На территории старейшего украинского заповедника вновь обнаружены мертвые журавли

В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» зафиксирована массовая гибель птиц, которые занесены в Красную книгу Украины. По данным биологов, в последние дни здесь погибли сотни журавлей, только что прилетевших домой из Африки. На территории Каховского района обнаружили более 190 мертвых птиц, но их число может быть существенно больше.

«Я сейчас в Каховском районе в окрестностях Слиненко, Зеленопольская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов. Здесь Армагеддон» — рассказал агентству «Укринформ» директор заповедника Виктор Гавриленко.

Его отчаяние вполне объяснимо — потому что это такие трагедии происходят на Херсонщине постоянно. Увы, в них нет никакой мистики, в духе Стивена Кинга и Альфреда Хичкока. Птицы погибают из-за ядовитого зерна, которое используют для борьбы с грызунами местные аграрные бизнесмены. Эти химикаты в буквальном смысле уничтожают краснокнижную фауну. Так, на протяжении одной январской недели здесь умерли 185 журавлей, а с февраля по март на территории «Аскании-Нова» нашли более 600 птичьих трупов. С начала года фермеры отравили полторы тысячи птиц самых разных видов, что нанесло заповеднику огромный урон, который нельзя измерить в долларах или гривнах. Красота не нужна. В Закарпатье сгорела Долина нарциссов © commons.wikimedia.org, Палайда Сергій

«Только за сутки, 1 марта, 214 мертвых птиц. Всего их 613, среди них одна краснозобая казарка, десять белолобых гусей, 98 огарей, 122 кряквы, девять канюков обычных, один орлан, сокол-кречет, ястребы, серые журавли, 250 грачей, 114 галок. Птицы рвут, чихают и кашляют кровью, не надо играть в анализы. У нас нет гибели птиц от вирусного, бактериологического характера — это подтверждено» — рассказывал об этом Гавриленко. От ядов погибает всё, что летает над заповедником — включая исчезающие и редкие виды.

Причины преступления очевидны, виновники давно установлены, полиция регулярно открывает уголовные дела, которые грозят нарушителям символическим штрафом на суму до 3400 грн. Но это мелочи для местных аграрных производителей, которые являются в этой области чем-то вроде неофициальной теневой власти.

А деградировавшие государственные институции не в состоянии защитить старейший биосферный заповедник на территории Украины. Хотя экоцид на Херсонщине вызывает широкий резонанс в международной природоохранной среде, а украинское правительство обязано защищать редких птиц по условиям Боннской и Бернской конвенций.

Начиная с 18 марта аграрии должны были приостановить применение пестицидов в специальной сорокакилометровой зоне, вплотную прилегающей к заповеднику. Кроме того, запрещено применение препаратов на основе бродифакума, которые используются для борьбы с грызунами, а отравленное зерно надлежало срочно убрать с полей. Такое решение приняли на заседании Херсонской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — чтобы защитить птиц хотя бы в период их сезонной миграции. Однако нарушители игнорируют эти требования, ощущая свою полную безнаказанность. Ведь в крайнем случае они отделаются за преступления пеней или банальной взяткой. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Иногда речь идет об элементарном развале инфраструктуры, построенной еще в тоталитарные советские времена — потому что на ее содержании тоже стараются экономить. Так, на территории бывшего ОАО «Каланчацкий агрохим» обнаружили открытый склад с ядовитыми веществами, представляющими потенциальную опасность для человека.

«Было выявлено 63 железобетонных контейнера на открытой неогражденной площадке, один расположен отдельно. На двенадцати — признаки утечки жидкости на бетонной поверхности. На территории присутствует стойкий неприятный запах. Данное место хранения — в 25 км от биосферного заповедника» — сообщила об этом заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Херсонской области Наталья Клим.

Птицы и животные погибают не только из-за отравы — они также становятся жертвами массового неконтролируемого отстрела, который проходит практически повсеместно. Житель Василькова недавно застрелил посреди города аиста, под Киевом убили беременную лосиху, а полицейские из Одесской области добыли огромного беркута — и даже позировали с ним на фото для соцсетей. В «Янтарной зоне» Полесья систематически устраиваются незаконные охоты для чиновников и магнатов, где убивают кабанов и косуль. И в большинстве случаев это тоже не влечет за собой никаких наказаний.

Погибает и рыба. В Молочном лимане, не так далеко от заповедника «Аскания-Нова», практически ежесезонно наблюдается массовый мор разведенного при большевиках пеленгаса — потому, что власти не успевают расчищать для рыбы проходы к морю

«Рыба заходит нереститься именно сюда потому, что с лиманом у нее связана историческая память. Это вообще до мозга костей советская рыба и современные реалии чреваты для нее только нехорошим. При тоталитаризме на Молочном лимане находилась экспериментальная база бердянского отделения Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства — при рыбколхозе «Сыны моря». Рыбколхоз добывал нормальную, обычную азовскую рыбу — судака, осетра, селедку, тюльку. А перед АзНИИРХ партией и правительством была поставлена задача акклиматизации перспективного и вкусного пеленгаса.

К началу независимости пеленгас стал промысловой породой, распространившись до Черного моря. Но не успела страна исчезнуть, как хлебнувшие свободы граждане оскотинели до полной потери берегов. Рыбколхозы развалились, зато все море было вдоль и поперек уставлено сетями. Очень скоро в нем остался один бычок. Местная власть выглядит как туземцы на руинах великих пирамид. Абсолютно беспомощные и бесполезные люди, не способные к каким-либо начинаниям крупнее распила тендеров. Как говорит один мой знакомый, «ни украсть, ни покараулить». Хотя, учитывая изложенные выше факты, массовые заморы пеленгаса — это тоже форма декоммунизации» — с иронией рассказывает об этой экологической беде киевский журналист Дмитрий Заборин.

Судьба самой «Аскании-Нова» не вызывает в этом свете какого особого оптимизма. Участники совещания с участием руководства Херсонской облгосадминистрации, Государственного агентства развития туризма и Офиса развития креативных индустрий обсуждали на днях проблему финансирования уникального биосферного резервата. Чиновники пообещали найти для него частных инвесторов, которых могут заинтересовать перспективы развития туристической сферы — хотя развитие заповедника является прямой обязанностью украинского государства. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Но сообщения об отравленном зерне и мелькающие в новостях фотографии мертвых птиц навряд ли способны привлечь большое число туристов. А потенциальные инвесторы все равно будут стараться получить от заповедника прибыль, что не лучшим образом сочетается с задачами охраны природы.

«Асканией-Нова» должны заниматься власти — обеспечивая надлежащую защиту ее природного фонда, финансируя охрану и развитие биосферного заповедника. Однако пока они не могут решить самую злободневную и болезненную проблему, остановив на его территории устрашающий птичий «Армагеддон».