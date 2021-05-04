Итак, основными конкурентами на вакантный пост городского головы Харькова остаются бывший мэр Михаил Добкин и нынешний и.о. мэра Игорь Терехов. Считается, что первый из них политик оппозиционный, второй поддержан Банковой и бывшим Харьковским губернатором Арсеном Аваковым. Сейчас даже не важно, насколько эти представления соответствуют действительности, и такой уж Добкин «пророссийский», а Терехов «провластный». И в Михаиле Марковиче хватает «проукраинскости», и в Игоре Александровиче «прорусскости».
Но в ситуации неопределенности имеется важный показатель, подсказывающий избирателям истинный выбор киевской власти — это ее ручные неонацисты. Контролируемые СБУ и МВД, Офисом президента действующего и камарильей президента бывшего, ультраправые работают на общую стратегию — создание националистической, русофобской, милитаристской Украины. То, что в результате она будет нищей, разграбленной, мертвой, их не волнует — у рядовых штурмовиков мозгов нет изначально, а званием постарше надеются заработать на мародёрстве своё личное финансовое состояние.
В последний недели ультраправые в Харькове заметно оживились. Последовала целая череда вылазок, после которых в нормальном государстве их следовало бы переловить и покарать, но поскольку они патронируются властями, ни один из неонацистов не пострадал. Чего нельзя сказать о людях и имуществе.
Так 25 марта банда неонацистов атаковала сразу две АЗС в Харькове и области. 15 человек в темной одежде, медицинских масках и балаклавах на лицах сделали надписи и наклеили плакаты на заправке возле пригородного посёлка Коротич, а на следующий день пострадала автозаправочная станция на улице Клочковской, где «неизвестные» выбили окна. «Национальный корпус» сообщил, что АЗС атаковали их «активисты», поскольку эти заправки «имеют российские корни и действительно связаны с Виктором Медведчуком». Ультраправые также уничтожили едва восстановленный в Русской Лозовой (пригороде Харькова по дороге на Белгород) памятный знак в честь дружбы Украины и России.
В самом же городе начались множественные атаки на билборды одного из кандидатов — Михаила Добкина, а 5 апреля в центре города некие персонажи напали на волонтеров, которые раздавали предвыборную газету «Время Добкина». Как позже заявили в редакции, радикалы «неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу». Появилась даже поддельная газета с таким же названием, в которой сам Михаил Добкин подвергался, так сказать, «нелицеприятной критике». Кроме того, в ночь на 20 апреля было сожжено два автомобиля сотрудников редакции «Время Добкина», причём их оппонентами поджог был истолкован как политтехнологический ход. Но кто в таком случае обстрелял автомобиль руководителя харьковской организации ОПЗЖ Андрея Лесика — опять «сами себя обстреляли»?
Параллельно в Харьковской области (первой среди регионов Украины) начались масштабные учения СБУ, в ходе которых были задержаны автобусы с полусотней активистов ОПЗЖ, которые ехали в областной центр на акцию протеста. Пресс-релиз СБУ: «По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета. Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России „картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».
Как легко — если поверить представителям действующей власти — перетекает недовольство граждан людоедскими тарифами в государственную измену! Потому в ходе учений, которые продлятся аж до конца мая, сотрудникам Службы Безопасности Украины разрешено перекрывать населенные пункты, ограничивать передвижение людей, проверять документы, обыскивать жилье и автомобили. Пожалуй, это все-таки больше напоминает запугивание жителей нелояльного региона.
Запугивают и конкретных людей. Неонацисты из «Фрайкора» устроили пикет под Харьковской академией культуры, требуя увольнения преподавательницы — которая в социальных сетях посмела высказать мысль, что АТО на Донбассе начал тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов и его банда путчистов. А кооптированный в совещательный орган при обладминистрации представитель Нацкорпуса Константин Немичев обратился к Игорю Терехову с требованием лишить Михаила Добкина звания «Почетного гражданина города Харькова».
«Странно, конечно, что до назначения выборов Добкин в качестве "почетного харьковчанина" националистов ничуть не смущал. Их в общем-то после смерти Кернеса все устраивало, — пишет ТГ-канал «Резидент», — "Нацкорпус" засел в общественном совете при Харьковской ОГА и чувствовал себя там вполне неплохо. Под покровительством Арсена Авакова. Правда, и Терехов сейчас имеет того же покровителя. Так что выступление националистов против Добкина подозрительно смахивает на завуалированную поддержку Терехова. Хотя сами ребята из "Нацкорпуса" в этом, конечно, никогда не признаются».
При этом экономическая ситуация во втором по величине городе Украины остаётся очень сложной — продолжающаяся пандемия, безумная экономическая политика Киева и милитаристский угар никак не способствуют ее нормализации. Прошли забастовки на некоторых дышащих на ладан индустриальных флагманах Харькова — Электротяжмаше и ХАЗе (авиационном заводе). Три сотни авиастроителей с плакатами «ХАЗу — зарплату», «ХАЗу — работу», «Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода» перекрыли движение на близлежащей улице.
Зато сотрудников ХарЭнерго заставили расписаться под приказом с запретом говорить по-русски. Это уж наверняка поможет экономике мегаполиса. Как прокомментировали ситуацию в соцсетях: «Все ознакомлены и обязаны запрет выполнять, иначе будут наказаны. В русскоязычном городе. В нарушение Конституции Украины. Людям запретили говорить на родном языке, на языке местного населения. Кто так себя ведёт? Правильно — только оккупанты».
За событиями в первой столице внимательно наблюдают из Киева, всячески намекая на коварное вмешательство России, мол, в американские выборы вмешивались, а мы чем хуже? «Харьковские выборы интересны не только с политической точки зрения, они могут создать новые риски для безопасности. Задания для уполномоченных органов — помешать угрозам национальной безопасности, но в то же время обеспечить реализацию выборных прав граждан, — пишет в «Украинской правде» один из самых узнаваемых грантоедов (бывший «Комитет избирателей Украины») и экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Попов. — Ситуацию на выборах может заострить проведение информационных спецопераций со стороны агрессора. Они могут быть направлены на поддержку определённых кандидатов и «минусование» других. Или на пропаганду российских нарративов, эскалацию гражданского противостояния, распространение фейков и языка ненависти. В связи с этим возникают вызовы для новосозданного Центра противодействия дезинформации, киберподразделений МВД та СБУ, общественных организаций».
Естественно, господин Попов опасается не того «языка ненависти», который уже сейчас и безо всякого иностранного вмешательства используется местными неонацистами, а который ещё только будет «использован Москвой». И призвал блокировать неугодный Киеву информационный контент.
Однако тот факт, что националисты в Харькове на грядущих выборах шансов не имеют, вынуждены признать даже сами майданщики. На сайте телеканала 24 известный киевский публицист Дмитро Гнап пишет: «Добкина, как показывают последние социологические опросы, готова поддержать почти треть опрошенных харьковчан. То есть немало жителей города готовы доверить Харьков человеку, который был готов устроить им ад в 2014 году и который имел намерение переделать Харьков в новое пророссийское Сомали, как соседние оккупированные территории Донбассу. Иная треть харьковчан готова проголосовать за действующего временного руководителя города Игоря Терехова, который остался на хозяйстве после смерти Геннадия Кернеса, и который при его жизни был его правой рукой. Эта правая рука Кернеса тоже не скрывает своих симпатий к России, вспомнить хотя бы как Терехов настойчиво пытается переименовать проспект Петра Григоренко в Харькове на проспект советского маршала Жукова».
Ну, а что же делать, если майданных бездельников, словоблудов и неонацистов нормальные харьковчане могут только презирать.
И здесь здесь мы возвращаемся к тому, с чего и начали нашу статью. Определяя степень своих симпатий к тому или иному корректному кандидату, необходимо внимательно наблюдать за тем, кого системно атакуют и оплёвывают ультраправые. И, исходя из того, делать свой осмысленный антинацистский выбор.