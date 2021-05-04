Хотя до даты голосования в Харькове остаётся ещё много времени, к выборам тамошнего мэра приковано внимание практически всей политической Украины. За последние недели лидеры гонки не сменились, но более четко обозначились поддерживающие их силы

Итак, основными конкурентами на вакантный пост городского головы Харькова остаются бывший мэр Михаил Добкин и нынешний и.о. мэра Игорь Терехов. Считается, что первый из них политик оппозиционный, второй поддержан Банковой и бывшим Харьковским губернатором Арсеном Аваковым. Сейчас даже не важно, насколько эти представления соответствуют действительности, и такой уж Добкин «пророссийский», а Терехов «провластный». И в Михаиле Марковиче хватает «проукраинскости», и в Игоре Александровиче «прорусскости». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но в ситуации неопределенности имеется важный показатель, подсказывающий избирателям истинный выбор киевской власти — это ее ручные неонацисты. Контролируемые СБУ и МВД, Офисом президента действующего и камарильей президента бывшего, ультраправые работают на общую стратегию — создание националистической, русофобской, милитаристской Украины. То, что в результате она будет нищей, разграбленной, мертвой, их не волнует — у рядовых штурмовиков мозгов нет изначально, а званием постарше надеются заработать на мародёрстве своё личное финансовое состояние.

В последний недели ультраправые в Харькове заметно оживились. Последовала целая череда вылазок, после которых в нормальном государстве их следовало бы переловить и покарать, но поскольку они патронируются властями, ни один из неонацистов не пострадал. Чего нельзя сказать о людях и имуществе.

Так 25 марта банда неонацистов атаковала сразу две АЗС в Харькове и области. 15 человек в темной одежде, медицинских масках и балаклавах на лицах сделали надписи и наклеили плакаты на заправке возле пригородного посёлка Коротич, а на следующий день пострадала автозаправочная станция на улице Клочковской, где «неизвестные» выбили окна. «Национальный корпус» сообщил, что АЗС атаковали их «активисты», поскольку эти заправки «имеют российские корни и действительно связаны с Виктором Медведчуком». Ультраправые также уничтожили едва восстановленный в Русской Лозовой (пригороде Харькова по дороге на Белгород) памятный знак в честь дружбы Украины и России.

В самом же городе начались множественные атаки на билборды одного из кандидатов — Михаила Добкина, а 5 апреля в центре города некие персонажи напали на волонтеров, которые раздавали предвыборную газету «Время Добкина». Как позже заявили в редакции, радикалы «неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу». Появилась даже поддельная газета с таким же названием, в которой сам Михаил Добкин подвергался, так сказать, «нелицеприятной критике». Кроме того, в ночь на 20 апреля было сожжено два автомобиля сотрудников редакции «Время Добкина», причём их оппонентами поджог был истолкован как политтехнологический ход. Но кто в таком случае обстрелял автомобиль руководителя харьковской организации ОПЗЖ Андрея Лесика — опять «сами себя обстреляли»? Похищение журналиста. Как полиция в Одессе 2 мая прикрывала нацистский марш

Параллельно в Харьковской области (первой среди регионов Украины) начались масштабные учения СБУ, в ходе которых были задержаны автобусы с полусотней активистов ОПЗЖ, которые ехали в областной центр на акцию протеста. Пресс-релиз СБУ: «По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета. Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России „картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».

Как легко — если поверить представителям действующей власти — перетекает недовольство граждан людоедскими тарифами в государственную измену! Потому в ходе учений, которые продлятся аж до конца мая, сотрудникам Службы Безопасности Украины разрешено перекрывать населенные пункты, ограничивать передвижение людей, проверять документы, обыскивать жилье и автомобили. Пожалуй, это все-таки больше напоминает запугивание жителей нелояльного региона.

Запугивают и конкретных людей. Неонацисты из «Фрайкора» устроили пикет под Харьковской академией культуры, требуя увольнения преподавательницы — которая в социальных сетях посмела высказать мысль, что АТО на Донбассе начал тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов и его банда путчистов. А кооптированный в совещательный орган при обладминистрации представитель Нацкорпуса Константин Немичев обратился к Игорю Терехову с требованием лишить Михаила Добкина звания «Почетного гражданина города Харькова».

«Странно, конечно, что до назначения выборов Добкин в качестве "почетного харьковчанина" националистов ничуть не смущал. Их в общем-то после смерти Кернеса все устраивало, — пишет ТГ-канал «Резидент», — "Нацкорпус" засел в общественном совете при Харьковской ОГА и чувствовал себя там вполне неплохо. Под покровительством Арсена Авакова. Правда, и Терехов сейчас имеет того же покровителя. Так что выступление националистов против Добкина подозрительно смахивает на завуалированную поддержку Терехова. Хотя сами ребята из "Нацкорпуса" в этом, конечно, никогда не признаются».

При этом экономическая ситуация во втором по величине городе Украины остаётся очень сложной — продолжающаяся пандемия, безумная экономическая политика Киева и милитаристский угар никак не способствуют ее нормализации. Прошли забастовки на некоторых дышащих на ладан индустриальных флагманах Харькова — Электротяжмаше и ХАЗе (авиационном заводе). Три сотни авиастроителей с плакатами «ХАЗу — зарплату», «ХАЗу — работу», «Требуем выплатить задолженность по зарплате и списание долгов авиационного завода» перекрыли движение на близлежащей улице.

Зато сотрудников ХарЭнерго заставили расписаться под приказом с запретом говорить по-русски. Это уж наверняка поможет экономике мегаполиса. Как прокомментировали ситуацию в соцсетях: «Все ознакомлены и обязаны запрет выполнять, иначе будут наказаны. В русскоязычном городе. В нарушение Конституции Украины. Людям запретили говорить на родном языке, на языке местного населения. Кто так себя ведёт? Правильно — только оккупанты». Добкин ушел в партизаны после изгнания из «Твиттера» © Facebook, Михаил Добкин

За событиями в первой столице внимательно наблюдают из Киева, всячески намекая на коварное вмешательство России, мол, в американские выборы вмешивались, а мы чем хуже? «Харьковские выборы интересны не только с политической точки зрения, они могут создать новые риски для безопасности. Задания для уполномоченных органов — помешать угрозам национальной безопасности, но в то же время обеспечить реализацию выборных прав граждан, — пишет в «Украинской правде» один из самых узнаваемых грантоедов (бывший «Комитет избирателей Украины») и экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Попов. — Ситуацию на выборах может заострить проведение информационных спецопераций со стороны агрессора. Они могут быть направлены на поддержку определённых кандидатов и «минусование» других. Или на пропаганду российских нарративов, эскалацию гражданского противостояния, распространение фейков и языка ненависти. В связи с этим возникают вызовы для новосозданного Центра противодействия дезинформации, киберподразделений МВД та СБУ, общественных организаций».

Естественно, господин Попов опасается не того «языка ненависти», который уже сейчас и безо всякого иностранного вмешательства используется местными неонацистами, а который ещё только будет «использован Москвой». И призвал блокировать неугодный Киеву информационный контент.

Однако тот факт, что националисты в Харькове на грядущих выборах шансов не имеют, вынуждены признать даже сами майданщики. На сайте телеканала 24 известный киевский публицист Дмитро Гнап пишет: «Добкина, как показывают последние социологические опросы, готова поддержать почти треть опрошенных харьковчан. То есть немало жителей города готовы доверить Харьков человеку, который был готов устроить им ад в 2014 году и который имел намерение переделать Харьков в новое пророссийское Сомали, как соседние оккупированные территории Донбассу. Иная треть харьковчан готова проголосовать за действующего временного руководителя города Игоря Терехова, который остался на хозяйстве после смерти Геннадия Кернеса, и который при его жизни был его правой рукой. Эта правая рука Кернеса тоже не скрывает своих симпатий к России, вспомнить хотя бы как Терехов настойчиво пытается переименовать проспект Петра Григоренко в Харькове на проспект советского маршала Жукова».

Ну, а что же делать, если майданных бездельников, словоблудов и неонацистов нормальные харьковчане могут только презирать.

И здесь здесь мы возвращаемся к тому, с чего и начали нашу статью. Определяя степень своих симпатий к тому или иному корректному кандидату, необходимо внимательно наблюдать за тем, кого системно атакуют и оплёвывают ультраправые. И, исходя из того, делать свой осмысленный антинацистский выбор.