Нынешняя битва в 87 округе Ивано-Франковской области производит дикое впечатление. Команда Зеленского, кажется, решила побить рекорды 205 округа в 2015 году, запомнившиеся как «битва гречки против зелени» (это ещё не та зелень, которая сейчас, а просто доллары). Создаётся впечатление, что на этом единственном мандате свет клином сошёлся

Ничего удивительного в этом нет.

Мы склонны согласиться с мнением телеграм-канала «Легитимный»: «Зеленский из-за смены риторики теряет свой рейтинг и электорат, а, следовательно, становится Президентом без своего избирателя, что делало его "хромой уткой", поэтому политическое сражение на 87 округе является сигналом для всех, что Зеленский забирает себе электорат своих оппонентов (националистов, порохоботов, радикалов и западноукраинских региональных элит). Поэтому Офис Президента для победы на 87 округе использует все методы и технологии».

Люди работающие в ОП действительно могут захотеть повторить подвиг Леонида Кучмы, которому удалось в основном поменять электорат между 1994 и 1999 годом (после Кучмы такие манёвры никому не удавались).

Мне же вспомнилась другая история. Только случилась она не в Прикарпатье, а в Закарпатье.

В 2004 году майданные технологии первоначально обкатывались в городе Мукачево Закарпатской области. Там столкнулись Добро и Зло в виде местной бизнес-политической группы братьев Балог, сосредоточенной вокруг группы компаний «Барва» (это важно) и областной администрации. Речь шла о выборах местного мэра.

У выборов была свою предыстория. Сначала, в 2003 году, мэром города был избран родственника Виктора Балоги — Василия Петёвку. Однако суд итоги выборов отменил и их пришлось проводить по-новой.

Новые выборы мэра Мукачево состоялись 18 апреля 2004 года. Главными конкурентами были кандидат от блока «Наша Украина» Виктор Балога и беспартийный Эрнест Нусер, поддержанный областной администрацией. По данным избирательной комиссии победил последний.

Ночью 20 апреля 2004 года из Мукачевского горисполкома были похищены более 4,5 тыс. бюллетеней и протоколы участковых комиссий.

Балога же решил пожаловаться — собрал протоколы параллельного подсчета и отправил их в Киев. Там Виктор Ющенко размахивал ими с трибуны Рады, насылал проклятия на «антинародный режим» и таки добился создания ВСК, которая расследовала это вот всё.

Меня же отправили в регион по просьбе руководства администрации президента — глянуть на ситуацию незамыленным и незаинтересованным взглядом.

Среди прочих мест, которые я должен был обозреть орлиным взором, был кабинет начальника областного юридического управления, у которого я и поинтересовался — чем там Ющенко размахивал.

— Не вопрос, — ответил начальник, — они у меня все в сейфе. Можете полюбопытствовать.

Я не Бог весть какой спец в работе комиссий, но о том, как должен выглядеть протокол, знаю не теоретически.

Рассматривание этого всего значительно пополнило мои познания о предмете и ненормативную лексику. Особенно меня потряс один протокол.

Он был идеален.

Заполнен, как положено, ручкой.

Каллиграфическим почерком.

Все цифры сходятся (ну как сходятся? у Балоги 146% — это и сходится).

Правда, нет ни одной подписи, что немного нетипично для протоколов.

Зато есть Она.

Очень Большая.

Идеально Круглая.

Зверски Мокрая — аж капает.

ПЕЧАТЬ.

С гордой надписью ООО «Барва-транс».

С тех пор я немного не доверяю параллельному подсчету голосов. Предпочитаю доверять экзит-поллам. Они, кстати, на этих выборах ничего не показали — лидер, вроде бы, Шевченко, но его преимущество сравнимо с погрешностью выборки.

Что-то мне подсказывает, что итоги выборов в 87 округе в конечном итоге будут подводиться при помощи Большой Круглой Печати такой же вот примерно системы. Мокрой, конечно. Какой толк в сухих печатях?