«К вам приедет белый шевроле» — стандартная фраза из приложения для вызова автомобилей может получить в Украине специфический новый смысл. На это указывает скандал в городе Запорожье, где местный водитель оскорбил семейную пару — африканца и украинку, которые вызывали такси, чтобы отвезти домой покупки из магазина.

«Супруг ждет, пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу… Кто сказал, что мне нужен рубероид?". Я понимаю, что человек неадекватный, и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас. Мы стояли в шоке и не могли понять, как такое может происходить в двадцать первом веке?» — рассказала журналистам Елена Макайя, которая уже подала заявление по итогам этого инцидента.

Ее супруг Мишель приехал из Конго еще в советские времена и окончил в Украине университет. Однако запорожский таксист все равно ощущает свое арийское превосходство над людьми с другим цветом кожи. Причем, по словам конголезца, патриот не ограничился одними только словами — он так резко сдал назад, что едва не наехал на ногу ничего не понимающему африканскому пассажиру. 

Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу
Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу
© wikimapia.org

«Иногда я просто закрываю глаза и терплю это все. Но этот случай — выше всего остального», — говорит Мишель Макайя, подразумевая, что расистские выходки не являются чем-то необычным для современного украинского общества.

И действительно, такие скандалы происходят в стране регулярно — несмотря на то что в медиа попадают только самые громкие инциденты. А большинство нападений и оскорблений, как правило, остаются без общественного внимания.  

Две недели назад ультраправые напали не темнокожего музыканта Дениса, который спел на Крещатике песню популярного российского рэпера Моргенштерна. На опубликованном в интернете видео они открыто угрожают уличному певцу расправой — если он еще раз осмелиться исполнять на киевских улицах идеологически враждебные песни.

«Моргенштерна поешь? В Украине, в центре города Киева нашего стольного поешь? Он вырождает нашу нацию, он москаль… Коллегия праворадикалов постановила, что этот унтер не будет больше вырождать нашу нацию. Мы отрежем тебе палец. Пока — на ноге, а потом уже на руке. Даже на двух. Большой и мизинец», — заявили певцу киевские нацисты.

Денису заломили руки, нанесли ему удар в солнечное сплетение — однако это публичное насилие не вызывало никакого внимания у киевских полицейских. Потому что они давно известны дружеской симпатией к ультраправым.

А уже вскоре нацисты так же демонстративно закрасили мурал с изображением нобелевского лауреата Нельсона Манделы — на здании, где официально действует посольство ЮАР. Этот акт вандализма тоже записали на видео, активно распространяя его в социальных сетях, близких к «Национальному корпусу» и «Азову». Но украинские власти и правоохранители не обратили на инцидент никакого внимания. Несмотря на то что эта расистская акция имела все признаки международного скандала, крайне вредного для политического имиджа Украины.

А в начале года все тот же «Национальный корпус» безнаказанно затравил темнокожего студента Запорожского государственного медицинского университета. Потому что молодой нигериец Олан Шон, который преподавал в свободное от учебы время английский, высказался в TikTok за языковое равноправие в Украине.

«Мне очень стыдно за некоторых украинских людей, особенно тех, которые живут в западной части Украины. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части Украины, и тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке? Это какие-то недалекие люди, которые считают, что все живут в одной стране и все должны говорить на одном языке. Это какие-то нищие люди, которые не понимают, что у людей есть свой выбор.

Если я решил общаться на каком-то языке, это значит, что этот язык мне доступен. Украинский… Я его плохо знаю, потому что меня ему никто не учил. Я не родился здесь, в Украине, я не обязан на нем говорить и не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь», — рассказал своим подписчикам африканский студент-пятикурсник.

Явно не ожидая, что это признание закончится призывами к линчеванию.  

Руководство запорожского вуза сразу же обвинило нигерийца в ксенофобии, написав на него донос в Национальную полицию Украины. А ультраправые призывали линчевать иностранного студента — даже после того, как он пообещал покинуть страну сразу после окончания своего учебного курса.

Такие проблемы испытывает сегодня множество аполитичных чернокожих студентов. Они систематически сталкиваются в Украине с проявлениями бытового расизма — вплоть до проявлений физического насилия. Зараженное шовинизмом общество не обращает внимания на проявления расовой дискриминации или даже относится к ним с нескрываемым одобрением. А государство не спешит защищать африканцев, изыскивая для этого те или иные предлоги.

«За то время, пока живу в Украине, расизм по отношению ко мне, конечно, проявляли. Помню, я шел по улице в Одессе, а какой-то парень, проходя мимо, ударил меня в плечо. Очень сильно, без причины. Я его спрашиваю: "Почему ты меня ударил?" Он ответил: "Ты негр, я ненавижу таких негров". Он не был пьян или еще что.

Меня это шокировало, потому что в Америке со мной такого не случалось. Еще был случай. Мы играли в бильярд с друзьями. Один человек проходил мимо нас и толкнул меня, а потом мою подругу. Начал нецензурно ругаться в нашу сторону и называть меня "негром". Много было подобных случаев… Расизм есть повсюду, в Украине он бросается в глаза… Мне даже писали, что у нас (афроамериканцев) есть пистолеты, мы грабим магазины, мы агрессивные люди», — рассказывал в интервью «Громадьскому» еще один пятикурсник медицинского вуза, гражданин США Джуда Келечи

Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter
Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Проявления расизма по отношению ко мне были еще в школе. Старшеклассники "зиговали" в мою сторону, пытались как-то оскорбить меня. Когда мне было 16, мы с другом шли по Крещатику, к нам прицепились незнакомцы — подростки лет 18-20. Они начали оскорблять меня, говорили, чтобы я ехал обратно к себе на родину, в Африку. Говорили, что мне здесь не место, я только порчу лицо страны. Они даже побили нас. Моему товарищу просто досталось за то, что он был со мной.

Заявление у нас в полиции не приняли, нам не было тогда 18, сказали, что принять его от нас не могут. Мы подумали о том, что можно подать его с помощью родителей, но задумались, есть ли вообще смысл этим заниматься. После этого случая было страшно. Первые два месяца я даже боялся куда-то выходить за пределы двора. Особенно — в центр и вечером, не ходить в одиночку», — вторил ему выпускник автотранспортного института Алекс Аджи.

Все это лишний раз подтверждает: рассуждения о мультикультурной Украине, в которые регулярно пускаются представители команды Зеленского, являются обыкновенной мифотворческой пропагандой. Страна, где наблюдается огромное влияние ультраправых, с неизбежностью больна расистскими предрассудками, а люди с другим цветом кожи регулярно становятся мишенями для нацистских погромщиков. Потому что никто не дает этому надлежащего отпора.

Так что не удивляйтесь, если патриоты когда-нибудь потребуют узаконить сегрегацию — и заговорят про «белое такси» для расово правильных украинцев. 