Националисты борются с памятью о красноармейцах, а метро находится в глубокой стагнации

В Украине продолжается кампания по декоммунизации киевского метро. Неправильные барельефы уничтожены или скрыты от глаз чехлами, «коммунистические» названия станций тоже изменены. Переименовали даже станцию «Петровка», потому что она напоминала о рабочем активисте Григории Петровском, боровшемся когда-то за права украинского языка. Хотя сами киевляне давно забыли о происхождении этого устоявшегося названия.

Но многочисленные правые «активисты» привыкли зарабатывать на борьбе с памятью и находят новые мишени для своего идеологического джихада. На сайте Киевсовета появилась петиция, в которой требуют декоммунизировать станцию «Героев Днепра», переименовав ее в «Героев УПА». Потому что в оформлении этой станции использована вражеская гвардейская лента, а ее название увековечивает «российско-большевистских оккупантов».

Освободившие Киев красноармейцы рассматриваются в качестве захватчиков — несмотря на то, что в составе РККА воевали более семи миллионов украинцев и многие из них участвовали в героическом форсировании Днепра. Авторы заявления требуют заменить георгиевскую ленту на «красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов», а заодно присвоить станции новое имя, назвав ее «Героев УПА». Хотя многие лидеры Украинской повстанческой армии непосредственно сотрудничали с нацистами и даже служили в вермахте, принимая участие в германском нападении на Советский Союз. «Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Эта инициатива стала продолжением пропагандистской кампании, направленной против участников антифашистской борьбы. Их откровенно желают дискредитировать и вычеркнуть из памяти будущих поколений. Память об историческом подвиге этих людей подменяется сейчас ревизионистскими мифами, которые героизируют нацистских коллаборантов и участников холокоста. Патриотов начинают раздражать самые нейтральные и политкорректные топонимы — просто потому, что они якобы звучат в духе «тоталитарного советского нарратива». И украинские декоммунизаторы стараются переименовать их в своем собственном духе.

Как сообщил сегодня директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в Полтаве появилась улица в честь «общественного деятеля» Леонида Полтавы — автора вдохновенной оды, написанной по случаю дня рождения фюрера.

Весенний день как сжатие руки,

а неба окоём светлый-светлый.

О, недаром в день такой

родился Освободитель Адольф Гитлер —

писал в 1943-м этот нацистский прислужник. А сейчас в его честь назвали улицу Эрнста Тельмана, убитого в немецком концлагере по личному приказу того же Гитлера.

По иронии судьбы, декоммунизация киевского метро проходит на фоне глубокой стагнации, в которой находится сейчас главная украинская подземка. Напомним, последняя станция была открыта в Киеве еще в ноябре 2013 года, при участии Николая Азарова. С тех пор строительство столичного метро фактически прекратилось, а многие работники «Киевметростроя» давно перебрались на работу в Москву, где у них есть возможность трудоустроиться по специальности. Киевские власти до сих пор не могут продлить зеленую ветку на Виноградарь и не способны достроить выход к давно готовой станции «Львовская брама». Ну а линия на Троещину давно стала в Киеве чем-то вроде ироничного мема, символизирующего несбыточность чиновничьих обещаний.

Не удается сберечь даже то, что построено в тоталитарные времена. Так, вчера обрушился потолок в переходе станции метро «Оболонь», а в январе такое же обрушение произошло в переходе станции «Майдан Незалежности», где от обвала чудом не пострадали случайно проходившие люди.

Характерно, что эти станции давно прошли через очистительный процесс декоммунизации — «Оболонь» носила прежде имя советского писателя и драматурга Александра Корнейчука, а станция на Майдане была названа в честь Октябрьской социалистической революции. Сейчас на ней варварски залатали советские рельефные композиции с молотом и серпом. Но эта патриотическая магия почему-то не спасает Киевский метрополитен от деградации и развала.

Сыпется и все остальное. Так, в феврале рухнул навес крытого рынка, который оборудовали у входа на все ту же станцию «Героев Днепра». А 19 апреля по Киеву поползли слухи о разрушении опоры Моста Метро, по которому проходит на левый берег Святошинско-Броварская линия. И хотя горожан успокоили, объяснив, что обрушение на самом деле произошло по соседству, на подпорной стене набережной, все видят, что городская инфраструктура находится в глубоком системном кризисе. Потому что у чиновников никогда не хватает средств на ее своевременную модернизацию и надлежащий капитальный ремонт.

Государственные деньги активно отмываются на патриотической показухе. На ней не экономят даже в разгар коронавирусной катастрофы, когда в стране критически не хватает больниц и коек, а врачи бросают профессию, не желая рисковать за явно недостаточную зарплату. Невзирая на чуму и войну, по всей Украине устанавливают гигантские национальные флаги — копируя прошлогодний почин киевского мэра, который распорядился поставить перед выборами многотонный флагшток с самым большим желто-голубым полотнищем. Хотя это суперзнамя вскоре порвалось под напором напущенного врагами ветра.

Так, в Полтаве появится 50-метровый флагшток, который будет стоить почти три миллиона гривен, в Краматорске планируют установить флагшток высотой 80 метров, потратив на него около 12 миллионов гривен, а в Николаеве по поручению Офиса президента хотят водрузить 70-метровую мачту для национального флага, оценивая этот важный инфраструктурный проект в 27 миллионов гривен. Причем на него планируется потратить средства из государственного, городского и областного бюджетов.

Эти города находятся в глубоком кризисе — там нет финансов на починку домов, дорог и коммунальных коммуникаций. Но власти откровенно игнорируют насущные потребности украинцев, которые находятся для них на самом последнем месте. В Харькове станцию метро «переименовали» в честь НАТО © Telegram Харьков 1654

Все это не предвещает никаких радужных перспектив для будущего киевского метро. Конечно, Сырецко-Печерскую линию однажды дотянут до Виноградаря, завершив неприлично затянувшийся долгострой. Но очевидно, что эти черепашьи темпы строительства никаким образом не отвечают транспортным потребностям современного мегаполиса. В то же время в украинской столице по-прежнему будут сыпаться неотремонтированные потолки и мосты, а декоммунизаторы отыщут новые объекты для скандальных переименований.

Так, в среде ультраправых давно предлагают подкорректировать название станции метро «Красный Хутор» — несмотря на то, что оно относится к исторической местности и не несет в себе политических коннотаций.

Придет день, и они постановят перекрасить красную линию на карте столичной подземки — чтобы сделать ее красно-черной.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.