Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года, но предвыборная кампания началась задолго до определения официальной даты

И вполне ожидаемо двумя главными медийным лицами этой кампании стали ныне исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

Второй по величине мегаполис и крупнейший русскоязычный город Украины имеет огромное значение для всего государства, а потому предстоящим выборам уделяет особое внимание как Офис президента, так и все оппонирующие Майдану политические силы. В случае киевской осечки мэром первой столицы станет Михаил Добкин, который имеет устоявшуюся репутацию «пророссийского» политика, что может сделать Харьков интеллектуальным центром притяжения оставшихся антимайданных и антинацистских политических сил.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Есть смысл повторить важный тезис, который высказал в интервью «Украинской правде» партнёр Арсена Авакова и человек, который сейчас оказывает значительное влияние на и.о.мэра Терехова и семью покойного Геннадия Кернеса, — Павел Фукс: «У Авакова больная тема — это Харьков, приграничный город. Там нельзя допустить [к власти] ОПЗЖ и иные пророссийские партии и организации. Регион действительно сложный, потому что в двухстах километрах линия разделения, а рядом Россия…»

Потому в борьбе за власть в Харькове на помощь главному оппоненту Добкина сразу пришли подконтрольные Арсену Авакову праворадикалы. Буквально с первой посткернесовской сессии горсовета они начали наводить свои порядки в зале заседаний, блокируя выступления депутатов от ОПЗЖ и «Партии Шария», устроив драку под стенами горсовета и до сих пор продолжая показывать харьковчанам, «кто в городе хозяин».

Описывая инцидент в зале горсовета, народный депутат Александр Фельдман отметил: «Прямо на сессии городского совета пытались избить депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, потом на Никиту Роженко напал активист "Нацкорпуса" Данил Положух, а рядом был замечен Константин Немичев, известный харьковчанам тем, что его люди стреляли в журналиста одного из харьковских телеканалов». Речь о нападении той же своры на журналиста Вадима Макарюка в июне 2019 года во время конфликтов на рынке «Барабашово».

Немногим позже, 13 марта 2021 года, на первом заседании Общественного совета при Харьковской обладминистрации руководителем этого совещательного органа избрали Константина Немичева — то есть одного из тех, кто на вышеупомянутой сессии горсовета демонстрировал истинную физиономию «демократии» по-украински. Надежда Офиса Зеленского на выигрыш в Харькове зиждется на терроре против несогласных (который будут осуществлять банды Билецкого—Немичева), грязные предвыборные политтехнологи и контролируемый властью вброс голосов в пользу нужного кандидата.

Есть ли жизнь после Гены? Харьков в новых условиях выживания © commons.wikimedia.org, Serg120967 Виктору Медведчуку); намедни вдребезги разбили памятную доску, напоминающую о дружбе русского и украинского народов; атакуют и рекламные борды Михаила Добкина.

Вполне можно согласиться с мнением автора сайта «Политнавигатор» Тимура Комарова: «В ближайшем будущем Немичеву и его боевикам поручат терроризировать команду политических оппонентов власти на мэрских выборах в Харькове. Понятно, что и Офис президента, и Аваков ставят на исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова. И когда ему будет оппонировать, например, Михаил Добкин (особенно если последний сможет создать альянс с ОПЗЖ и "Партией Шария"), — радикалов спустят на добкинских агитаторов».

Второй аспект предвыборной кампании — уже ставшие традиционными технологии «чёрного пиара». У Михаила Марковича богатая политическая биография, в которой были и знаменитый предвыборный ролик 2006 года, и послемайданные метания, и неизбежные для украинского политика договорняки. Естественно, всё это используется против него, однако на данном фронте и Добкину есть чем ответить. Сеть заполнили материалы о бизнесе Терехова и его незадекларированных доходах.

В частности, «в 2015 году, когда его [Терехова] зарплата составляла 11 270 грн/месяц, он покупает часы Omega SpeedmasterAutomatic, стоимость которых может составлять 25 тыс. долларов. <…> Ему принадлежит недвижимость и фирмы по "аренде и управлению собственной или арендованной недвижимостью", как ООО "Стройтехсервис", ООО "Рента-менеджмент", ООО "Интерспин", ООО "Витек" и другие; сети медицинских центров "Он клиник", "ДокторПРО", "Оксфорд Медикал"(интересно, что во время работы заместителем губернатора Терехов занимался именно медицинской сферой в области); сеть киосков "Кисет", установленных по Харькову с нарушением предусмотренных законодательством норм и отсутствием необходимых разрешений».

И так далее, и тому подобное — с подробной раскладкой по долям и распределением доходов в семейном бизнесе.

Можно не сомневаться, что команда Добкина владеет огромным пластом информации по делам исполняющего обязанности мэра и будет целенаправленно размывать имидж бескорыстного «хозяйственника». Естественно, отразятся на Терехове и все промахи центральной власти — от провала борьбы с пандемией до презираемого основной массой харьковских избирателей процесса «дерусификации», от которой уже и сам Аваков хочет откреститься.

Хорошо понимая это, врио городского головы делает ряд заявлений, которые идут вразрез в русофобской политикой официального Киева, например заявляет о необходимости добрососедства с Россией. «Харьков — европейский город. Но в то же время мы обязаны, чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», — сказал Игорь Терехов в интервью изданию «Бабель».

Также и.о. мэра высказывался о пресечении влияния неонацистов в харьковских школах, о необходимости увековечивания памяти маршала Жукова — в общем, отметился по тем проблемам, которые волнуют политизированного харьковского избирателя.

Одновременно и местные неонацисты как бы стали критиковать Терехова, с которым раньше имели довольно ровные отношения. Например, относительно недавно и.о. мэра вполне доброжелательно фотографировался с одним из главарей местной организации «Нацкорпуса» Сергеем Величко по кличке Чили, подозреваемым в покушении на убийство координатора «Партии Шария» в Харькове Никиты Роженко. Учитывая полную подконтрольность местных нациков бывшему харьковскому губернатору Авакову, можно согласиться с Тимуром Комаровым: «Скорее всего, люди, которые ведут Терехова в мэры, сообразили, что надо срочно показать городу, как исполняющего обязанности городского головы ненавидят нацики».

Что, впрочем, не отменяет искренности слов Игоря Терехова о своей неприязни к нацистам или желании города иметь нормальные отношения с Россией — так мыслят большинство горожан, а Терехов, как и Добкин, коренной харьковчанин. Иное дело, что установившиеся на Украине правила борьбы за власть имеют мало общего с искренностью, и сегодняшний сторонник хороших отношений с Россией завтра обращается в ее злейшего врага — как это произошло с господином Зеленским. Так работает выстроенная после Майдана украинская политическая система.

Выборы в канун Дня всех святых. Кто борется за Харьков © dobovo.com Александр Фельдман. Между тем поддерживавший Терехова Павел Фукс неожиданно получил от СНБО целый пакет санкций против своих предприятий и теперь, ходят слухи, ищет пути отступления на Москву через Виктора Медведчука.

Безобразно обошлась киевская власть и с богатейшим харьковчанином — Александром Ярославским, сорвав сделку с китайцами по запорожскому заводу «Мотор Сич», которую он в своё время лоббировал. Отпихивают Ярославского и от приватизации харьковского «Электротяжмаша». Не могут быть богатейшие харьковчане и в восторге от декларируемой Зеленским «деолигархизации».

В подобной ситуации самым верным выходом было бы объединить разновекторные, казалось бы, интересы местной элиты в целях самосохранения — и их собственного бизнеса, и всего Харькова.

Недаром говорят: «Харьков укрывается одним одеялом». Разорвать его на мелкие лоскутки легко, только согреться потом невозможно. Но если допустить смелую мысль, что элиты могут сплотиться на фоне всеобщего крушения, то вариант избрания нового мэра — Михаила Добкина — при сохранении привычного поста вице-мэра за Игорем Тереховым плюс консолидация местных бизнес-элит на прагматичной основе помогут им всем выстоять в шторме.

Проигравшими в такой ситуации остаётся только Арсен Аваков и его ручные нацики, но у первого и так большое поле деятельности в Киеве, а нацики, как показывает практика, служат реальным заказчикам. Будет в Харькове сильная консолидированная власть — они в течение быстрого времени перекуются в преданных евразийцев и пропагандистов «слобожанского языка». И, охраняя торговлю с Россией, будут богатеть вместе со всем городом.