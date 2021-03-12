В Украине не хватает больниц и специалистов, однако «реформы» идут по плану

Это может показаться кому-то невероятным, но, несмотря на коронавирусный кризис, в Украине продолжаются массовые сокращения медицинских работников. Согласно только что опубликованным данным Государственного центра занятости, в течение прошлого года в стране потеряли работу сразу 73 тысячи медиков. А в январе нового, 2021-го, года число безработных пополнили еще 6 тысяч работников медицинской сферы.

Этот самоубийственный процесс происходит в рамках так называемой медицинской реформы благодаря плановому сокращению «нерентабельных» диспансеров и «избыточных» ставок. Кроме того, специалистов методично выдавливают из профессии сочетанием низких зарплат и тяжелых условий труда, когда работникам ковидных отделений приходится работать без элементарных защитных средств или приобретать их за свой собственный счет.

Так называемая оптимизация медицины преследует две цели, которые не имеют ничего общего с интересами украинских граждан. Это циничная политика экономии бюджетных средств, внедряемая за счет здоровья и жизни простых украинцев. А также интенсивная коммерциализация национальной системы здравоохранения, хотя вполне очевидно, что она дополнительно затрудняет доступ к получению качественных медицинских услуг, которые постепенно превращаются в привилегию для людей с достатком. Коронавирус – болезнь бедных © REUTERS, Jeanty Junior Augustin

Как написал на «Фейсбуке» председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий, до конца текущего года в Украине введут возможность доплачивать за услуги, полученные у «хороших» специалистов. По словам депутата, он недавно проговорил этот вопрос с Беном Зиннером — директором Офиса здравоохранения американского Агентства по международному развитию (USAID). И, судя по всему, такая инициатива встретила за океаном полное понимание.

Конечно, эта история является очередным примером унизительной внешней зависимости постмайдановской Украины. Однако информация о том, что депутат Верховной Рады обсуждает с иностранным чиновником доплаты за медицинские услуги для украинцев, не вызывает в обществе никакого скандала. Чему удивляться, если во главе украинского здравоохранения несколько лет находилась исполняющая обязанности министра с паспортом гражданина США и лично продвигала в этом качестве программу «успешной медицинской реформы»?

Между тем, последствия «оптимизации» поставили украинскую медицину на грань драматической катастрофы. Они не позволяют эффективно противостоять новой волне коронавирусной пандемии, которая в буквальном смысле захлестывает сейчас страну. По данным на 12 марта, в Украине зафиксировано свыше 12 тысяч новых случаев заболевания Covid-19, что является максимальным показателем за последние три месяца. И ситуация продолжает стремительно развиваться, вызывая серьезное беспокойство специалистов. Потому что все понимают, что статистика фиксирует далеко не все реальные случаи заражения.

В одном только Киеве за минувшие сутки официально выявили 896 новых случаев заболевания ковидом, а в столичных клиниках находятся 2548 коронавирусных пациентов, что является еще одним печальным антирекордом.

«Сегодня в больницах столицы наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки», — прокомментировал эту ситуацию мэр Виталий Кличко, отметив, что в городе заполнено больше половины зарезервированных больничных коек.

А в Житомирской области, из-за рекордного количества зараженных Covid-19, с сегодняшнего дня полностью прекратили работу транспорта на пригородных, междугородных и внутриобластных маршрутах.

Ухудшается обстановка в Ивано-Франковске, где в последние дни была зафиксирована наибольшая заболеваемость и смертность за все время коронавирусной пандемии. Больные с тяжелой формой Covid-19 вынуждены часами ожидать госпитализации в «скорых», а тех, кто еще не оправился до конца, отправляют долечиваться домой. Местные власти срочно разворачивают палаточные модули для госпитализации постоянно прибывающих пациентов, но этих мер с очевидностью не хватает.

«Ситуация критическая. Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений — сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом.

Мы не можем только своими силами преодолеть эпидемию. Дороги — это хорошо, но когда есть человеческие жизни, то может лучше перенаправить средства на них. Не может быть так, как это было несколько дней назад, когда женщину везли в Заболотов, там не было места, затем в Коломыю, где тоже отказали, а когда женщину везли в Калуш, она, к сожалению, умерла», — написал в «Фейсбуке» ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив.

Увы, положение дел в самой области пока что немногим лучше, чем в областном центре. И характерно, что местные жители прямо увязывают этот кризис с последствиями разрушительной «медицинской реформы».

«Больниц много закрыли, у нас в Делятине на Франковщине больница почти закрыта, а был когда-то и роддом, и хирургия, также в военной части была большая больница, а сейчас — просто заброшенное здание. Больных по всей области возят. И еще был психоневрологический диспансер, который, кажется, также закрыли. Сколько местных могло бы лечиться! А они теперь палатки ставят. Как раз на руку, чтобы деньги отмыть», — рассказывает изданию «Страна.UA.» Елена Микуляк.

«Когда «звездная» Ульяна Супрун начинала свою «реформу», я говорила, что произойдет в конечном итоге, так как прожила двадцать лет в Лондоне и знаю, что такое британская модель, взятая за основу в Украине. Но наши люди бредят Европой и позволили разрушить все то еще хорошее, что было в Украине, а теперь пожинаем плоды. Грустно и тревожно», — пишет в своем блоге жительница Ивано-Франковска Олеся Панькив.

«Всё рушится – основа расшаталась». Причины коллапса американской медицины © AP, John Minchillo

Однако в сфере здравоохранения продолжаются сокращения, и власти не намерены отступаться от программы «оптимизации», несмотря на то что украинские медики все чаще уезжают ради заработка за границу. Такова убийственная логика рыночных реформ, помноженная на фактор внешней зависимости, которая заставляет чиновников отказываться от идеологически неблагонадежной вакцины, потому что этого потребовали американские дипломаты.

А мнение жителей Украины не имеет для них никакого веса.