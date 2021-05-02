На Крым обрушились майские праздники. В общей сложности в первой декаде мая на полуострове ожидаются до миллиона туристов. Закрытые из-за пандемии границы стимулируют граждан РФ ехать на отечественные курорты, но это накладывает на местную индустрию отдыха и развлечений значительно более высокие требования

Надо понимать, что до 2014 года для многих россиян Крым был одним из обычных заграничных курортов — недорогим, непритязательным, с неким привкусом ностальгии, которая позволяла закрывать глаза на многие недостатки провинциального украинского сервиса. В новых условиях Крым пытается, пусть и не всегда эффективно, приноровиться к возросшим требованиям. Но многие родовые пятна эпохи дикого туризма плюс новые реалии (вроде необузданного «заборостроительства») нередко нивелируют эти усилия. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Речь о том, что предлагаемый местными жителями отдых в многочисленных «шанхаях», пристройках, сараях без элементарных удобств — это даже не вчерашний день, а нечто из эпохи палеолита. Однако многие крымчане этого искренне не понимают и заламывают за каждое койко-место цену, сопоставимую с отдыхом all inclusive в дальнем зарубежье. В то же время высококлассные отели (например, «Мрия») тоже запрашивают за ночь суммы, сравнимые с месячной зарплатой обычного россиянина.

Ситуацию спасают отели среднего ценового сегмента, но здесь существует огромный разнобой в качестве предоставляемых услуг, и нередко турист оказывается в положении угадывающего — причем не всегда удачно. Что ведёт к разочарованию и стремлению никогда больше не сталкиваться с ненавязчивым крымским сервисом.

Наплыв вынужденных туристов не должен от нас заслонять системные проблемы курортной отрасли Крыма. Не говоря уже о том, чтобы не создавать новые — возникающие из ниоткуда шлагбаумы, отчаянный недостаток парковок, общий недостаток мест для морского купания, многие из которых ещё и ограничены для всеобщего доступа. Чем встретит Крым туристов на затяжных майских каникулах

В то же время надо отметить, что в понимании россиян Крым — это не приобретённая, якобы ненужная земля, а важная составная часть России, что рождает общественное неравнодушие к решению его проблем. Многие граждане РФ (особенно молодого поколения) заново открыли для себя солнечный полуостров, оценили не только его недостатки, но и неоспоримые достоинства, великолепную природу, личные бизнес-перспективы в заполнении имеющихся лакун.

Согласно соцопросу числящегося иноагентом «Левада-центра» (то есть организации недружественной Кремлю), в российском обществе уверенно сохраняется так называемый «Крымский консенсус». 86% граждан РФ поддерживает присоединение Крыма к России, не поддерживают всего 9%. С 2014 года количество поддерживающих воссоединение уменьшилась лишь на 2% — в пределах статистической погрешности.

Характерно, что даже среди тех, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина, уровень поддержки решения о присоединении Крыма составляет значительное большинство — 75% (среди тех, кто одобряет деятельность Путина — 94%). Опрос проведен 25 — 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

То есть в российское общественное мнение единодушно в данном вопросе, а поскольку Российкая Федерация сильнейшая в военном отношении держава, безопасное развитие Крыма будет продолжаться и далее — с постепенным решением стоящих перед полуостровом проблем, от бесперебойного снабжения водой до совершенствования индустрии отдыха. Строятся новые объекты размещения, реконструируются старые, перестраивается инфраструктура. Пранкер Лексус: Мустафа Джемилев требовал изгнать российских граждан из Крыма © РИА Новости, Евгений Одиноков

Почти в каждой своей статье о Крыме я привожу примеры строительства тех или иных объектов. Из новых — в крымском городе-курорте Саки подходит к концу строительство пятикилометровой набережной (на которую из бюджета выделили порядка 1,3 миллиардов рублей), развернулось строительство последнего севастопольского участка трассы «Таврида», а послании Федеральному собранию Владимира Путина особо отмечен льготный режим финансирования (программа кредитования под 3-5% сроком до 15 лет на создания туристической инфраструктуры), в том числе и для реконструкции Балаклавской бухты под международную яхтенную марину.

И пока господин Зеленский галлюцинирует, будто полуостров, дословно, «мертвая территория», «хуже, чем Чернобыль», которая «несчастлива без Украины» и где «нет туризма», миллион отдыхающих в Крым только в течение одной майской декады — лучший ответ его бреду. Да, в Крыму множество проблем и они реально существуют — но реальны и пути их решения. Тем и различается майданное словоблудие от истинной правды жизни.