Отношения между Россией и коллективным Западом, среди которого выделяются США, выходят на новый уровень враждебности из-за Украины

В понедельник, 12 апреля, американский госсекретарь Энтони Блинкен после беседы с генеральным секретарем НАТО в ультимативной форме потребовал от России прекратить наращивать военную силу вдоль украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Блинкен также обвинил Москву в агрессии.

Это далеко не первое заявление такого рода. Пару недель назад с аналогичными претензиями выступила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Российский МИД устами заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова отреагировал на реплику госсекретаря США быстро и предельно жестко. Из записи Блинкена следует, сказал Рябков журналистам, что «США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие». Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

Российский чиновник по сути подвел черту под периодом частичного, хотя и не всегда успешного, сотрудничества с Западом, указав на то, что время компромиссов и поисков общего языка прошло.

«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее.

Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», — сказал Рябков.

Америка и ее союзники по НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку», наращивая военную помощь Киеву. Используются и другие способы милитаризации страны.

По словам Рябкова, «идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России».

Кроме того, на постсоветском пространстве развернута сеть биолабораторий, добавил он. Рябков выразил уверенность, что ответственность за возможное обострение в отношениях между Россией и Украиной «будет полностью лежать на Киеве и его западных кураторах». Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

По сути МИД РФ говорит о том, что усилиями США и их союзников на границе с Россией заложена бомба, готовая взорваться в любое время. И это фактически объявление войны, которая будет вестись чужими руками и по возможности на чужие деньги.

Заявление Рябкова свидетельствует о том, что уровень конфронтации между Москвой и Западом за все годы после развала СССР достиг максимальных значений. Стороны уже не опасаются входить в клинч, используя терминологию, давно покинувшую пределы сдержанной и конструктивной дипломатии.

На самом деле возможностей давления на Россию у Вашингтона осталось не так много. Санкционный режим работает на пределе, Москва рассматривает вероятность самых радикальных санкций, чтобы минимизировать ущерб от них.

Лавров: Киев ведет войну против собственного народа © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Сергей Лавров сообщил, что Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

«В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.

Я бы сказал, что мы являемся свидетелями цивилизационного самоопределения России, у которой длительное время не было никакой внятной идентичности.

Прекрасный русский философ Вадим Цимбурский ввел в обиход концепцию «Остров Россия». Он считал, что в XVIII веке был сделан ложный выбор, когда наша страна стала воспринимать себя как Европу. В результате Россия на протяжении всей последующей истории пыталась найти себе место в европейском пространстве, но неизменно Европой отвергалась.

Выход из этой ситуации Цимбурский видел в стратегии политического и культурного изоляционизма, радикального отказа от участия в европейских делах. Очень похоже, что ныне покойный ученый сумел нащупать подлинный путь России тогда, когда он еще не был виден.