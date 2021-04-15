Так, в эфире украинского телеканала «Дом», который создан для вещания на Крым и Донбасс, вице-премьер и министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников рассказал о планирующемся выселении россиян, которые приехали в Крым после 2014 года. По словам Резникова, Россия в попытке ассимилировать население Крыма завезла на полуостров 500 тысяч своих граждан, однако этот фейк был разоблачён неоднократно, в том числе и «Украиной.ру».
Цитирую дословно: «Всего с 2014 по 2019 год (официальных данных Росстата за 2020 ещё нет) в республику прибыло 166,6 тысячи человек, из которых 57% — жители других регионов России и 43% — иностранцы (из них 90% — жители бывших республик СССР, большинство из ЛДНР). За тот же период покинули Республику Крым 101,3 тысячи человек, абсолютное большинство из которых (81% от общего числа) направлялись в другие регионы России — на учёбу, работу, по семейным обстоятельствам. Таким образом, общий миграционный прирост на полуострове за 2014-2020 годы составил 77 тысяч человек, что уж никак не многие сотни тысяч заявленных майданной пропагандой "ордынских колонизаторов"».
Но, разумеется, целью телеканала «Дом» и господина Резникова является не поиск истины, а пропаганда и угрозы.
«Они [переехавшие в Крым] не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём, — как бы размышляет вслух Алексей Резников. — Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны».
Остальным крымчанам, по словам Резникова, ничто не угрожает, поскольку на заседании СНБО Украины утверждена «Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма». Главный посыл документа — граждане Украины, которые проживают на «оккупированных территориях», «являются заложниками оккупантов»: «Они должны верить, что Украина вернётся и у них не будет проблем в свободной Украине — в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня пребывают. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы высказывать своё мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов — в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно».
В этот момент мне неудержимо захотелось выглянуть в окно: посмотреть, как маршируют по ялтинской набережной испуганные дивизии боевых бурятов и оккупанты тащат многочисленных украинских патриотов в пыточные подвалы; но лишь плотнее задёрнул светомаскировочные шторы и продолжил штудировать свободолюбивые украинские СМИ.
«После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева на территориях этих регионов будет введён переходный период декоммунизации», — в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» предупреждает крымчан директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович и особо подчёркивает, что самые откровенные элементы коммунистической символики в Донбассе и Крыму будут демонтированы.
Однако Институт нацпамяти должен разработать «механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах». Вот она, украинская демократия в действии.
Подумать только, на Ненькой Украине столько проблем — от экономического кризиса до чудовищной пандемии, а они продолжают мечтать о «декоммунизации» крымских памятников. Но нет ли в этом элемента шизофрении? Вот бывший крымчанин Евгений Гайворонский в эфире финансируемого американцами радио «Крым. Реалии» рассказывает, что Россия использует специальные облучатели — дабы обеспечить политическую лояльность крымчан.
«Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать. Это элементарно, — поведал встревоженным слушателям господин Гайворонский. — Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать: "Крым — Россия навсегда" и прочие лозунги. Запишем эту частоту, а потом будем её излучать. Я лично видел большие чёрные машины с надписью "Спецсвязь ФСБ" — и на которых чёрные такие большие трансляторы стояли на крышах. Поэтому я думаю, что это в том числе и последствия такого излучения».
Я поправил шапочку из фольги, натянул на глаза медицинскую маску, но всё равно что-то упорно не сходилось. В эфир киевского телеканала «Наш» дозвонился зритель из Крыма, который представился Леонидом. Рассказал, что мечтает переехать на Украину, но не может: на украинскую пенсию ему не выжить, а вот «оккупанты» кормят его довольно прилично.
«Я из оккупированного Крыма. И я сегодня ходил оплачивать газ и заплатил 700 рублей. В 2014 году мне говорили: "Переезжайте, у нас будет всё хорошо". Я хотел бы переехать, но как я буду там жить на 1700 гривен? А здесь у меня двухкомнатная квартира, котёл горит днём и ночью, я его не отключаю. И заплатил 700 рублей. И 300 рублей за свет», — чистой державной мовою говорит Леонид. — Я хочу переехать на Украину, но не могу. Потому что я там не выживу. И здесь я никакой помощи не получаю, пенсия минимальная — 9500 рублей у меня и 10 500 рублей у жены, мы 20 тысяч вместе получаем. На коммуналку, ремонт дома, интернет и прочее мы тратим тысячи три в месяц».
Ещё более детальные расчёты приводит политический эмигрант и экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко: «Начнём с самого для меня родного — Херсонской области и "оккупированного" Крыма. Бюджет Херсонской области на следующий [2021] год составляет 2.187 миллиардов гривен. В долларах, по курсу сегодня, это 77 миллионов долларов. В Крыму же, за который Украина борется, отключая им воду и т.д., бюджет на следующий год составляет 152.2 миллиарда рублей, или 2.084 миллиарда долларов! <…> Оккупанты тратят на каждого крымчанина в 14.5 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ) раз больше, чем тратится на ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ людей, которым просто не посчастливилось жить на стороне Украины! И этот бюджет, друзья, не включает в себя колоссальных федеральных вливаний в регион на строительство разных там Крымских Мостов, трасс "Таврида", "Артеков", Массандр, новых аэропортов, электростанций и тд! <…> Но вот, а как насчет сравнить наш Киев и Крым? В чью, думаете, пользу будет? Увы, друзья, уверен, вы догадались. Бюджет Киева на следующий год равен 56.6 миллиардов гривен, или 1.995 миллиарду долларов. Как вы уже можете сравнить — бюджет Киева, даже без разбивки на количество людей уступает бюджету Крыма, а если поделить его на 3.703.100 жителей некогда прекрасного и богатого города, то выходит по 538 долларов на человека, что почти в два раза меньше, чем в Крыму!» (орфография автора сохранена).
Странная получается «оккупация». В Киеве обещают крымчанам депортацию и декоммунизацию (я уж не вспоминаю про «дерусификацию»), а Москва строит, ремонтирует, созидает…
Недаром приехавших из Крыма, скажем, учиться на Украину бывший львовский депутат от ВО «Свобода» Маркиян Лопачак призывает фильтровать через органы дознания СБУ.
«Давайте откровенно говорить: патриотическое население, которое проживало на временно оккупированной территории, выехало оттуда. Там остались единицы, не нужно говорить, что все эти дети и абитуриенты патриотически настроены, что они хотят вернуться на Украину, приехать выучить украинский язык, — поведал Лопачак в студии львовского телеканала NTA. — Давайте говорить более реалистично: каждого из этих людей нужно проверять, каждого, кто хочет вернуться на Украину, тут работать и учиться, должна проверять служба разведки и контрразведки. Мы не понимаем, с кем мы имеем дело и что будет дальше».
А дальше будет вот что: Украина продолжит агонизировать под властью майданных невменяшек, а Крым — строиться и развиваться. И подавляющее число крымчан, похоже, такой порядок дел полностью устраивает. Вот что излучатели в больших чёрных машинах делают — негде патриоту в шапочке из фольги даже голову приклонить.