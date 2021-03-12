Введение американцами санкций против Игоря Коломойского было воспринято частью украинского общества с нескрываемым злорадством

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В той или иной степени все эти претензии обоснованы: Игорь Валерьевич имеет славу беспринципного и жадного хищника, избавление от которого воспринимается как спасение от инфернального зла. Однако Коломойский не хуже и не лучше других украинских олигархов. Да и речь идёт не об избавлении от надоевшей хозяевам шахматной доски конкретной фигуре, но постепенной и системной зачистке тех, кто мешает полному контролю над жизненным пространством постмайданной Украины.

Под ударом уже находятся Фирташ и Медведчук, на мушке Порошенко и Боголюбов, в поле зрения целый ряд менее известных персон.

Местный олигархат ошибочно предполагает, будто иностранные хозяева Украины и далее будут нуждаться в услугах надсмотрщиков — в обмен на привычный для них грабеж государства. На самом деле они грабят уже не свою территорию, а чужие завоевания. А «белый господин» очень не любит, когда кто-то покушается на его добычу. Так племенные царьки в эпоху колонизации Африки ещё могли приторговывать своими соплеменниками, однако настоящие богатства континента — недра, земля, природные ресурсы — переходили под управление метрополии.

Экспертное сообщество представляло местный олигархат своеобразным «гарантом независимости» Украины. Мол, пока действует принцип «Техас должны грабить техасцы», украинские олигархи не допустят на свою территорию чужаков. В первую очередь, это касалось их российских коллег — финансовому проникновению которых на Украину чинились самые разнообразные препятствия. Предполагалось, что более богатый российский капитал сможет подвинуть местных на украинском рынке, и якобы вернуть Украину под российское владычество. Названа дата рассмотрения СНБО санкций против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

Стратегические цели «незалежности» совпадали с финансовыми, и оба Майдана подразумевали не только «геть от Москвы» в политическом смысле, но и «прочь от России» в экономике. Энергичные шаги по разрыву связей — невзирая на колоссальные экономические издержки — были предприняты ещё при Викторе Ющенко. А после 2014 года устранение «российской угрозы» в экономической сфере стало генеральной линией украинского государства.

Принудительный разрыв торговых отношений, долгосрочных контрактов, различных договоров воспринималось значительной частью украинского общества как избавление от «колониальной зависимости», а местным капиталом как карт-бланш на некую самостоятельную игру.

При этом обратные российские санкции были восприняты с нескрываемой обидой — а нас за что? Либо смешками: мол, посмотрим как вы без нас проживете, особенно в критически важных сферах — типа моторостроения. Однако Россия смогла наладить подобные производства на своей территории, а вот Украина собственное авиастроение, кораблестроение или нефтедобычу в необходимых объемах — почему-то нет.

Теперь вдобавок выясняется, что крупные отечественные собственники, которые традиционно оказывали влияние на весь процесс управления Украиной, не нужны и Западу. Делать скидку на их экономические интересы, постоянно учитывать в политических расчетах, считаться с капризными хотелками больше никто не собирается. Олигархи сделали своё дело, олигархи могут уходить. Причем метрополию интересуют не столько их материальные богатства (весьма скромные по масштабам транснационального капитала), сколь налаженное информационное влияние на туземную аудиторию.

Для понукания аборигенами — наряду с судебной системой, аппаратом сыска и дознания, управления финансами — метрополия должна контролировать информационные потоки. Потому и прежде всего под ударом оказываются те олигархи, которые имеют в своём распоряжении информационные империи (которые дают им возможности для продвижения собственных политических интересов и проектов). Волкер рассказал, что Украина должна сделать с Коломойским © скриншот видео "BIHUS info"

Медведчука «раскулачили» не только за его «пророссийскую позицию», но и за солидный информационный ресурс. Преследуемый американским правосудием Фирташ — это не только химическая промышленность или российский газ, но и половина популярного телеканала «Интер»; Коломойский имеет не только богатые экономические активы, но и мощный медиа-холдинг «1+1». Дежурной русофобии от украинских СМИ уже мало, метрополии необходима абсолютная покорность украинского общества в его переформатировании — от модных трендов в секс-утехах до готовности стать пушечным мясом ради чужих интересов.

Сегодня животная ненависть украинских СМИ к Владимиру Путину — это отчасти личная ненависть олигархов к человеку, который набросил смирительную узду на их коллег. Но Путин унял своих олигархов в интересах России, а американцы уймут украинских в интересах Америки. И даже утрата (переуступка) информационных активов вряд ли спасёт их от зачистки, ибо потерявший — вместе с информационным — свой политический ресурс олигарх, становится ещё более легкой добычей для транснационального капитала и его местных обер-лакеев.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского Виктор Пинчук — уже начал распродажу активов, и можно не сомневаться: ему, его детям и внукам награбленного с лихвой хватит на безбедную жизнь. Тем более, что зять экс-президента Кучмы активно спонсировал «соросят» и американскую Демпартию, давно обзавёлся необходимыми связями в тамошнем истеблишменте, ретранслирует через свои телеканалы что нужно метрополии и лишних вопросов не задаёт.

Кто останется «последним из олигархов» — Пинчук или, скажем, Ахметов — не так уж и важно. Может даже обоих оставят — ради дополнительного и конкурентного присмотра за сворой вороватых лакеев. Главное иное: «внезапно» выяснилось, что олигархи отнюдь не были гарантией «украинской независимости», но являлись (может сами того не понимая) проводниками чужой колониальной политики. А теперь — под восторженные вопли толпы — их планомерно списывают в политический утиль.

Следить из посольства за постоянно хитрящими толстосумами слишком хлопотно — как хозяину гоняться за разбегающимися тараканами в дальнем флигеле. Куда проще правом карающего тапка наделить исполнительного слугу. Всё равно он слуга не своего народа, а метрополии.