Бывает, что войны начинаются случайно: по недоразумению, из-за неправильной оценки намерений оппонента, из-за провокации третьей силы. Однако бывают ситуации, когда случайностью оказывается сохранение мира, настолько неизбежной представляется задействованным в кризисе сторонам война

Сейчас мы находимся как раз в такой ситуации. Причём главную опасность представляют не амбиции США, осознающих, что могут сохранить свою гегемонию лишь силовым путём. В Вашингтоне понимают весь риск большой войны с участием ядерных держав. Им нужна война не какая угодно, а в соответствующем формате. Поэтому действия США более-менее предсказуемы, и их можно контролировать.

Главную опасность являют собой выброшенные на обочину глобальной политики мелкие вассалы США (сами себя они числят союзниками Америки). Местные режимы не могут существовать без американской поддержки. Если таковая иссякает, последним средством вернуть внимание Вашингтона становится война. Причём война с Россией или война, которую можно продать «цивилизованному миру» как войну с Россией. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В столицах брошенных протекторатов смутно понимают, что Америке необходимо втягивание России в полномасштабные боевые действия, которые можно было бы превратить в войну некоей «европейской коалиции» против Москвы. Именно не войну НАТО и России, а войну ограниченной несколькими членами НАТО и ЕС коалиции с участием не входящих в данные объединения государств против России.

В случае начала войны в таком формате американцы получают возможность давить на своих европейских друзей и партнёров, требуя полностью обнулить все торгово-экономические связи с Россией, «воюющей против членов НАТО и ЕС», и Китаем как её союзником. Таким образом, проблема сохранения американского контроля над Европой решается без собственных усилий со стороны США. Кроме того, Америка получает возможность выступить «миротворцем», требуя от России, которая в состоянии быстро разгромить любую европейскую коалицию, остановить военные действия без приобретения существенных преимуществ.

Поэтому американцы не только не сдерживают воинственность мелких лимитрофов, но, наоборот, всеми силами поощряют её. Самой опасной в плане провокации военного конфликта является Украина.

Во-первых, Киев и так уже семь лет заявляет, что ведёт войну с «напавшей» на него Москвой.

Во-вторых, наличие неурегулированного военного конфликта в Донбассе позволяет в любой удобный момент разморозить кризис.

В-третьих, украинские власть и экспертное сообщество просто неадекватны. Большинство влияющих на принятие решений людей в Киеве считают, что коллективный Запад в случае открытого украинско-российского конфликта будет в полном составе воевать за Украину.

В-четвёртых, социально-экономическая ситуация на Украине столь катастрофична и бесперспективна, что война остаётся единственной надеждой нынешней власти уцелеть и сохранить подобие государственности. Главнокомандующий ВСУ оценил угрозу войны с Россией © armyinform.com.ua

Ситуация, сложившаяся на Украине и вокруг неё, абсолютно понятна и прозрачна для всех заинтересованных игроков. США внимательно наблюдают, старательно избегая каких-либо действий, которые могли бы интерпретироваться как стимулирование украинских властей к нагнетанию напряжённости, как Киев движется в нужном им направлении (к войне). Вашингтону надо, чтобы в момент начала войны никто не мог бы обвинить его в провокационных действиях. Украина должна всё сделать сама.

Париж и Берлин стараются «ничего не замечать», надеясь, что пронесёт, что Россия сама как-нибудь выпутается и им не придётся, к удовольствию Америки, рвать экономические связи с Москвой. Позиция страусиная, но подобного рода «итальянская забастовка» — максимум того, что нынешние власти Франции и Германии могут позволить себе во взаимоотношениях с США.

Поляки и прибалты радостно толкают Украину к конфликту, надеясь, что сами смогут избежать участи пушечного мяса США, что конфликт будет исчерпан за счёт Украины, что им ещё удастся поживиться за счёт её раздела. Впрочем, на Украину посягают только поляки, прибалты облизываются на Белоруссию (в которой польские интересы тоже есть).

Российское руководство ещё в прошлом году пришло к выводу, что киевские власти отказались от мирного пути разрешения украинского кризиса. Об этом свидетельствовал целый ряд дипломатических шагов Москвы, начиная с отказа о чём бы то ни было говорить с Киевом, пока не будут выполнены обязательства, принятые на себя Зеленским по итогам последней встречи в «нормандском формате», и заканчивая заявлением Лаврова о готовности к полному разрыву отношений с ЕС как организацией, притом что каждой отдельной стране Евросоюза двери к сотрудничеству Москва оставляет открытыми. Россия также предупредила Париж и Берлин, что они несут полную ответственность за поведение своих киевских подопечных.

Соответствующие политические (о претензиях народных республик на территории в границах бывших Донецкой и Луганской областей) и военные (приказ открывать огонь на упреждение по позициям ВСУ, с которых ведутся обстрелы территорий республик) шаги предприняли власти ДНР и ЛНР. Одновременно Россия постаралась максимально интенсифицировать процесс выдачи российских паспортов населению республик. Украинские власти заявляют о наращивании группировок российских войск в Ростовской и Белгородской областях, Москва эти сообщения не комментирует, при этом в российской прессе периодически появляется неподтверждённая (но и неопровергнутая) информация о вербовке добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе. Эксперт сказал, какие конкретно задачи попытается решить Киев, если устроит войну в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Россия открыто проводит дипломатическую и информационную подготовку к войне, используя демонстрацию своей готовности к худшему варианту для того, чтобы охладить горячие головы в Киеве и в ЕС (США, как уже было сказано, на планируют сами воевать, как минимум на первом этапе). Похоже, однако, что избежать худшего, несмотря на все усилия Москвы, не удастся.

Украинские власти потеряли всякую адекватность и официально объявили о своём намерении провести в прилегающей к линии разграничения в Донбассе зоне масштабные контртеррористические учения. В военной истории человечества учения часто использовались как предлог для проведения развёртывания сил вторжения. С учётом же того, что Киев называет террористами политиков, военных и население ДНР/ЛНР, а также памятуя о постоянных обстрелах территорий республик ВСУ, легко понять, что заявленные учения носят крайне провокативный характер и реально могут стать причиной «случайной» войны.

Сразу после заявлений Киева об учениях Москва запросила Париж и Берлин о переговорах на уровне президентов и канцлера в видеоформате, без Зеленского. Россия подчеркнула, что речь не идёт о «нормандском формате», поскольку с Украиной не о чем говорить. Фактически это недвусмысленное предложение Франции и Германии унять Украину, пока не случилось худшего.

Тем не менее, несмотря на очевидную необходимость срочных переговоров, из европейских столиц исходят противоречивые сигналы. То Париж и Берлин подтверждают намерение провести видеоконференцию, отмечая, однако, что конкретная дата пока не согласована, то из Берлина поступает информация о том, что конференцию по непонятным причинам провести невозможно. Судя по всему, немецкое и французское руководство просто тянет время, давая возможность Украине и США решить поставленные задачи.

В то же время наши европейские партнёры намекают на готовность провести видеоконференцию в «нормандском формате» (то есть с Украиной).

Последнее является бессмыслицей, так как Киев использует своё участие в конференции не для поиска решения проблемы, а для заявления своей «особой позиции», предполагающей необходимость переписать Минские соглашения так, как хочет Украина. Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак

Как видим, действия сторон свидетельствуют о том, что все считают конфликт неизбежным и используют оставшееся время для занятия максимально выгодной позиции и попытки очистить себя от потенциальных обвинений в способствовании переходу кризиса в горячую фазу.

Кремль практически открытым текстом предупредил западных партнёров, что, если война на Украине будет развязана, её окончание будет далеко от любого из устраивающих Запад вариантов. Это можно считать последней отчаянной попыткой убедить Запад задуматься и заставить Украину отказаться от провокации войны. Вряд ли эта попытка будет успешной. Запад слишком далеко зашёл, все его расчёты исходят из неизбежности войны, его влечёт инерция уже принятых решений, и передумывать он (в частности, США) не собирается.

Остаётся надеяться на то, что худший сценарий будет предотвращён чудом, и понимать, что, если чуда не случится, победа (не только военная, но и политическая, и дипломатическая) всё равно будет за нами.