Информационная блокада, которую соблюдает Украина в отношении позитивных новостей из Крыма, создаёт у киевских правителей искажённую картину происходящего. Они верят ей сами и на этом основании делают глубокомысленные, не имеющие никакого отношения к действительности выводы

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Алексей Резников рассказал о планирующемся выселении россиян, которые приехали в Крым после 2014 года. По словам Резникова, Россия в попытке ассимилировать население Крыма завезла на полуостров 500 тысяч своих граждан, однако этот фейк был разоблачён неоднократно, в том числе и «Украиной.ру».

Цитирую дословно: «Всего с 2014 по 2019 год (официальных данных Росстата за 2020 ещё нет) в республику прибыло 166,6 тысячи человек, из которых 57% — жители других регионов России и 43% — иностранцы (из них 90% — жители бывших республик СССР, большинство из ЛДНР). За тот же период покинули Республику Крым 101,3 тысячи человек, абсолютное большинство из которых (81% от общего числа) направлялись в другие регионы России — на учёбу, работу, по семейным обстоятельствам. Таким образом, общий миграционный прирост на полуострове за 2014-2020 годы составил 77 тысяч человек, что уж никак не многие сотни тысяч заявленных майданной пропагандой "ордынских колонизаторов"».

Но, разумеется, целью телеканала «Дом» и господина Резникова является не поиск истины, а пропаганда и угрозы.

«Они [переехавшие в Крым] не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём, — как бы размышляет вслух Алексей Резников. — Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны».

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения

В этот момент мне неудержимо захотелось выглянуть в окно: посмотреть, как маршируют по ялтинской набережной испуганные дивизии боевых бурятов и оккупанты тащат многочисленных украинских патриотов в пыточные подвалы; но лишь плотнее задёрнул светомаскировочные шторы и продолжил штудировать свободолюбивые украинские СМИ.

«После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева на территориях этих регионов будет введён переходный период декоммунизации», — в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» предупреждает крымчан директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович и особо подчёркивает, что самые откровенные элементы коммунистической символики в Донбассе и Крыму будут демонтированы.

Однако Институт нацпамяти должен разработать «механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах». Вот она, украинская демократия в действии.

Подумать только, на Ненькой Украине столько проблем — от экономического кризиса до чудовищной пандемии, а они продолжают мечтать о «декоммунизации» крымских памятников. Но нет ли в этом элемента шизофрении? Вот бывший крымчанин Евгений Гайворонский в эфире финансируемого американцами радио «Крым. Реалии» рассказывает, что Россия использует специальные облучатели — дабы обеспечить политическую лояльность крымчан.

«Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать. Это элементарно, — поведал встревоженным слушателям господин Гайворонский. — Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать: "Крым — Россия навсегда" и прочие лозунги. Запишем эту частоту, а потом будем её излучать. Я лично видел большие чёрные машины с надписью "Спецсвязь ФСБ" — и на которых чёрные такие большие трансляторы стояли на крышах. Поэтому я думаю, что это в том числе и последствия такого излучения».

Я поправил шапочку из фольги, натянул на глаза медицинскую маску, но всё равно что-то упорно не сходилось. В эфир киевского телеканала «Наш» дозвонился зритель из Крыма, который представился Леонидом. Рассказал, что мечтает переехать на Украину, но не может: на украинскую пенсию ему не выжить, а вот «оккупанты» кормят его довольно прилично.

«Я из оккупированного Крыма. И я сегодня ходил оплачивать газ и заплатил 700 рублей. В 2014 году мне говорили: "Переезжайте, у нас будет всё хорошо". Я хотел бы переехать, но как я буду там жить на 1700 гривен? А здесь у меня двухкомнатная квартира, котёл горит днём и ночью, я его не отключаю. И заплатил 700 рублей. И 300 рублей за свет», — чистой державной мовою говорит Леонид. — Я хочу переехать на Украину, но не могу. Потому что я там не выживу. И здесь я никакой помощи не получаю, пенсия минимальная — 9500 рублей у меня и 10 500 рублей у жены, мы 20 тысяч вместе получаем. На коммуналку, ремонт дома, интернет и прочее мы тратим тысячи три в месяц».

Резников пообещал выдворить россиян из Крыма после его «возвращения» © скриншот LBTV Алексей Журавко: «Начнём с самого для меня родного — Херсонской области и "оккупированного" Крыма. Бюджет Херсонской области на следующий [2021] год составляет 2.187 миллиардов гривен. В долларах, по курсу сегодня, это 77 миллионов долларов. В Крыму же, за который Украина борется, отключая им воду и т.д., бюджет на следующий год составляет 152.2 миллиарда рублей, или 2.084 миллиарда долларов! <…> Оккупанты тратят на каждого крымчанина в 14.5 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ) раз больше, чем тратится на ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ людей, которым просто не посчастливилось жить на стороне Украины! И этот бюджет, друзья, не включает в себя колоссальных федеральных вливаний в регион на строительство разных там Крымских Мостов, трасс "Таврида", "Артеков", Массандр, новых аэропортов, электростанций и тд! <…> Но вот, а как насчет сравнить наш Киев и Крым? В чью, думаете, пользу будет? Увы, друзья, уверен, вы догадались. Бюджет Киева на следующий год равен 56.6 миллиардов гривен, или 1.995 миллиарду долларов. Как вы уже можете сравнить — бюджет Киева, даже без разбивки на количество людей уступает бюджету Крыма, а если поделить его на 3.703.100 жителей некогда прекрасного и богатого города, то выходит по 538 долларов на человека, что почти в два раза меньше, чем в Крыму!» (орфография автора сохранена).

Странная получается «оккупация». В Киеве обещают крымчанам депортацию и декоммунизацию (я уж не вспоминаю про «дерусификацию»), а Москва строит, ремонтирует, созидает…

Недаром приехавших из Крыма, скажем, учиться на Украину бывший львовский депутат от ВО «Свобода» Маркиян Лопачак призывает фильтровать через органы дознания СБУ.

«Давайте откровенно говорить: патриотическое население, которое проживало на временно оккупированной территории, выехало оттуда. Там остались единицы, не нужно говорить, что все эти дети и абитуриенты патриотически настроены, что они хотят вернуться на Украину, приехать выучить украинский язык, — поведал Лопачак в студии львовского телеканала NTA. — Давайте говорить более реалистично: каждого из этих людей нужно проверять, каждого, кто хочет вернуться на Украину, тут работать и учиться, должна проверять служба разведки и контрразведки. Мы не понимаем, с кем мы имеем дело и что будет дальше».

А дальше будет вот что: Украина продолжит агонизировать под властью майданных невменяшек, а Крым — строиться и развиваться. И подавляющее число крымчан, похоже, такой порядок дел полностью устраивает. Вот что излучатели в больших чёрных машинах делают — негде патриоту в шапочке из фольги даже голову приклонить.