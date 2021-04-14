США продолжают демонстрировать двойные стандарты в области экологической безопасности

Правительство Японии приняло решение сбросить в океан радиоактивную воду, которая скопилась в течение десяти лет после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Это так называемая техническая вода, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива в аварийных реакторах, а также загрязненные грунтовые воды из прилегающей территории отчуждения.

Сегодня они находятся в переполненных резервуарах, что создает серьезные и очевидные риски. Японская пресса уже сообщала об утечке, которая произошла на этом объекте несколько лет назад, в сентябре 2017 года, а экологические последствия таких инцидентов вызывают у общественности серьезные опасения.

Предложение тотального слива было озвучено еще в 2019 году — как раз на фоне всемирного бума вокруг популярного телесериала «Чернобыль» — и вызвало шоковую реакцию в мировых медиа. Лично о «Чернобыле»: угрозы и смыслы популярного сериала © kinopoisk.ru

«Компания TEPCO предъявила ультиматум правительству Японии — оно должно немедленно решить проблему загрязненной воды из "Фукусимы". Каждый день в результате работ по охлаждению расплавленных реакторов на АЭС "Фукусима-1" прибавляется 150 кубометров загрязненной воды, содержащей радиоактивный изотоп водорода — тритий и другие вещества. Всего TEPCO хранит в одной тысяче специальных резервуаров в районе АЭС 1,1 млн кубометров радиоактивной воды.

В компании считают, что место для хранения загрязненной воды закончится к 2022 году, и выступили с предложением откачивать с аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду и сливать ее в Тихий океан. Но компании-оператору до сих пор не удалось убедить местных рыбаков в том, что сливать воду с "Фукусимы" в океан — оптимальное решение», — озадаченно рассказывали об этом на «Немецкой волне».

О скандальном предложении на время забыли, потому что эта история ставила под угрозу проведение токийской летней Олимпиады. Однако 13 февраля на северо-востоке Японии произошло очередное мощное землетрясение, расплескавшее бассейны для хранения отработанного ядерного топлива. Судя по всему, это подстегнуло правительство Ёсихидэ Суги, которое оперативно утвердило решение о сливе радиоактивной воды и намерено осуществить его в ближайшие годы.

По мнению японских чиновников, сброс с атомной станции не принесет Мировому океану практически никакого ущерба, потому что из воды удалят большинство опасных веществ, включая стронций и цезий, а также существенно снизят содержание трития. Однако это вызывает сомнения даже у самих японцев.

Так, против слива «очищенных» отходов последовательно выступают упомянутые выше японские рыбаки, представляющие важный сегмент национальной экономики государства. Население прилегающих регионов тоже не испытывает по этому поводу большого энтузиазма. А сопредельные страны поспешили высказать обеспокоенность «радиоактивными» планами японского кабинета — особенно подчеркивая, что они рассматриваются официальным Токио в одностороннем порядке.

«Решение Японии было принято без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения… Мы настоятельно призываем Японию признать ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезные озабоченности международного сообщества, соседних стран и их граждан», — заявили по этому поводу в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.

Кроме того, японскую инициативу осудили в Южной Корее — подчеркивая, что это «может прямым и непрямым образом повлиять на безопасность людей и окружающей среды». А представители российского МИДа выразили сожаление, что Страна восходящего солнца не проконсультировалась по этому вопросу со своими соседями — несмотря на то, что экологическая ситуация в Тихом океане напрямую затрагивает их интересы. Ведь обитающая вблизи японского берега рыба может быть выловлена у берегов Курил и Камчатки, оказавшись в магазинах Владивостока, Петербурга или Москвы.

Однако за Японию тут же вступились США, где немедленно поддержали сброс радиоактивных отходов.

«Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанным стандартам ядерной безопасности», — с пафосом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Конечно, эта позиция сразу же вызвала поток язвительных комментариев. Журналисты, блогеры и эксперты обвиняют Вашингтон в циничных двойных стандартах. Соединенные Штаты очевидным образом покрывают опасные намерения своего дальневосточного сателлита, игнорируя их непредсказуемые последствия для природы. Хотя если бы на такие действия решились в Пекине или в Москве, это наверняка вызвало бы у Госдепа самые решительные протесты.

«Представьте себе заголовок: Россия планирует слить в океан 1,2 миллиона литров радиоактивных отходов. А теперь представьте себе реакцию иностранной прессы и Белого дома. Потом меняете в новости слово "Россия" на слово "Япония". Которая реально окончательно решила слить 1,2 миллиона воды, которой охлаждали реакторы "Фукусимы-1". Получается смешно», — иронизирует по этому поводу одессит Юрий Ткачев.

Этот журналист подготовил расследование о причинах аварии на «Фукусиме», проанализировав конструктивные ошибки в системе аварийного охлаждения установленных на ней американских реакторов. По мнению Ткачева, они сыграли весной 2011 года свою роковую роль, предопределив развитие катастрофы. А раз так, Соединенные Штаты имеют в этой ситуации особые интересы, пытаясь стереть ее следы из коллективной памяти международного сообщества — чтобы оно не задавало на этот счет новых неудобных вопросов.

«Без удивления встретил нынешнюю новость о решении японских властей осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Это уже вызвало немало вопросов в среде экологов и экспертов в области атомной энергетики. Экологи Японии, китайцы и корейцы тоже запаниковали и запротестовали.

Не было необходимых общественных дебатов на такую животрепещущую тему. Однако в Госдепе США считают решение японских властей "взвешенным". Заявление выглядит верхом цинизма. По понятным причинам: это создаст дополнительные риски для экосистемы как самой Японии, так и примыкающих к ней акваторий и территорий — Курил, Приморья, Китая, Кореи, Камчатки, Сахалина, Чукотки. Но для Госдепартамента США это, похоже, не имеет значения.

Оккупированная послушная Япония, являющаяся американской военной базой, находится слишком далеко от территории США», — написал ученый-исследователь Олег Докторов, известный путешествиями по Арктическому и Дальневосточному регионам.

Город, которого нет. 50 лет атомограду Припять © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако в Украине и США не любят вспоминать о не столь давнем опыте «Фукусимы» — потому что это противоречит их политическим и экономическим интересам.

Трагические подробности японской аварии стали раскрываться только сейчас — мировые медиа начали писать про некомпетентность энергокомпании и ложь со стороны власти, скрывавшей реальные последствия инцидента. Об этом свидетельствует доклад независимой организации Rebuild Japan Initiative Foundation, которую возглавил бывший главный редактор крупнейшей японской газеты «Асахи симбун».

Кто даст гарантии, что подобные ситуации не могут повториться в будущем — и шокирующее решение о массовом сливе радиоактивной воды действительно останется без последствий для биосферы? И кто понесет ответственность, если что-то снова пойдет не так?