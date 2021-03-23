Красота не нужна. В Закарпатье сгорела Долина нарциссов

Как Советы боролись за экологию и насаждали на Западной Украине чай

В Закарпатской области сгорела заповедная Долина нарциссов. Так называют пойменный луг, где произрастает нарцисс узколистый — изящный цветок, который обычно встречается в альпийском и балканском высокогорье. На территории Украины его можно найти только здесь, неподалеку от реки Тисы. Нарциссы сохранились в этом месте со времен последнего ледникового периода и потому считаются реликтовым видом, который требует охраны со стороны государства.

Впрочем, дело отнюдь не сводится к научной ценности уникального ботанического памятника, которым по праву считается древний луг. Нарциссы очень красивы. В пору своего цветения долина поражает воображение — представьте себе, что по зеленой траве раскинуты осколки белоснежного фарфора, а вокруг ощущается характерный душистый запах. Стоит ли удивляться, что в это время в Закарпатье устремляются многочисленные туристы — а знаменитые нарциссовые поляны по праву считаются одной из основных достопримечательностей региона.

Увы, в этом году все будет совсем по-другому. Согласно сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, большая часть реликтовой долины сгорела в результате поджогов травяного покрова. Прибывшие на место пожарные сумели погасить участок заповедного луга, но уже ясно, что Долине нарциссов нанесен серьезный ущерб, а на ее восстановление потребуется длительное время — при условии, если огонь не уничтожил большую часть спрятавшихся под землей луковиц. А биологам еще только предстоит оценить реальные последствия разрушительного пожара. Декоммунизация чернозема. Что ждет «аграрную сверхдержаву» © Елена Андреева

Увы, эта ситуация была вполне предсказуемой. За последние годы Долина нарциссов горела несколько раз, постепенно сокращая территорию, на которой растут реликтовые цветы. Причем луга поджигают не пробравшиеся из-за поребрика диверсанты — этим занимаются местные вполне патриотические селяне, которые систематически практикуют весенний подпал травяных сухостоев — сразу после того, как с лугов сходит снежный покров.

«Уникальное поле, которое является заповедной зоной, сплошь покрыто пятнами сгоревшей травы и земли. Кое-где еще тлеет. Очагов было так много, что мыслей о случайных поджогах (скажем, от окурка) не возникает. Скорее всего, сжиганием сухостоя и прошлогодних растений занялись сами работники или охрана. Собственно, это дело — жечь угодья вместо уборки — на Закарпатье не редкость», — написало об этом местное издание «Ужгород».

Подобная архаическая практика наносит огромный ущерб природе, а реликтовый нарциссовый луг находится на охраняемой территории Карпатского биосферного заповедника, который внесен в список природных резерватов ЮНЕСКО — так что поджог травы автоматически приравнивается здесь к преступлению. Но за соблюдением закона следят сквозь пальцы — потому что контролирующие государственные структуры страдают от хронического недофинансирования и находятся в состоянии полураспада. А население Закарпатья живет в условиях хронической безработицы, стараясь по максимуму использовать окружающие природные ресурсы, и не особо переживает по поводу экологических последствий этих действий.

Конечно, проблема существовала и в прежние, советские времена — но тогда с ней по-настоящему боролись, что и помогло предоставить заповедной долине охранный статус. Причем ученые спасали нарциссы не от пришлых оккупантов, а от все тех же местных селян, стремившихся по-хозяйски освоить пахотные площади речной поймы. А в авангарде борьбы за сохранение экологии стояли партийные руководители, которые понимали значение и ценность Долины нарциссов. И поддержали идею создания заповедника — сначала на областном, а потом и на республиканском уровне.

«На тех землях когда-то был колхоз, и руководил им награжденный орденом Ленина Василий Симканич. Он решил внедрить травопольную систему. У меня же там были "агенты" — студенты следили, чтобы он не принялся пахать, жечь траву, вносить гербициды. И вот в деканат биологического факультета пришла телеграмма — ее дал работник Хустского райкома партии: нарциссы в опасности. Я немедленно написал статью и отнес ее в тот же день в ведущую тогда областную газету "Закарпатская правда". Текст быстро дали в печать и подвальную статью в номере заменили моей. Там было написано, что председатель колхоза, орденоносец, является губителем природы. Секретарь обкома партии Юрий Ильницкий дал указание провести пленум Хустского райкома, чтобы решить, что же делать в урочище — пахотные земли или заповедник. Пленум решил, что все-таки нужно сделать заповедник», — вспоминал об этом знаменитый закарпатский биолог Василий Комендар.

В те годы нарциссы тщательно охранялись, а на территории Закарпатья проводилась активная природоохранная политика. Попытки незаконной вырубки леса, как правило, приводили к серьезному уголовному наказанию. Деревья рубили с оглядкой, в небольших количествах и для собственных нужд селян — что не наносило окружающей среде критического ущерба. Но в девяностые все изменилось — работы больше нет, и люди нанимаются лесорубами, чтобы выжить. Деиндустриализованный регион стал центром массовой вырубки лиственных и хвойных лесов, что регулярно приводит к катастрофическим наводнениям. А государство борется с этой бедой только для вида — потому что зеленые склоны Карпат служат источником сырья для европейских предпринимателей, и экспорт украинской древесины лоббируется на уровне высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Уничтожено и остальное экологическое наследие советских времен, несмотря на то что оно сулило государству прямые выгоды. Присоединенная к Украине Закарпатская область стала площадкой для «большевистских опытов над природой» — в конце сороковых годов здесь начали культивировать чай, специально завезенный в Карпаты с передовых грузинских плантаций. Ученые из Ужгородского университета высадили чайные кусты на опытном участке в районе города Мукачево, чтобы проводить эксперименты с морозостойкими сортами Кавказа. Эта программа получила одобрение на уровне союзного руководства и курировалась высококвалифицированными сотрудниками тбилисского Института чая. Чайные кусты прижились — и в итоге их уничтожил не местный климат, а все тот же катастрофический развал, который постиг Украину с начала девяностых годов.

«Когда-то в эту культуру государство вложило миллионы, и мы добились высоких результатов — чай цвел и давал плоды и семена, в середине восьмидесятых его собрали немало, высеяли, кусты пошли в рост. Закарпатье — самый северный регион, где чай можно выращивать в промышленных объемах. У нас мог бы быть украинский чай, мы могли бы зарабатывать немалые средства», — сокрушался по этому поводу все тот же биолог Комендар. Мор в украинских реках. Как уничтожают «советскую» рыбу © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Увы, этот резонансный в свое время эксперимент благополучно забыт. Патриоты упустили возможность заиметь свой собственный украинский чай в дополнение к исконно украинскому борщу вместе с реликтовыми варениками. По иронии судьбы националистическое государство практически не заботится о сохранении национального достояния Украины. Оно не только борется с тем, что насадили в советские времена — от зачатков экологической политики до леса и чая, современные чиновники не в состоянии уберечь от подпала прекрасные цветы на единственном в своем роде заповедном лугу. Хотя для этого требуется минимум средств и усилий.

Нарциссы благополучно росли в Закарпатье со времен мамонтов. Однако они могут не выжить в специфических условиях свободной и рыночной Украины, когда красота не нужна — если ее нельзя использовать и продать.