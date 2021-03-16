Граждане Украины пребывают в наивной уверенности, что в их стране ещё есть, что воровать, ибо олигархи постоянно богатеют

Простые «маленькие» украинцы в связи с этим надеются, что когда-нибудь, когда какой-нибудь очередной майдан таки приведёт к власти настоящих «борцов за народное счастье», миллиарды долларов из олигархических кубышек перекочуют если не в карманы оголодавшего простонародья, то хотя бы в закрома родины, что обеспечит каждому сносное существование.

Они верят в несметные богатства, которые где-то на Украине есть, надо только найти золотой ключик и обнаружить правильную дверку в каморке старого Карло, чтобы привести наконец украинцев к процветанию. Ибо (как гласила дурацкая реклама) «они того стоят».

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Попробуем объяснить причины появления и столь длительного существования этого мифа. Ведь вроде бы как нельзя десять раз украсть одно и то же, а якобы постоянно растущие богатства украинских олигархов, весело подмигивая несмышлёным холопам, говорят, что можно, только не признаются как.

«Форбс» в очередной раз опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты. Высшую строчку от Украины там занял Ринат Ахметов. Но это всего 330-е место, а когда-то он входил в сотню самых богатых людей мира. Состояние его выросло за год впечатляюще — более чем в три раза (с 2,4 миллиарда до 7,6 миллиардов долларов). Но в 2012 году Ахметов занимал 39-е место в списке «Форбс», а состояние его оценивалось в 16 миллиардов долларов. Пинчук был на 255-й строчке с состоянием 4,2 миллиарда долларов. Состояние Коломойского в том же году оценивалось в 3 миллиарда долларов, а Боголюбова в 2,8 миллиарда долларов. В 2015 году состояние Ахметова оценивалось в 6 миллиардов 900 миллионов долларов, Пинчука — в 1,5 миллиарда, Коломойского — в миллиард 400 миллионов, а Боголюбова — в миллиард триста миллионов долларов.

Соответственно, по данным «Форбс», в прошлом году Пинчук имел 1,4 миллиарда, а в этом имеет 2,5 миллиарда долларов. Состояние Коломойского выросло за год с миллиарда до 1,8 миллиардов долларов, а Боголюбова — с 1,2 миллиарда до 1,7 миллиарда долларов.

Как видим, от года к году олигархические состояния то растут, то тают. Причём изменения происходят в разы. Куда же деваются и откуда берутся эти миллиарды?

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Дело в том, что «Форбс» оценивает номинальную стоимость активов в соответствии с биржевой стоимостью ценных бумаг, зафиксированной в ходе последней транзакции. Допустим, что Ахметов является официальным владельцем миллиона акций некоей компании. В ходе последних торгов была продана одна акция этой компании за тысячу долларов. «Форбс» множит тысячу на миллион и получает миллиард — номинальную стоимость принадлежащих Ахметову акций. Если таких компаний 7-8, то искомые миллиарды легко рисуются.

Но если Ахметов решит превратить акции в деньги и выбросит на биржу весь принадлежащий ему пакет, то стоимость их сразу катастрофически упадёт. Не найдётся столько покупателей, и они не только миллиард не принесут, а хорошо, если хотя бы на десять миллионов наторговать получится. Аналогичным образом цена упадёт, если продавать не пакет акций с биржевых торгов, а компанию одному покупателю. Тогда будет оцениваться не столько её текущая капитализация (хоть и она тоже), а прибыльность и перспективы дальнейшей работы на рынке. Возможно, цена упадёт не так резко, как при продаже пакета акций на бирже, но всё равно упадёт (а может упасть и резче).

Таким образом, миллиарды, рисуемые «Форбсом» виртуальные, в природе они не существуют. Закономерен вопрос: откуда же тогда олигархи берут деньги на свои проекты и роскошную жизнь.

Во-первых, они действительно воруют. Но сотни миллионов долларов, полученных по серым и чёрным схемам, «Форбс» не видит (они не входят в официальную отчётность), а значит, и не учитывает. Грубо говоря, два десятка маршрутов маршрутных такси в Киеве могут приносить вам больше реальных денег неучтённой наличкой, чем виртуальные миллиарды в списке «Форбса».

Во-вторых (и это ответ на вопрос, зачем же они так лезут в этот список), капитализация компании служит банку основанием для выдачи кредита и для его объёма. Многие олигархи, как Илон Маск (или, если угодно, как США), живут в долг. Причём их активов в реальности никогда не хватит для покрытия их долгов. Но это не их проблемы, а проблемы кредиторов.

Спросите, за счёт чего растёт капитализация их предприятий?

Ахметов впереди: Forbes обновил список богатейших украинцев © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Во-вторых, вы всегда можете «управлять» своей капитализацией. Как уже было сказано, «Форбс» (и другие рейтинги) оценивает общую капитализацию по последней биржевой транзакции. Для профессионального маклера нет никаких проблем организовать продажу небольшого пакета акций по нужной цене. Таким образом, капитализацию можно искусственно как наращивать, так и снижать.

Значит ли это, что олигархи не воруют? Воруют и ещё как. Только список «Форбс» не даёт истинного представления ни об объёмах, ни об источниках доходов. Динамику доходов Коломойского вообще посчитать сложно, настолько его бизнес хорошо спрятан. С Ахметовым проще. Определённую долю его украинских доходов можно посчитать исходя из роста цен на электричество и отопление, за вычетом неплательщиков. Однако и у него такие схемы, как «Роттердам+» и подобные ему, в значительной своей части непубличны, а схемы получения и дележа прибыли не раскрываются.

Так что наивные украинцы, считающие, что их местные олигархи знают, где лежит клад Али-Бабы, и регулярно ходят за золотом с осликом и мешком, глубоко ошибаются. Они сами и есть и ослик, и клад, и мешок. И будут работать ослами, возящими своим олигархам золото, пока будут сохранять иллюзию украинской государственности.