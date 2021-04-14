Позиция России по ситуации в Донбассе заявлена достаточно четко: в случае начала широкомасштабных военных действий со стороны Украины она окажет ЛДНР необходимую поддержку. Киев же пытается сохранить в этом вопросе определенную «свободу рук»

На словах рассуждая о неприемлемости военного пути разрешения конфликта, ВСУ продолжают переброску солдат и вооружений к линии разграничения и при этом вздыхают: мол, никто не гарантирован от случайной провокации. Например, в интервью BBC вице-премьер Алексей Резников сказал, что война может начаться случайно, поскольку ситуация сильно накалена. Но ведь вооруженные силы ЛДНР слабы для наступления на долговременные оборонительные позиции ВСУ, а армия России находится далеко от линии соприкосновения.

Так кто же начнет войну?

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

А если Россия не ограничится территорией Донбасса, то получит большущий чемодан без ручки — обнищавшую, разоренную, во многом одурманенную майданной пропагандой и вечно недовольную страну. Потому российские эксперты нередко говорят о некоем промежуточном варианте — возможности выхода на рубежи исторической Новороссии, то есть русскоязычной части Украины. Хотя и здесь РФ ждут огромные сложности, причем даже не экономического плана — Юго-Восток Украины достаточно богат.

Главная проблема — это человеческий фактор. Готовы ли нынешние русскоязычные граждане Украины к воссоединению с большой Россией или было бы правильным (максимально укрепив и вооружив местную власть) оставить Юго-Восток в юридических границах нынешней Украины, либо дать статус некоей подмандатной территории, либо вообще оставить довариваться Украину в котле ее собственных несчастий?

Теоретически в захваченных областных архивах СБУ или биологических лабораториях США на территории Украины можно обнаружить много интересного, но в любом случае на РФ обрушатся всевозможные санкции, рестрикции, проклятия «международной общественности» извне и «пятой колонны» внутри российского государства.

Понимая это, американцы упорно повышают ставки. Зависимая от них киевская власть осатанело торпедирует Минские соглашения: то отказывается заседать вместе с приглашенными из ЛДНР экспертами (речь о Майе Пироговой), то вообще требует сменить локацию переговоров, перенести их из Минска. ВСУ продолжают бомбардировки ЛДНР — миссия ОБСЕ вынуждена признать, что более 80% обстрелов приходится на территории непризнанных республик. Киев также продолжает получать вооружение, военных инструкторов и дипломатическую поддержку от стран НАТО.

Гораздо шире, нежели обычный территориальный конфликт, представляют себе ситуацию и заокеанские хозяева Киева.

«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, — заявляет президент США Байден. — Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США».

В ответ слегка оборзевший Зеленский требует от Бадена еще больше оружия и денег.

«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту, — говорит украинский президент американским журналистам. — Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах».

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

«Служба безопасности Украины задерживала лиц и злоупотребляла ими как в официальных, так и в неофициальных местах содержания под стражей с целью получения информации и оказания давления на подозреваемых, чтобы они признались или сотрудничали», — фиксируется в отчете внешнеполитического ведомства США.

Существует практика задержания людей с целью насильственного призыва в армию: «В конце мая [2020 года] представители Харьковского военкомата систематически останавливали и насильно задерживали молодых людей возле остановок общественного транспорта, доставляя их в военкоматы. Задержанных лишали мобильных телефонов, держали взаперти, кормили один раз в день и отправляли на медицинские осмотры, после чего их призывали в армию». Перечисляются нарушения в сфере прав заключенных, рассказывается о многочисленных запретах на книги, СМИ, социальные сети, резонно подвергается сомнению правомочность подобной цензурной деятельности.

Тем не менее США действующий режим яростно поддерживают — хотя он не подпадает под их представление о демократии. Следовательно, и на их замечания в сфере защиты прав человека можно не обращать внимания, и нацификация киевского режима продолжается. В частности, активизировался набор в неонацистские парамилитарные группировки. Руководитель одной из самых известных из них — Андрей Билецкий — провозгласил, что ради отражения «российской агрессии» надо вооружить весь народ. И в качестве позитивного примера привел опыт Афганистана, где, к слову сказать, тоже не обошлось без американцев.

Одна из самых нищих стран мира — вот желанная цель для истинного «украинского патриота».

«Это действительно мечта украинского патриота — никакой экономики, никакой культуры. Садок вишневый коло хаты и туалет под кустом. И "государство" в виде толпы вооруженных "патриотов", — комментирует слова Билецкого ТГ-канал "Украина.ру". — После этого не стоит удивляться тому, что каждая попытка украинцев построить собственное государство заканчивалась гуманитарной оккупацией. Это не от того, что соседи агрессивные. Это потому, что "патриоты" такие».

Впрочем, как и их государственные кураторы.

О безнаказанности. Скоро грянет буря? © Украина.ру

У печально известного обитателя Одессы Сергея Стерненко были весьма солидные кураторы — меньше пятидесяти тысяч зеленых не берут.

И еще немного о тыловых героях, ради которых обязаны проливать кровь солдаты ВСУ на передовой. Оказывается, известный борец с «московской ордой» Влад Сорд (он же Владислав Стафийчук, прославившийся разбиванием стекол в ОП во время акции в поддержку Стерненко) незаконно носил украинский орден Богдана Хмельницкого, полученный им якобы за бои в Донбассе; выяснилось, что в списках награжденных Сорд не значится, и полиция орден изъяла.

Супруга иного известного борца с Русским миром — шпрехенфюрера Тараса Кременя — не просто гражданка Российской Федерации, но уличена в использовании официально запрещенных на Украине социальной сети «ВКонтакте» и почты Mail.ru. И это в то время, пока ее супруг с бешеной пеной у рта уничтожает все русское на Украине.

Радикально решает семейные проблемы иной «патриот» — бывший депутат Киевского горсовета от майданной фракции «УДАР-Солидарность» Виталий Даниленко, который сжег автомобиль своей супруги, а потом устроил поджог в квартире, где находились его жена и четверо детей. Не много ли чести — погибать за таких прохиндеев?

«Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду, — спрашивал когда-то Владимир Маяковский, и поэтической строкой отвечал тыловым крысам: — Лучше я в баре бл..м буду подавать ананасную воду!»

Вот и думайте, говорящие на «украинском русском языке», нужно ли отдавать свою жизнь за истребление «российского русского» языка (раз у нас пошла такая лингвистика) на радость «американскому английскому».