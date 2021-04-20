В Запорожье «арийский» таксист назвал «обезьяной» темнокожего пассажира

«К вам приедет белый шевроле» — стандартная фраза из приложения для вызова автомобилей может получить в Украине специфический новый смысл. На это указывает скандал в городе Запорожье, где местный водитель оскорбил семейную пару — африканца и украинку, которые вызывали такси, чтобы отвезти домой покупки из магазина.

«Супруг ждет, пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу… Кто сказал, что мне нужен рубероид?". Я понимаю, что человек неадекватный, и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас. Мы стояли в шоке и не могли понять, как такое может происходить в двадцать первом веке?» — рассказала журналистам Елена Макайя, которая уже подала заявление по итогам этого инцидента.

Ее супруг Мишель приехал из Конго еще в советские времена и окончил в Украине университет. Однако запорожский таксист все равно ощущает свое арийское превосходство над людьми с другим цветом кожи. Причем, по словам конголезца, патриот не ограничился одними только словами — он так резко сдал назад, что едва не наехал на ногу ничего не понимающему африканскому пассажиру. Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

«Иногда я просто закрываю глаза и терплю это все. Но этот случай — выше всего остального», — говорит Мишель Макайя, подразумевая, что расистские выходки не являются чем-то необычным для современного украинского общества.

И действительно, такие скандалы происходят в стране регулярно — несмотря на то что в медиа попадают только самые громкие инциденты. А большинство нападений и оскорблений, как правило, остаются без общественного внимания.

Две недели назад ультраправые напали не темнокожего музыканта Дениса, который спел на Крещатике песню популярного российского рэпера Моргенштерна. На опубликованном в интернете видео они открыто угрожают уличному певцу расправой — если он еще раз осмелиться исполнять на киевских улицах идеологически враждебные песни.

«Моргенштерна поешь? В Украине, в центре города Киева нашего стольного поешь? Он вырождает нашу нацию, он москаль… Коллегия праворадикалов постановила, что этот унтер не будет больше вырождать нашу нацию. Мы отрежем тебе палец. Пока — на ноге, а потом уже на руке. Даже на двух. Большой и мизинец», — заявили певцу киевские нацисты.

Денису заломили руки, нанесли ему удар в солнечное сплетение — однако это публичное насилие не вызывало никакого внимания у киевских полицейских. Потому что они давно известны дружеской симпатией к ультраправым.

А уже вскоре нацисты так же демонстративно закрасили мурал с изображением нобелевского лауреата Нельсона Манделы — на здании, где официально действует посольство ЮАР. Этот акт вандализма тоже записали на видео, активно распространяя его в социальных сетях, близких к «Национальному корпусу» и «Азову». Но украинские власти и правоохранители не обратили на инцидент никакого внимания. Несмотря на то что эта расистская акция имела все признаки международного скандала, крайне вредного для политического имиджа Украины.

А в начале года все тот же «Национальный корпус» безнаказанно затравил темнокожего студента Запорожского государственного медицинского университета. Потому что молодой нигериец Олан Шон, который преподавал в свободное от учебы время английский, высказался в TikTok за языковое равноправие в Украине.

«Мне очень стыдно за некоторых украинских людей, особенно тех, которые живут в западной части Украины. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части Украины, и тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке? Это какие-то недалекие люди, которые считают, что все живут в одной стране и все должны говорить на одном языке. Это какие-то нищие люди, которые не понимают, что у людей есть свой выбор.

Если я решил общаться на каком-то языке, это значит, что этот язык мне доступен. Украинский… Я его плохо знаю, потому что меня ему никто не учил. Я не родился здесь, в Украине, я не обязан на нем говорить и не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь», — рассказал своим подписчикам африканский студент-пятикурсник.

Явно не ожидая, что это признание закончится призывами к линчеванию.

Руководство запорожского вуза сразу же обвинило нигерийца в ксенофобии, написав на него донос в Национальную полицию Украины. А ультраправые призывали линчевать иностранного студента — даже после того, как он пообещал покинуть страну сразу после окончания своего учебного курса.

Такие проблемы испытывает сегодня множество аполитичных чернокожих студентов. Они систематически сталкиваются в Украине с проявлениями бытового расизма — вплоть до проявлений физического насилия. Зараженное шовинизмом общество не обращает внимания на проявления расовой дискриминации или даже относится к ним с нескрываемым одобрением. А государство не спешит защищать африканцев, изыскивая для этого те или иные предлоги.

«За то время, пока живу в Украине, расизм по отношению ко мне, конечно, проявляли. Помню, я шел по улице в Одессе, а какой-то парень, проходя мимо, ударил меня в плечо. Очень сильно, без причины. Я его спрашиваю: "Почему ты меня ударил?" Он ответил: "Ты негр, я ненавижу таких негров". Он не был пьян или еще что.

Меня это шокировало, потому что в Америке со мной такого не случалось. Еще был случай. Мы играли в бильярд с друзьями. Один человек проходил мимо нас и толкнул меня, а потом мою подругу. Начал нецензурно ругаться в нашу сторону и называть меня "негром". Много было подобных случаев… Расизм есть повсюду, в Украине он бросается в глаза… Мне даже писали, что у нас (афроамериканцев) есть пистолеты, мы грабим магазины, мы агрессивные люди», — рассказывал в интервью «Громадьскому» еще один пятикурсник медицинского вуза, гражданин США Джуда Келечи. Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Проявления расизма по отношению ко мне были еще в школе. Старшеклассники "зиговали" в мою сторону, пытались как-то оскорбить меня. Когда мне было 16, мы с другом шли по Крещатику, к нам прицепились незнакомцы — подростки лет 18-20. Они начали оскорблять меня, говорили, чтобы я ехал обратно к себе на родину, в Африку. Говорили, что мне здесь не место, я только порчу лицо страны. Они даже побили нас. Моему товарищу просто досталось за то, что он был со мной.

Заявление у нас в полиции не приняли, нам не было тогда 18, сказали, что принять его от нас не могут. Мы подумали о том, что можно подать его с помощью родителей, но задумались, есть ли вообще смысл этим заниматься. После этого случая было страшно. Первые два месяца я даже боялся куда-то выходить за пределы двора. Особенно — в центр и вечером, не ходить в одиночку», — вторил ему выпускник автотранспортного института Алекс Аджи.

Все это лишний раз подтверждает: рассуждения о мультикультурной Украине, в которые регулярно пускаются представители команды Зеленского, являются обыкновенной мифотворческой пропагандой. Страна, где наблюдается огромное влияние ультраправых, с неизбежностью больна расистскими предрассудками, а люди с другим цветом кожи регулярно становятся мишенями для нацистских погромщиков. Потому что никто не дает этому надлежащего отпора.

Так что не удивляйтесь, если патриоты когда-нибудь потребуют узаконить сегрегацию — и заговорят про «белое такси» для расово правильных украинцев.