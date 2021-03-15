Самые состоятельные украинцы упрочили свои позиции в глобальном рейтинге Forbes

Журнал Forbes регулярно публикует обновленный список самых богатых людей планеты. Обнародованные в нем данные подтверждают — коронавирусный кризис сказочно обогатил топовых капиталистов нашей эпохи, вроде Илона Маска и Джеффа Безоса, которые активно используют его для приумножения своих капиталов.

Они зарабатывают миллиарды долларов в ежедневном режиме на фоне обнищания миллионов людей, которые вынуждены продавать свой труд за копейки. И это вызывает в западном обществе растущее возмущение — молодое поколение американцев все чаще обращается к идеям социализма, требуя преодолеть постоянно растущее общественное неравенство. Потому что современная молодежь не видит для себя в этой реальности никаких будущих перспектив.

В постмайдановской Украине прослеживаются те же самые антисоциальные тренды. Население государства нищает, ВВП падает, а богатые стремительно богатеют, что особенно бросается в глаза на фоне пропагандистской риторики «слуг народа», которые как раз объявили решительную борьбу с украинскими олигархами. Эта борьба оказалась настолько впечатляющей и успешной, что большинство украинских сверхбогачей существенно поднялись в рейтинге Forbes, демонстрируя очередную перемогу поднявшейся с колен нации. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Так, состояние Рината Ахметова выросло за полгода с 2,4 до 7,6 млрд долларов, и самый богатый украинец занимает теперь 330-е место в рейтинге самых богатых людей планеты. Состояние Виктора Пинчука увеличилось начиная с июня 2020 года с 1,4 до 2,5 млрд долларов. Капитал Константина Жеваго предположительно вырос за этот же период с 1,1 до 2,1 млрд, а богатства Игоря Коломойского приумножились с 1 до 1,8 миллиарда долларов. Причем его многолетний партнер Геннадий Боголюбов тоже изрядно разбогател, увеличив свои активы с 1,2 до 1,7 миллиарда.

На подъеме и Петр Порошенко. Состояние «сивочолого гетьмана» выросло за полгода с 1,4 до 1,6 миллиарда, что позволяет ему поддерживать свой порядком износившийся политпроект, конкурируя на ниве национализма с президентом Зеленским. А за ним следует Вадим Новинский, который попал в клуб украинских миллиардеров, увеличив капитал с 810 миллионов до 1,4 миллиарда долларов. Хотя его обходят в общем зачете совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» Александр и Галина Гереги с совокупным семейным состоянием, составляющим около 2 миллиардов.

Тенденции очевидны — страна беднеет, но это не мешает процветанию олигархов. Строго говоря, в этом нет ничего нового, потому что разорение сограждан всегда являлось базовым условием для обогащения украинских капиталистов, которые наживались на общей бедности начиная с девяностых годов прошлого века. Достаточно вспомнить, что представители олигархической касты оказались в числе основных бенефициаров Евромайдана, с лихвой вернув себе вложенные в него средства, потому что это позволило им максимально увеличить свое влияние на политику украинского правительства, выбивая для себя многочисленные льготы и преференции.

«Примечательно, что до сих пор Кабмин не подготовил ни одной инициативы, которая заставила бы платить олигархов. Хотя у власти есть возможность повысить доходы бюджета, прямо не повышая фискальную нагрузку на простых людей. Например, в Украине самые низкие ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Они в разы ниже, чем в России, не говоря уже о Европе. Но повышение платы за пользование недрами — это фискальная нагрузка на олигархов. А на это власть, похоже, пойти не может. Предложенные антинародные законопроекты дают вполне наглядный ответ на вопрос, кто выиграл в Украине в результате революции. Если бывшее правительство было «семейным», то нынешнее заслуживает гордого эпитета «олигархическое», — исчерпывающе написал об этом в марте 2014 года редактор «Экономической правды» Сергей Лямец.

Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и прочие представители когорты украинских сверхбогачей прекрасно вписались в постмайдановскую действительность, наладив взаимовыгодные отношения со своим царственным собратом Порошенко. Теневые схемы олигархов позволяли им поддерживать свои империи за счет скудного украинского бюджета, запуская руку в карман украинского государства. Однако война и падение экономики все равно ударили по олигархическим капиталам, которые сокращались несколько лет подряд — вплоть до 2020 года. И очень симптоматично, что очередной подъем благосостояния богачей пришелся именно на правление «слуг народа».

Зеленский обещал поднять доходы всех украинцев, но в реальности помог только миллиардерам.

Впрочем, их перспективы не выглядят сегодня совершенно безоблачными. Ахметов и большая часть пула украинских миллиардеров успешно поладили с новой властью, занимаясь с ней общим бизнесом, как это было и во времена Порошенко. Однако неолиберальные чиновники-грантоеды, за спиной которых стоит американский Госдеп, оказывают давление на Игоря Коломойского, чтобы преподнести показательный урок его коллегам по цеху. Конечно, условный Запад не собирается ликвидировать украинских олигархат. Однако он желает поставить сверхбогачей под полный контроль, чтобы они перестали быть самостоятельными игроками на поле украинской политики. А это открывает перед Зеленским соблазнительную возможность передела активов проштрафившихся нуворишей, чтобы заодно поднять на этом свой порядком просевший рейтинг.

Состояния украинских капиталистов в основном увеличились за счет общемирового роста цен на нефть, газ и металл — достаточно сказать, что железная руда подорожала в прошлом году сразу на 80 долларов за тонну. Сырьевые месторождения и нефтеперерабатывающие предприятия становятся в этой ситуации источниками сверхприбыли, так что вполне возможно, что власти попробуют поставить эти богатства под свой контроль, о чем уже заговорил глава украинского государства.

«Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально тщательный аудит, результаты которого будут представлены обществу», — заявил в ходе вчерашнего брифинга Владимир Зеленский. А на ближайшем заседании СНБО планируется заслушать специальный доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха, который расскажет о приватизированных природных богатствах с очевидным намеком на проблемы для их владельцев.

Все это можно было бы только приветствовать, потому что пересмотр итогов приватизации и национализация олигархической собственности является важнейшим условием для возрождения Украины наряду с преодолением унизительной внешней зависимости и денацификацией украинского общества.

Однако никакой реальной национализации не предвидится. Как максимум речь идет о возможном перераспределении активов отдельно взятых украинских сверхбогачей в пользу других, дружественных правительству олигархов, которым будет позволено реприватизировать эту собственность «по закону» с учетом интересов коррумпированных чиновников и западных корпораций. Потому что никто не собирается возвращать месторождения и заводы ограбленным украинцам. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Олигархия увековечивает себя не при помощи постоянного сохранения власти в одних и тех же руках, но тем, что она попеременно выпускает власть из одной руки, чтобы подхватить ее тут же другой», — замечал в свое время декомуннизированный украинскими властями Карл Маркс.

Украинская реальность подтверждает правоту его слов — меняются президенты, а олигархи ведут между собой постоянные междоусобные войны, но сохраняют при этом власть своего привилегированного сословия, продолжая богатеть за счет нищеты простых украинцев.