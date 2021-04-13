Как и предполагали многие украинские эксперты, ранее обвинённого в похищении человека, пытках и убийстве украинского неонациста Сергея Стерненко выпустили из СИЗО под домашний арест

Ещё полтора месяца назад, 1 марта, ТГ-канал «Легитимный» писал: «Наш источник со 100%-й гарантией сообщает, что Стерненко выпустят из СИЗО после апелляции. Все стороны уже договорились». Пока публика с интересом наблюдала за погромом Офиса президента и другими шумными акциями в поддержку Стерненко, истинными авторами пьесы всё заранее было расписано по нотам.

Понятно, что настоящим противником для киевского режима являются не неонацисты, а так называемые «пророссийские силы» — при всей искусственности подобного определения. А неонацисты, наоборот, союзники майданной власти и её заокеанской метрополии в деле превращения Украины в антироссийский таран, их всерьёз наказывать не станут. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но реальных оппонентов это, разумеется, не касается. Особенно во время обострения в Донбассе. «Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твёрдая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнёров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым, — говорит Владимир Зеленский. — Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности».

То есть массированное передвижение десятков тысяч военнослужащих ВСУ и сотен единиц украинской боевой техники к границе разделения, новые мобилизационные предписания, фактический выход из Минского процесса, убийства мирных жителей на Донбассе — это «продвижение к миру»? Дмитрий Киселев: Украина должна пройти через денацификацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чтобы подбодрить своих солдат, Зеленский даже посетил позиции 28-й механизированной бригады вблизи Донецка. К слову сказать, снайпер именно этой бригады с позиций в Марьинке 22 марта убил 71-летнего старика, а приезд президента Украины там был ознаменован поднятием над украинскими позициями украшенного нацистской свастикой флага гитлеровского вермахта.

Поддержать украинских союзников прибыли американские кураторы, в частности военная атташе посольства США полковник Бриттани Стюарт. Она нацепила себе на рукав шеврон «Украина или смерть!» с черепом в стиле дивизии СС «Тотенкопф», а потом ещё отсалютовала памятнику одному из самых известных правосеков — Васылю Слипаку. Таким образом, Соединённые Штаты в лице своего официального представителя выразили своё почтение украинским ультраправым.

Впрочем, американцам не привыкать: в конце концов, именно в их стране нашли прибежище тысячи нацистских преступников, в том числе родом из Украины.

Украинские вассалы в долгу не остаются: один из блиндажей, которые посетил господин Зеленский, над входом был украшен характерной вывеской — «Вьетнам». Значит ли это, что «воины света» чувствуют себя как американцы во враждебном Вьетнаме? Предвоенный Донбасс: странная подготовка к наступлению

«Эта фотка почему-то навеяла про "мясника в вышиванке" во Вьетнаме, — пишет историк и публицист Мирослава Бердник. — Вспомнила, что покойный ныне руководитель украинской редакции "Свобода" и по совместительству глава подкрышной ЦРУ бандеровской шпионско-диверсионной организации "Пролог" Роман Купчинский, когда служил спецназовцем в американской армии во время войны во Вьетнаме, имел кличку Мясник в вышиванке».

У палачей Вьетнама есть «достойные наследники». «ФБР удалось допросить нескольких участников вооружённого конфликта — бывших морских пехотинцев США Квинна Дэвида Рикерта по кличке Ковбой и Санти Эмилио Пиртла, — сообщает "Политнавигатор". — Эти двое были в составе добровольческой группировки Task Force Pluto ("Команда спецназа Плутон"). В частности, Рикерт показал видеозапись, на которой их командир Крег Остин Лэнг избивал и пытал местного жителя Новогродовки, а после убил его. По словам Рикерта, тела жертв закапывались в поле рядом с базой "Правого сектора"*. Рикерт также рассказал, как Лэнг избивал и топил девушку, а другой член группировки, австралиец Бенджамин Фишер, делал ей уколы адреналина, чтобы она не потеряла сознание. Всё это снималось на камеру».

Защитники майданного режима мнят себя бравыми рейнджерами во Вьетнаме, а на самом деле служат карателями в Донбассе; говорят о борцах за независимость, однако почитают гитлеровских ваффен-СС «Галичина»; бредят наступлением и разглагольствуют о мире. Но если им снова поверить и оставить всё как есть, они не угомонятся.

Тем более когда благодаря новому указу Зеленского эти субъекты обретают статус опекаемых «Консультативным советом по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины» — вплоть до особо щадящего порядка рассмотрения юридических дел «ветеранов АТО», активистов «Революции достоинства», волонтёров ВСУ. По сути, речь идёт о максимальной безнаказанности для национал-головорезов. Как справедливо указывает «Страна.ua», «защитник Украины от нацистов 1941-45 годов пролетает мимо этой истории, а вот осуждённый недавно на семь лет одесский радикал Стерненко теперь под защитой — как минимум за то, что участвовал в Евромайдане».

Стерненки и прочие сорняки продолжат душить всех непокорных на Украине, дождавшись удобного для себя момента, ВСУ рано или поздно пойдут в наступление в Донбассе, а их покровители, разумеется, продолжат покрывать неонацистов на международном уровне. Срыв запуска «Северного потока – 2», по мнению американцев, стоит заупокойной мессы — и не одной. И появление на Украине полноценных военных баз НАТО станет лишь вопросом времени, причём весьма недолгого.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.