Чувство гадливости вызывают те, кто с зимы 2014 года настойчиво врали, будто бандеровцев и неонацистов на Майдане не было, а если и были, то ни на что не влияли. И соответствующие письма, помнится, эти товарищи в Россию писали, и десятками под ними подписывались...

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Максим Козицкий, а демонстрация нацистской символики под видом «реконструкции» будней «дивизийников» стала обыденностью.

Очередное «окно Овертона» распахнуто настежь, и сделано это при непосредственной поддержке действующей украинской власти. Главные организаторы действа — активисты «Голосеевская крыивки» — давно патронируются Киевской городской администрацией, а соорганизаторы шествия — неонацистская группировка С14 — курируется СБУ. Заявку на проведение подал член Общественной палаты Андрей Медведько. То есть согласование неонацистского марша происходило на достаточно серьезном уровне, тем более, что в те дни в Киеве формально действовал локдаун из-за сложной эпидемиологической обстановки.

И подготовка к маршу проходила вполне демонстративно. «Уверены, что полиция не помешает нашему шествию. Ждём всех правых, в светлый день 28-го апреля, в столице Украины», — говорилось в призыве украинских националистов к своим единомышленникам в социальных сетях. Приглашали участвовать в шествии лидер группы «Кому Вниз» Андрей Середа, фронтмен группы «Сокира Перуна» Арсений «Билодуб» Климачов, прочие известные личности.

Некоторые эксперты обращают внимание, что в тот же день в Верховной Раде принят важный законопроект по продаже украинской земли иностранцам, который вызвал возмущение многих парламентариев, но фокус общественного внимания ожидаемо был смещен на марш неонацистов — политтехнология для «чайников». Таким образом, в резонансном мероприятии неонацистов угадывается лапа Офиса Президента, что, впрочем, не отменяет отвратительности шествия нациков по центру города-героя Киева.

МИД Израиля осудил марш в честь СС «Галичина» в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Рассказывая об «особенностях национальных героев», украинский историк и публицист Мирослава Бердник цитирует письмо Адольфу Гитлеру одного из организаторов дивизии Владимира Кубийовича: «Вы нам разрешили организовать дивизию СС "Галичина" для борьбы с большевиками, и мы не пожалеем жизни бойцов нашей дивизии за общие интересы с Германией». А на собрании в честь провозглашения акта о создании дивизии СС «Галиция» тот же Кубийович говорил: «Сегодня для украинцев Галиции действительно исторический день… Милостивое соизволение на формирование стрелковой дивизии СС — это награда и одновременно особая честь бороться плечом к плечу с героическими немецкими воинами и СС…»

Другой функционер ваффен-СС «Галиция», гауптштурмфюрер Дмитро Палиев, указывал в методичке для информационной службы данного подразделения: «Немцы дают нам возможность создать дивизию, помогают нам в этом специалистами, материалом, опытом. Наша обязанность доказать, что мы действительно заслуживаем того, чтобы немцы помогли нам создать не одну, но десять дивизий».

Теперь этим «героям» возводят памятники, открывают мемориальные доски, переименовывают в их честь улицы, прославляют коллаборантов на всю Украину. Характерно, что один из самых ярых глорификаторов украинских эсэсовцев — глава нынешней ОУН Богдан Червак — в майданной власти официально ведает составлением списка запрещённых книг. Символично и логично.

Как логично и прозвучавшее во Львовском облсовете признание преемственности деяний «дивизийников» и нынешних ВСУ. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Святослав Шеремет на заседании Львовского областного совета заявил: «28 апреля 1943 года была создана дивизия "Галичина" — воинское подразделение, составленное из украинцев. Восемьдесят тысяч украинских добровольцев согласились получить оружие и защищать свои земли от коммунистического нашествия… Сегодня мы говорим о воинах дивизии "Галичина", но мы должны помнить и чтить всех, начиная от княжеских времён и заканчивая национально-освободительной борьбой XX века, как первой 1917-21 годов, так и 1940-х годов. Мы все должны помнить наших защитников Украины по сегодняшний день, которые боролись за Украину с 2014 года и делают это по сей день, до полной победы над Московской федерацией».

Верховная Рада осудила марш украинских фашистов в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Кошовенко из «Мовного патруля», специально созданного для третирования говорящих на русском языке в сфере обслуживания, образования и т.д. Заявились на марш и подозреваемые в убийстве писателя Олеся Бузины неонацисты Денис Полищук и Андрей Медведько, который при Зеленском числится в Общественном совете при НАБУ.

Украинская пресса цитирует высказывания рядовых участников шествия: «Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС "Галичина"»; «Вы представляете, как сейчас подгорает у "ваты"? Это наша земля, это наши герои»; «Сегодня мы прошли с золотым львенком [эмблема дивизии] по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдём с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы».

Зрелище оказалось настолько отвратительное, что от него поспешили откреститься даже такие ярые пропагандисты майданного режима, как директор Института национальной памяти Антон Дробович и бывший директор этой конторы Владимир Вятрович. Но в их осуждении сквозит не стремление к исторической справедливости, а страх утратить пропагандистские достижения в деле глорификации ОУН, УПА и прочих националистов. Они стараются как бы отделить украинских эсэсовцев от остальных не менее кровавых украинских националистов, хотя нередко речь идёт об одних и тех же персонажах. А Дробович договорился до того, что разгромившую нацистских упырей Красную армию (в которой сражались миллионы украинцев) назвал «коммуняцкими отрядами».

«Слуги народа» сцепились в прямом эфире из-за дивизии «Галичина» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Шокирующим для многих «патриотов» стал недавний всеукраинский опрос исследовательского агентства Fama — кого граждане страны считают идеальным политиком. На 5 месте в нем (после Хмельницкого, Шевченко, Грушевского, Черновола) оказался… генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин! Для сравнения: культовый персонаж украинских националистов Степан Бандера — на 10 месте. «Пятое место в стране — Сталин! Это аут полный, — аж взвизгнул известный Остап Дроздов, — Сталин как идеальный политик! Это не шутка, это 2020-21 год».

Спустя семь лет самой разнузданной антисоветской и ультранационалистической пропаганды в этом парадоксальном результате угадывается народное желание обуздать обнаглевших преступников. И жажда справедливого возмездия, какое ранее настигло их предшественников — эсэсовцев, гестаповцев, полицаев и убийц мирных жителей.