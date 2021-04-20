Кто-то пошутил, что после просмотра украинских новостей хочется включить фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться, — количество воинственных заявлений из Киева просто зашкаливает. Практически каждый обитатель местного политического шапито посчитал своим долгом пригрозить России

Уже «чистят оружие» Леонид Кравчук и Олег Ляшко, грозят дать отпор Виталий Кличко и Михаил Саакашвили, мобилизуют народ депутаты-националисты и добровольцы-правосеки (организация "Правый сектор" запрещена в РФ), ярятся журналисты промайданных СМИ и «патриотические» блогеры. И, разумеется, «заграница нам поможет».

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, «Запад не позволит разрушить демократию на Украине… Украина никогда не станет частью Русского мира. А на операционном уровне нам нужны меры, которые бы сдерживали Россию». Глава Офиса президента Андрей Ермак конкретизировал эти требования, запросив у НАТО для защиты территории Украины американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС и странами, которые являются для нас дружественными: список этих стран будет зависеть от некоторых критериев», — обещает пан Кулеба.

Понятно, что Россия под эти критерии не подпадает, зато масса украинских компрадоров и иностранных колонизаторов на вполне легальных основаниях смогут полностью контролировать украинскую экономику — от приватизации земельных богатств Украины до управления ее стратегическими активами. После уничижения своих своенравных олигархов Украина полностью прекращает попытки вести самостоятельную экономическую политику.

Майданное государство всячески подчеркивает, что оно принципиальный и последовательный враг всего русского и останется таковым на ближайшие десятилетия. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что все российское государство — это воплощение «путинизма».

«Из-за этих "коллективных Путиных" на самом деле надеяться на то, что будущая Россия однозначно будет проукраинской, будет любить нашу свободу, будет любить наш путь в Европейский союз, в НАТО, в цивилизованный мир, согласитесь, никто из умных людей так не считает, — говорит пан Климкин. — Нам нужно настраиваться на то, что рядом с нами враг…»

Говорить о свободе в стране, где бесконечными списками запрещают книги, СМИ, артистов, соцсети, арестовывают за георгиевскую ленточку, убивают инакомыслящих, и считать себя при этом «умным человеком» может только матерый демагог или гражданин, несколько переоценивающий свои умственные способности, каковым господин Климкин и является.

Концентрация патриотов. Как Украина готовится к войне с Россией Игорь Сорокопуд, в этом известном своим «патриотизмом» городе во время весеннего призыва из вызванных на призывную комиссию 3555 человек явилось только 528. То есть неявка составила 3027 призывников. А журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко напрямую пишет о том, что в случае широкомасштабного конфликта молодые украинцы вместо вступления в вооруженные силы предпочтут уехать из страны.

В ходе парламентских слушаний мэр находящегося на другом конце страны города Тростянца Юрий Бова заявил, что русскоязычное население этих территорий тоже не горит желанием воевать с Россией: «В период агрессии со стороны нашего северного соседа РФ нужно обратить внимание на приграничные территории с этой стороны — с востока, с севера. Потому что тут люди должны понять [то есть до сих пор не понимают! — К.К.], за что они будут проливать кровь на каждом кусочке земли, и, исходя из того, как они живут, эти люди, на этой территории, зависит суверенитет нашей страны в том числе. К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением…»

Для вразумления «русскоговорящего населения» в Харьковской области СБУ начала масштабные «антитеррористические учения», а террористами, как мы помним, на Украине называют вовсе не «патриотов», периодически устраивающих на Украине теракты, захваты заложников, политические убийства, но сопротивляющихся власти Майдана инакомыслящих и мятежных жителей Донбасса (для них даже придумали несколько сюрреалистический термин «российско-террористические войска»).

Тренировки СБУ будут проходить аж до конца мая в условиях, как сказано в официальном сообщении, «максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств». Предусматривается проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, проверка документов граждан, досмотры автомобильного транспорта.

Одновременно СБУ призывает харьковчан к бдительности: «Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области». Намечены аналогичные учения и в других «неблагонадежных» регионах.

И результаты последовали незамедлительно. Правда, пойман не российский шпион (о таком сообщают быстро и громогласно), а некий невзрачный мужчина с целым арсеналом оружия. Во время обыска в гаражном кооперативе Харькова обнаружено и изъято 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета Люгера, 3 пистолета Вальтер, пистолет «Глок-19» с глушителем, пистолет СР-10SI, автомат AGR-47 (все, естественно, с боеприпасами). Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, два прибора ночного видения.

Похоже, огромный арсенал имеет имеет не шпионское, а самое что ни на есть патриотическое назначение, ибо если «Россия наступает», создавать схроны и подпольные склады сам Бандера велел. Страна, словно струпьями, покрывается самодеятельными военными лагерями, базами различных вооруженных группировок, тренировочными полигонами и тайными арсеналами.

Неконтролируемая активность вооруженных группировок приняла такой размах, что главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак выступил с обращением к органам государственной власти и местного самоуправления не поощрять создание подобных отрядов «территориальной обороны». Центральная власть понимает, что речь идет не о войне в Россией (в борьбе с настоящей армией эти банды бесполезны), а о вполне прикладных задачах внутренней политики.

«В связи с указанным прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований. Ведь подобная нескоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине», — заявил Хомчак.

В конце концов, каждый «патриот» может спокойно сложить свою голову и так — просто заявившись на призывной пункт.

Настоящая современная война — это дело профессионалов. Потому при нехватке своих специалистов приходится обращаться к иностранным. В зоне конфликта, по сообщениям различных военкоровских ТГ-каналов, уже замечены польские и турецкие военнослужащие, а украинская сторона сообщает о гибели двух граждан Грузии, воевавших на стороне ВСУ. Задействованы не только наемники, но и настоящие террористы: сразу несколько координируемых из Украины терактов пресечены на территории РФ, в частности в Ставрополе и Барнауле, а один из вербовщиков арестован в Норильске. И буквально через несколько дней в Петербурге был задержан уличенный в шпионской деятельности сотрудник украинского консульства.

На недавнем совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал об активности украинских спецслужб в Крыму: «Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. <…> В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом».

Например, 9 апреля в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Глава МВД Украины назвал Путина «бешеной собакой» у границ Украины © avakov.com Александра Лукашенко во время парада 9 Мая — тоже запланированный теракт. И представленное в подробнейшем видеоотчете обсуждение этого плана конкретными представителями белорусской оппозиции подтверждает тот факт, что в понимании Запада цель оправдывает абсолютно любые средства. Убийство «неизвестными снайперами» десятков людей во время пресловутой «Революции достоинства» в феврале 2014 года тому свидетельство.

Война уже давно идет, просто многие этого не заметили. Или не хотят замечать.

Поскольку опасность массированного вторжения в ЛДНР уменьшилась — по причине жесткой позиции России, параллельная ставка сделана на войну тайную, в том числе не чурающуюся и терроризма. Благо, верующих в «священную войну» против Москвы хватает. Надвигаются несколько важных дат, которые в российском обществе традиционно отмечаются широко и людно: Первомай, Пасха, День Победы. Можно предположить, что, чтобы вынудить Россию совершать ответные действия (с последующим обращением ее в «страну-изгоя»), заокеанские хозяева Киева не побрезгуют и кровавой провокацией.

Ну а пока обреченные Белым домом на заклание готовятся к войне по-своему: СБУ пресекла попытки организовать вакцинные туры в Россию, секретарь СНБО Алексей Данилов рекомендовал изъять из обращения слово «Донбасс», а в Кировоградской области активисты «Нацкорпуса» Дмитро Потоцкий и Дмитро Завражный демонтировали украшавшую здание завода «Сахгидромаш» звезду — и водрузили победный державный прапор, и «агрессор» ушел посрамленный.