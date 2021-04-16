Евроатлантическая интеграция стала альфой и омегой украинской внешней политики. Украина не просто стремится в НАТО — она просится, плачется и всеми силами пытается туда влезть. Но вот пустят ли?

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«Что такое Украина и почему в нее сейчас выгодно выбрасывать деньги — то есть, извините, вкладывать? Мы дошли до абсолютно нового уровня экономики, и этот уровень называется "попрошайничество". Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверена цыганами — мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар».

Зеленский пожалуется Макрону на усталость от жизни «в прихожей» ЕС и НАТО © AP, Efrem Lukatsky Владимир Зеленский. Точнее, описывал — 5 лет назад, в бытность комиком, критиковавшим тогдашнего президента Петра Порошенко. Сейчас, когда Зеленский уже на месте Порошенко, то сам эту же модель и проводит. Причем не только в экономике, но и во внешней политике.

Например, в стремлении добиться «евроатлантической интеграции» — то есть вступить в ЕС и НАТО.

С ЕС все понятно — Евросоюз рассматривается Украиной как дойная корова и как способ вытянуть национальную экономику из системного кризиса не трудами своими, а исключительно по брюссельскому велению и киевскому хотению. В рамках программы солидарности ЕС вкладывает миллиарды евро в экономики новых членов до того, чтобы приблизить их к средней температуре по евросоюзовской больнице. Благодаря подобным вложениям экономики большинства стран Восточной Европы остались на плаву — и Украина хочет того же.

Кроме того, украинские производители получат беспошлинный доступ на европейский рынок. Да, он будет квотирован — но лучше уж серьезная беспошлинная квота, чем свободная продажа по неконкурентным для европейского потребителя ценам.

Но зачем Украине НАТО? Да, объяснение вроде как на поверхности. Зеленский уже говорил о том, что вступление в НАТО — это единственный способ окончания войны в Донбассе. Однако это, мягко говоря, не совсем так.

Во-первых, у Украины есть другой способ это сделать — выполнить Минские соглашения, под которыми она подписалась, и реинтегрировать Донбасс в состав нового, адекватного, ориентированного на развитие и идеологическую толерантность государства. Понятно, что пойти на этот шаг Владимир Александрович не может — но тогда и нужно говорить, что вступление в НАТО — это единственный приемлемый для Украины способ окончания войны в Донбассе.

Смысл государственности

Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

Вероятно, к ним присоединятся и другие области бывшей Украины, и если что и войдет в итоге в НАТО, то лишь западноукраинские регионы. Большие, как известно, друзья Польши и ряда других стран — членов Альянса.

Умным людям может показаться, что такой вариант разрешения конфликта в Донбассе не устроит украинскую сторону — и умные люди ошибаются, ведь они не понимают задач и установок украинских элит. Свидомые политики и активисты, выросшие на русофобской идеологии и западных грантах, искренне считают целью своей жизни «победу над Ордой». Хуже того, они считают эту задачу главной целью украинской государственности как таковой.

Им важен не рост благосостояния граждан, не обеспечение их безопасности, не устойчивое развитие государства — нет, целью их жизни является превращение Украины в «анти-Россию». И состоятельность украинской государственности, с их точки зрения, определяется степенью урона, который Украина нанесет российским интересам.

А Западу зачем?

Эта позиция ошибочна по многим пунктам, но главным ее минусом является неправильная трактовка позиции Запада. Украина считает себя главным щитом Запада от России — и искренне считает, что Европа думает так же и что готова эту функцию Киева оплачивать.

«Мой отец, наместник Гондора, долгое время сдерживал натиск Мордора — ценой крови нашего народа уцелели ваши земли», — этот посыл Боромира из «Властелина колец» украинские политики в разной манере повторяют на многочисленных встречах с западными партнерами, требуя от них не только денег на эту войну, но и оружия.

Ну и, естественно, включения страны — защитницы Запада в НАТО или как минимум предоставления ей Плана действий по членству.

Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В намерения русских танков отправиться маршем на Варшаву верят разве что совсем оторванные от жизни представители восточноевропейской элиты. К тому же в надежность украинского щита мало кто верит, да и вообще Украину как защитницу не рассматривают. Скорее, она в понимании Запада является огромной мусорной свалкой, отравляющей воздух и портящей здоровье жителей соседней с ней России.

А значит, никакого смысла включать эту свалку в НАТО нет — ведь тогда придется тратить на нее деньги, да и защищать в случае, если российские власти наконец-то решатся ее убрать. Западу лишь нужно поддерживать лояльность этой свалки, а заодно и стимулировать ее дальше оставаться свалкой, но для этого вполне хватит заявлений американских и натовских чиновников из серии «Украина обязательно будет в НАТО — но когда-нибудь потом».

Вопрос тут лишь один: когда эту простейшую логику поймет украинское руководство и прекратит свое внешнеполитическое попрошайничество, унижающее и уничтожающее украинское государство?