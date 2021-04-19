Человеку с рациональным мышлением чрезвычайно сложно ориентироваться в украинском социуме, потому что он полон сумрачных видений, подмены понятий и вопиющих противоречий

Например, Украина официально утверждает военную доктрину, в которой говорится, будто Российская Федерация — ее стратегический военный противник, и буквально через пару дней устами своих представителей жалуется, что «враг» сокращает транзит газа через ее газотранспортную систему. Если верить украинским СМИ, страна уже семь лет воюет с российской армией, но только сейчас (опять-таки если верить киевской пропаганде) Россия собралась воевать. С лютым «врагом» продолжается взаимовыгодная торговля, с «агрессором» даже нет официально объявленного состояния войны. Как же это скормить миллионам людей? Минск: путч провалился, но расслабляться рано © Santa Fe Relocation Services / flickr

Я давно и с медицинским интересом наблюдаю за украинской блогосферой, поскольку на мове (предполагая, что их читают только «свои») эти типажи могут галлюцинировать вволю. Вот некий, родом из Харькова, но ныне проживающий в Германии Bogdan von Försterberg пишет (здесь и далее даю в переводе на русский): «Никогда не понимал: почему совковое/постсовковое люмпен-быдло так враждебно реагирует на любые проявления интеллекта и образованности? Помню, как мне жилось в Украине: лишь за одно слово на иностранном языке все окружающие готовы были меня изничтожить…»

Шизофрения? Комплекс неполноценности? Послеродовая травма? И, видимо, своим детям он будет излагать эти сказки, хотя харьковская молодежная тусовка советской эпохи кишела англицизмами — знать иностранный язык было престижно, знание английского давало возможность получать об окружающем мире информации куда больше, а в общем кругу это ценилось особо. Похоже, что причина презрения все-таки была иной, и она до сих пор проявляется в различных комплексах.

В популярной ФБ-группе «Харьков — наш город!» появляется некто господин Билый, который заявляет: «Харьков не ваш город, Харьков — наш Украинский город. Только при условии как минимум лояльности всему украинскому вы можете считать себя харьковчанами. Иначе вас надо называть оккупантами, ватно-советским быдлом, хромыми хохлами и прочими сепарастами, которые очень сильно хотят московского ярма». В ленте у персонажа девиз «Украина превыше всего» и прочее — в том же залихватском духе.

Не отвлекаясь на множество иных примеров, обратите внимание: в обоих случаях использовано слово «быдло» по отношению к своим оппонентам. Они — «быдло», следовательно, эти — «паны». Те «холопы», а эти «шляхта», потому что расово-правильные, продвинутые, титульные.

Потакая их чувству собственной значимости, им можно всучить всё что угодно — просто информация должна быть завёрнута в соответствующую «патриотическую» обертку. Когда мы удивляемся, что на Украине во всем «виноваты» Кремль и «москали», это не более, чем расчетливая подача материала для шизофренированного общества.

Под видом борьбы с «агрессией» продают украинскую землю (мол, иностранные владельцы «защитят свою собственность» от посягательств Москвы), а ради восхождения к желанному «панству» сокращают социальные гарантии — «холопы» должны работать на панов безо всяких предварительных условий; тарифоморят пенсионеров, ибо они «совки», которые должны поскорее вымереть, а веками созидавшие города Юго-Востока русские — «оккупанты» и «ватно-советское отродье».

Есть люди, которые обертку все-таки разворачивают и пользуют сам продукт, а некоторые жрут прямо с фольгой. И пока первые используют сложившуюся ситуацию в собственных материальных интересах, вторые исходят заворотом кишок и мозгов. Зеленский прокатился в Париж. Непонятно зачем © пресс-служба президента Украины

В случае эскалации вооружённого конфликта на Донбассе эти две социальные группы поведут себя по-разному. Первые (как более хитрые) начнут быструю эвакуацию и спасение ранее награбленного, вторые будут противодействовать вразумлению, даже не отдавая себе отчета, что сражаются не за независимую Украину, а за увеличение времени на эвакуацию истинных панов.

Остаётся надежда на основную массу населения страны (во всяком случае в ее русскоязычной части), которая понимает суть происходящего как возможность избавиться от ограбившего их майданного режима и навязываемого им статуса «быдла». От их адекватности, разума, трудолюбия и зависит возрождение освобождённой от самозваного «панства» территории.