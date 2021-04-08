В Киеве стартовала пропагандистская кампания своеобразной «реабилитации» русского языка

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сразу три ключевые фигуры в окружении господина Зеленского озвучили идеи о том, что русский язык не чужой для Украины, как не чужие украинцам рождённые на этой территории многие деятели русской культуры. Мысль, казалось бы, очевидная, но по нынешним временам едва ли не крамольная.

Задал тон министр МВД Аваков, который написал в социальной сети большой текст: дескать, «русский язык — не торговая марка с правом полного распоряжения»; «мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка»; «пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык». А Николай Гоголь, Михаил Булгаков и Виктор Некрасов, мол, тоже «наше всё»: «Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?»

Подробный разбор послания Авакова «граду и миру» мы уже давали в статье «Аваковский язык», но далее последовали ещё несколько любопытных заявлений официальных лиц.

Один из главных гонителей всего русского на Украине, вчерашний информационный куратор Майдана, а ныне министр культуры Александр Ткаченко тоже высказался в том духе, что «Гоголь наш»: «Россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и "классика российской литературы". Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежки". Украинца Гоголя, что родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал по-русски».

Вообще-то Гоголь сам относил себя к представителям русской культуры, но сейчас не об этом — любопытен сам посыл. Оказывается, можно писать и говорить по-русски и быть достойным украинцем? Но ведь действительно правда, что в украинской школе Николая Васильевича проходят в разделе «Иностранная литература», поскольку она русская. Так, может, украинским властям надо снять запрет с фильма «Тарас Бульба» (тем более что его режиссёр Бортко — этнический украинец)? А заодно отменить позорные списки запрещённых ведомством Александра Ткаченко деятелей русской культуры, многие из которых, как и Гоголь, рождены на территории Украины? И это уж точно во власти министра культуры.

И, наконец, на тему русскоязычия высказалась пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. «Нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык, — заявила Мендель в интервью вещающему на Крым и Донбасс пропагандистскому телеканалу "Дом". — Безусловно, украинский язык должен быть защищенным. Но должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек. Нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших…»

Откуда это массовое прозрение чиновных лиц, внезапно заговоривших о вещах очевидных, понятных каждому здравомыслящему человеку? Причин тому, полагаю, несколько.

Во-первых, действительно окружение Зеленского состоит из природно русскоязычных людей, как русскоязычной в быту остаётся добрая половина страны. Бессмысленное навязывание мовы человеку, который, выходя за пределы казённых заведений, с облегчением переходит на родной язык, только дискредитирует идею украинизации. А учитывая общую неуспешность украинского государства, возникает ощущение, что «принудительная украинизация = общая деградация».

Во-вторых, команда Зеленского теряет популярность среди своих избирателей, и не последнее место среди раздражающих общество факторов занимают уничтожение образования на родном языке, ограничение профессионального роста для русскоязычных специалистов, террор со стороны бесноватых мовных «активистов». Такие вещи закрытая социология, безусловно, должна показывать власть имущим. Плюс назревшая необходимость успокоить встревоженных избирателей Юго-Востока, оппозиционные политические объединения которых сейчас находятся под прямым ударом власти.

Аваковский язык. Глава МВД и вопросы языкознания © Facebook, Арсен Аваков

Более того (и это в-четвёртых), действующему режиму и его кураторам накануне возможных событий на востоке Украины нужна максимальная консолидация украинского общества, а для этого необходимо временно убрать из повестки дня разделяющий его мовный вопрос. Банковой нужны рейтинги и свежее пушечное мясо: мол, «станем на пути путинской угрозы», «мы — патриоты Украины, вне зависимости от языка», «защитим страну, а там разберёмся со своими проблемами». Разумеется, врут, но найдутся и те, кто поверит в абракадабру новоявленных геббельсов.

Однако настоящий общественный договор должен выстраиваться иным способом — сначала отмена дискриминационных законов, а потом лояльность и симпатия русскоязычного населения как награда за смелость. Но ведь Киев не только не хочет отменять ксенофобские законы, но и собирается вводить новые, в которых криминализируется само понятие «Русский мир» и предлагается сажать в тюрьму за признание факта родства русского и украинского народов. Такой законопроект внесли в парламент депутаты от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Алексейчук.

«Раз вы наконец-то пришли к тому, что русский — один из языков Украины, пора бы прекратить его дискриминацию и запрет. А то вы как-то смешно выглядите. Язык наш, но мы его запретим во всех сферах общественной жизни, чтобы из всех наших остался только один наш — украинский. Язык наш, но образование на нём запрещено, — справедливо замечает по этому поводу украинский общественный деятель Александр Скубченко. — И в качестве домашнего задания вам: если русский язык — это язык Украины, Украина — таки часть Русского мира? Ведь Русский мир — это же не российский, да? А когда ответите, то и войну с этим миром пора заканчивать. Потому что война с Русским миром — это война с самими собой».

Министр культуры Ткаченко призывает чтить одного из самых вдохновенных певцов Русского мира и русского единства — Николая Васильевича Гоголя — в несколько парадоксальной формуле: «Поэтому призываю вас. Любите Украину. Читайте украинское. В частности, Николая Гоголя». Опять «украинское»?

Почему грустит Зеленский, а Аваков защищает русский © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Мирослава Бердник приводит ярчайший пример, как фальсифицируется великий русский писатель в украинском варианте: «Как Гоголь звучит по-украински, можно прочесть в переводе Ивана Малковича, который в 1998-м году перевел "Тараса Бульбу" на украинский язык. Гоголь: "…бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались". Малкович: "Бурсаки гуртувалися в зовсім осібну громаду: до вищого кола, з польских та українських шляхтичів, їм було зась". Гоголь: "И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира Восточной России, целовались взаимно". Малкович: "І лицарі, що зібралися зі всієї широкої України, чоломкались один з другим". Гоголь: "Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею". Малкович: "Тоді увесь наш південь, увесь той простір, аж до самого Чорного моря був неторканою зеленою пустелею". Гоголь: "Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!". Малкович: "Хай же вічно стоїть православна Земля Козацька і хай буде вічна їй честь!"».

Ну и так далее, и тому подобное — словно клопы, самозваные цензоры старательно высасывают из великого Гоголя любое упоминание русского. Им нужен такой русский язык, который был бы вне поля русской цивилизации, и «такие Гоголи, чтобы их не трогали».

А может, Зеленскому и компании всё же стоит заниматься не тупыми запретами всего русского, а реально опасными для межнациональных отношений выпадами? Скажем, отреагировать на ксенофобское послание в социальных сетях очередного «украинского патриота», кандидата в мэры Василькова Богдана Матата о евреях: «На дне Бабьего Яра под десятиметровым слоем костей украинцев лежит Олена Телига — руководитель ОУН, её и всех украинских националистов расстреливали немцы, а мне рассказывают о каких-то никому не нужных крючконосых, картавых, кривозубых евреях».

Но последователи Олены Телиги — украинские ультранационалисты и антисемиты — чувствуют себя абсолютно вольготно, пока главными «врагами» майданного режима являются русские.

Намекнуть, пообещать и не сделать. Эта тактика киевской власти настолько надоела всем, что оставляет основную массу людей равнодушной. Нет реальных дел — не должно быть и лояльности.