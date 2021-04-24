Влияние советского культурного наследия ощущается сегодня даже в Европе

Тилль Линдеманн, лидер популярной группы Rammstein, исполнил на русском языке песню «Любимый город» — лиричную композицию, которая получила массовую популярность в советские времена. Причем, знаменитый шлягер был создан в Киеве, и в стихах Евгения Долматовского легко угадывается образ этого прекрасного весеннего города, к которому в те дни стремительно приближалась война.

В далекий край товарищ улетает,

Родные ветры вслед за ним летят.

Любимый город в синей дымке тает,

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

«Поездка в Киев — всегда счастье. А тут еще и пора цветения каштанов, беззаботная весна 1939 года. И еще невозможно себе представить, что придется лежать в истоптанной ржи с винтовкой на подступах к этому городу, а потом переплывать ледяной Днепр, а потом — не скоро, не скоро — проходить по разрушенному Крещатику» — вспоминал впоследствии сам поэт. «Тёмная ночь»: как в Польше запретили любимую советскую песню © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Долматовский приехал на съемки фильма «Истребители», который снимал на киевской киностудии харьковский немец Эдуард Пенцлин. Поэта поселили в гостинице «Континенталь», где он проводил вечера с Марком Бернесом, исполнявшим роль военного летчика. Однажды друзья заглянули в соседний номер, к настоящему боевому пилоту, который отправлялся на Гражданскую войну в Испанию, слушали его рассказы о Барселоне, Картахене, Гвадалахаре, где красноармейцы впервые противостояли наступающему фашизму. После чего Долматовский сумел написать берущие за душу стихи, оформленные музыкой композитора Богословского.

Работники киностудии приняли новый шлягер с восторгом. И хотя все сцены фильма уже отсняли, «Любимый город» оказался в итоговой версии «Истребителей». После чего его стали исполнять на всех концертных площадках, от Владивостока до Бреста — тем более, что песня попадала в тон предвоенной эпохе, когда вдалеке зазвучали взрывы, и люди питали несбывшиеся надежды на мир.

Пройдет товарищ все бои и войны,

Не зная сна, не зная тишины.

Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.

«Много хлопот принесла мне потом эта строка. Во время жестокой бомбежки на Дону я был у десантников-парашютистов. Только пробрался к ним — и сразу плашмя на землю на несколько часов. Самолеты идут волнами, бьют по переправе, по автоколоннам, по войскам. Я никого здесь не знаю, лежу среди незнакомых мне людей. В секунду затишья кто-то из офицеров поднимает голову и под хохот десантников изрекает:

— Вот бы сейчас поэта сюда, того, что «Любимый город может спать спокойно» написал.

Настаивать на своем авторстве я не стал. А все же мне думается, что слова о любимом городе никогда не звучали кощунственно. Вера в победу всегда была лейтмотивом нашей поэзии. Этой верой продиктована и песня о любимом городе. Трагические годы были испытанием всего народа. И его песен» — вспоминал об этом впоследствии сам Долматовский.

Его детище выдержала эти тяжелые испытания, и песня «Любимый город» стала знаковым символом предвоенного времени — Бернес поет ее в фильме на выпускном вечере, вчерашним школьникам, которые еще не знают об уготовленном для них будущем.

Новая кавер-версия песни, которую исполнил Тилль Линдеманн, тоже напрямую связана с исторической памятью о войне. «Любимый город» вошел в саундтрек нового военного фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Его сюжет экранизирует уникальную историю летчика-истребителя Михаила Девятаева, который сумел угнать немецкий бомбардировщик, совершив на нем побег из концентрационного лагеря.

Гвардии старший лейтенант Девятаев сражался на фронте с первого дня войны, получив ранение в небе над Киевом, и сбил за время службы девять вражеских самолетов. 13 июля 1944 года, во время боев за Львов, который освобождали войска 1-й Украинского фронта, он был вновь подбит и попал в плен. Летчика направили в Лодзинский лагерь, где Девятаев решился на первую попытку побега. После поимки его перевели в лагерь смерти Заксенхаузен, но Рейху не хватало рабочих рук — и советского пилота направили в секретный центр, где производили крылатые и баллистические ракеты «Фау».

8 февраля 1945 года группа военнопленных во главе с Девятаевым бежали из этого лагеря, захватив немецкий бомбардировщик. Опытный пилот совершил аварийную посадку за линией фронта, доставив советскому командованию сведения о ракетном центре — после чего судьба свела его с конструктором Королевым. Признание подвига пришло с опозданием, но в 1957 году Девятаев получил звезду Героя Советского Союза, стал кавалером ордена Ленина и дважды награждался орденом Красного Знамени. Бывший летчик сменил небо на воду — он участвовал в испытаниях судов на подводных крыльях, а затем стал первым капитаном скоростного теплохода «Метеор». А также издал две автобиографические книги — «Побег из ада» и «Полёт к солнцу», которые перевели на немецкий.

Линдеманн знал об удивительной жизни этого человека, и с детства слышал песню Евгения Долматовского. По словам Бекмакбетова, музыкант сам предложил ему спеть про советского летчика-истребителя, потому что эта история имеет для солиста Rammstein глубокий личный подтекст.

«У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии» — рассказывает об этом продюсер. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Немецкий музыкант и раньше исполнял советские песни, посвятил один из хитов Москве, представил там свою собственную книгу, а его англоязычный ютуб-канал оформлен заставкой с изображением советского флага. Влияние советского культурного наследия велико — оно ощущается в Европе даже сейчас, несмотря на политику исторического ревизионизма и тотальную пропагандистскую истерию. Старые образы, близкие бывшему пионеру Линдеманну, находят свой путь к новым сердцам его юных слушателей.

Ведь на дворе снова весна, а мир опять балансирует на грани драматического конфликта. И всем хочется верить, что в этот раз война минует нас стороной.

Когда ж домой товарищ мой вернется,

За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнется —

Знакомый дом, зеленый сад

И нежный взгляд.