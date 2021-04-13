В понедельник, 12 апреля, американский госсекретарь Энтони Блинкен после беседы с генеральным секретарем НАТО в ультимативной форме потребовал от России прекратить наращивать военную силу вдоль украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Блинкен также обвинил Москву в агрессии.
Это далеко не первое заявление такого рода. Пару недель назад с аналогичными претензиями выступила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
Российский МИД устами заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова отреагировал на реплику госсекретаря США быстро и предельно жестко. Из записи Блинкена следует, сказал Рябков журналистам, что «США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие».
Российский чиновник по сути подвел черту под периодом частичного, хотя и не всегда успешного, сотрудничества с Западом, указав на то, что время компромиссов и поисков общего языка прошло.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее.
Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», — сказал Рябков.
Америка и ее союзники по НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку», наращивая военную помощь Киеву. Используются и другие способы милитаризации страны.
По словам Рябкова, «идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России».
Кроме того, на постсоветском пространстве развернута сеть биолабораторий, добавил он. Рябков выразил уверенность, что ответственность за возможное обострение в отношениях между Россией и Украиной «будет полностью лежать на Киеве и его западных кураторах».
По сути МИД РФ говорит о том, что усилиями США и их союзников на границе с Россией заложена бомба, готовая взорваться в любое время. И это фактически объявление войны, которая будет вестись чужими руками и по возможности на чужие деньги.
Заявление Рябкова свидетельствует о том, что уровень конфронтации между Москвой и Западом за все годы после развала СССР достиг максимальных значений. Стороны уже не опасаются входить в клинч, используя терминологию, давно покинувшую пределы сдержанной и конструктивной дипломатии.
На самом деле возможностей давления на Россию у Вашингтона осталось не так много. Санкционный режим работает на пределе, Москва рассматривает вероятность самых радикальных санкций, чтобы минимизировать ущерб от них.
13 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
«В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.
Я бы сказал, что мы являемся свидетелями цивилизационного самоопределения России, у которой длительное время не было никакой внятной идентичности.
Прекрасный русский философ Вадим Цимбурский ввел в обиход концепцию «Остров Россия». Он считал, что в XVIII веке был сделан ложный выбор, когда наша страна стала воспринимать себя как Европу. В результате Россия на протяжении всей последующей истории пыталась найти себе место в европейском пространстве, но неизменно Европой отвергалась.
Выход из этой ситуации Цимбурский видел в стратегии политического и культурного изоляционизма, радикального отказа от участия в европейских делах. Очень похоже, что ныне покойный ученый сумел нащупать подлинный путь России тогда, когда он еще не был виден.