Бесславная история. Во Львове уничтожают монумент Славы

Постмайдановская Украина проводит в жизнь политику исторического ревизионизма

Во Львове приступили к окончательному разрушению монумента Славы — памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала советский мемориал, торжественно повалили еще несколько лет назад.

Ультраправые публично атаковали монумент Славы на глазах у собравшихся журналистов и привычно бездействующей полиции. Они сбили кувалдами надпись «Победителям нацизма» и написали на месте бронзовых букв «Памятник оккупантам». А городские власти синхронно приняли официальное решение об уничтожении монумента.

«Люди, которые хотят демонтировать этот памятник, очевидно, имеют на это право. Это может быть просто общественная инициатива, решение местной общины о том, что такой памятник не нравится жителям города», — написал тогда директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, выражая таким образом консолидированную позицию националистического истеблишмента.

Снос памятника вызвал отклик у множества украинцев, которые считают его преступлением против памяти борцов с нацизмом. Они справедливо напоминают, что возле мемориала захоронены тела павших героев освобождения Львова, которые спасли древний город от разрушения, разгромив под Бродами гитлеровские войска, включая эсэсовскую дивизию «Галичина». Монумент Славы открыли в мае 1970 года по решению местного обкома Компартии, причем над ним работали украинские скульпторы и архитекторы, а фигуру солдата с мечом отлили на Львовском вагоноремонтном заводе.

Это не «памятник оккупантам», а памятник тем, кто покончил с гитлеровской оккупацией Украины. Переименовать «Героев Днепра» в «Героев УПА*». В Киеве продолжается декоммунизация метрополитена © commons.wikimedia.org,

Уничтожение памятников советским солдатам на фоне сооружения монументов все тем же местным эсэсовцам является очередной вехой в политике исторического ревизионизма, который открыто продвигается сейчас украинской властью. Но стоит ли удивляться этому событию на седьмой год после победы Евромайдана?

Националистические политики, которые пришли к власти после свержения и побега Виктора Януковича, имеют на этот счет четкие идеологические установки. Миллионы украинских солдат, которые сражались и умирали в рядах Красной армии, являются для них насильно согнанным пушечным мясом или сознательными пособниками Кремля. А ультраправые коллаборанты, участвовавшие в войне на стороне Рейха, по умолчанию представляются героями «национально-освободительной» борьбы против большевистской Москвы. Хотя эта борьба привела их в ряды гитлеровской армии, которая несла украинцам неизбежную перспективу уничтожения и колониального рабства.

Националистам прощается все, включая геноцидные акции против поляков, евреев и украинцев. Такая позиция является сегодня мейнстримом для украинской интеллигенции, а также для огромного множества политиков, чиновников и общественных деятелей всех уровней.

Так, в том же Львове публично презентовали комплиментарную книгу о дивизии СС «Викинг».

«Участвуя в борьбе с большевиками, украинцы доказывали, что их нация занимает отдельное место в семье европейских стран и достойна будущего», — пишет ее автор Роман Пономаренко.

И можно не сомневаться, что в новом военном музее, который планируют открыть на месте разрушенного мемориала, будут рассказывать о подвигах нацистских пособников.

Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец публиковал у себя в блоге панегирики нацистской политике, а депутат львовского городского совета от партии «Свобода», школьный завуч Марьяна Батюк — одна из тех, кто санкционировал уничтожение монумента Славы, — несколько лет назад поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера и разместила в блоге снимки коллективного зигования со своими несовершеннолетними учениками.

Городской голова расположенного на Львовщине районного центра Сколе Владимир Москаль публиковал юдофобское видео, прямо обвиняя евреев в разжигании Второй мировой войны, в то время как заведующая кафедрой экономики Национального авиационного университета написала о том, что киевляне встречали немцев цветами, объясняя бойню в Бабьем Яру «произволом еврейской власти».

Эти идейные установки закономерно приводят к практическим последствиям. Погромное уничтожение памятников давно поставлено во Львове на поток. За последние годы в городе уничтожили памятный знак в честь антифашистской демонстрации, состоявшейся еще во времена польской власти, сломали монумент талантливым писателям Степану Тудору и Александру Гаврилюку, которые погибли 22 июня 1941 года под первыми упавшими на Львов бомбами, уничтожили уникальный для Украины монумент юному добровольцу Юрию Великановичу, павшему в рядах испанских республиканцев во время борьбы против франкистских путчистов.

Пострадали даже признанные классики украинской культуры. Неизвестные сорвали мемориальную доску Ивану Франко, которая была установлена при советской власти в центре Львова, на улице Саломеи Крушельницкой, где когда-то проживал выдающийся украинский писатель. Хотя в этом случае речь шла о банальном желании нажиться на сдаче цветмета, которое уже не пытались прикрыть идеологическим флёром. Ведь остальные идеологически неправильные монументы почти закончились, в отличие от желания получить легкие деньги за счет постыдного вандализма.

Происходящее действительно можно назвать трагедией, однако она вполне логична для политической реальности нынешней Украины. Удивительно, что монумент Славы продержался целых семь лет, ведь расположенный в соседнем Стрые памятник советским солдатам был уничтожен в первые дни после переворота, 21-22 февраля 2014 года. В те дни атаковали и львовский памятник, но снести стелу было непросто, поскольку она опиралась на «прочный стержень».

«Там внутри есть прочная основа, до нее тяжело добраться. Именно этим и занимаются парни. Она не дает упасть сооружению», — жаловался на это львовянин Андрей Марунич. Маркс на фабрике Порошенко © РИА Новости, Фотограф Маялл (Mayall). Репродукция фотографии

Конечно, мы не должны равнодушно относиться к ультраправому вандализму, когда в Украине массово превращают в героев серийных погромщиков и убийц при условии, что они были причастны к националистическому движению.

Напротив, необходимо формировать широкое общественное сопротивление реваншистскому тренду власти, отстаивая в каждом случае торжество исторической правды, реагируя на все известные факты уничтожения памятников.

Но нужно осознавать, что слезы и жалобы не помогут. Чтобы выстоять, необходимо наличие внутреннего стержня, который поможет украинским антифашистам в этой продолжительной и тяжелой борьбе. Чтобы переписать бесславную историю правого вандализма.