вызовет сколько-нибудь существенного эффекта. Португалия действительно является демократией, и местные депутаты имеют право свободно критиковать любые действия власти — не важно, в своем или чужом государстве. Напротив, действия украинских патриотов вызывают вопросы к руководству местной диаспоры, которое активно борется с мировым коммунизмом, но не слишком усердствует в защите прав своих соотечественников. Париж – не Минск. «Это другое дело» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Несколько лет назад я встретился в Лиссабоне с украинскими трудовыми мигрантами — выходцами из Галичины и Волыни. Они жаловались на высокие цены за аренду жилья, недоступность медицинских услуг, произвол со стороны полицейских. А также посетовали на равнодушие со стороны местных украинских организаций, которые зачастую не оказывают заробитчанам даже минимальной поддержки, несмотря на систематические нарушения их трудовых и гражданских прав.

Между тем, дискриминация мигрантов иногда приводит к трагедиям. 10 мая португальский суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве украинца Игоря Гоменюка, который пытался въехать в страну без визы. Согласно отчету судмедэкспертов, мигранту сломали ребра тяжелыми сапогами и связали его скотчем, оставив медленно умирать. Трое инспекторов миграционной службы получили за это тюремные сроки от семи до девяти лет, а глава ведомства подал заявление об отставке.

Характерно, что наказания за убийство требовали именно португальские левые. Потому что они последовательно отстаивают права наемных работников и всех, кто пострадал от правого произвола в Украине, Португалии и во всем мире.

* Запрещена в РФ