Одним из главных обезболивающих является беспамятство. Речь не об алкогольной интоксикации, но о выживании обычного человека в стрессовых условиях. Мы инстинктивно вычищаем из памяти излишне болезненные моменты — и таким образом наш организм оберегает психику от чрезмерных перегрузок

В украинском обществе начался период массовой ретроградной амнезии: многие стараются не вспоминать, с чего все-таки началось падение Украины в пропасть. Память услужливо зачищает страшные картины убитых детей и матерей Донбасса, обгоревшие трупы в Одессе, застреленных в Киеве правоохранителей… Есть только умеренное количество «жертв революции», некая «революционная целесообразность» и светлое ощущение собственной безнаказанности — а нас-то за что?

Самозачистка памяти доходит до полного абсурда, до отрицания текущей реальности. Недавно мое внимание привлек небольшой спор в сети. Человек выставил информацию, что во Львове произошла драка: после скандала с «мовной активисткой» уличных музыкантов избили местные националисты за исполнение песен на русском языке. Конфликт, в общем, достаточно обыденный для современной Украины. Поразило, что комментирующие массово отрицали сам факт инцидента, хотя о нем широко сообщала пресса, видео скандала опубликовано, известно имя солиста группы — Максим Витошинский, подсчитана даже сумма ущерба за сломанные музыкальные инструменты — 30 тысяч гривен.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так «цивилизованные» немцы при Гитлере не верили в концлагеря, а если и знали, то не догадывались о печах, а если были в курсе дела — то полагали, что истребляют чужаков во благо своей нации.

Выборочна не только человеческая память, но и восприятие событий, и сами информационные потоки. Потому такое изумленное было лицо у Дмитрия Гордона в его нашумевшем интервью с Евгением Комаровским, когда доктор дал неожиданный отпор матерому пропагандисту.

«Вы считаете, что Украина — развитая страна? Откуда вот у вас, у людей этой страны, во главе с тобой столько понтов?.. Мы были развитой страной, мы в космос ракеты запускали, у нас были лучшие силы, но мы проср…ли все, что могли», — желчно охарактеризовал реальные достижения независимой Украины известный врач.

«Да вы ватник», — только и успел ахнуть Гордон.

«Ага, вот правильно, а я ватник, — передразнил Комаровский. — Поэтому мы сначала проср…ли свою страну, своих ученых, свои заводы, свои биотехнологии. А потом мы рассказываем, что мы не слаборазвитая страна. А какая?»

Похоже, для Гордона такой взгляд на окружающий мир оказался абсолютной новостью.

Кто сегодня на Украине помнит о «миллиардах долларов» Януковича в нескольких КамАЗах, сплетни про его золотой унитаз, назойливо мелькающее «ухо Булатова», а до того «звыряче побыття» студентов, которые при ближайшем рассмотрении оказались взрослыми мужиками из числа националистов, а до того — якобы полный отказ от евроинтеграции (хотя правительство Украины просило всего лишь отсрочку и более щадящие условия)? В те месяцы для симпатиков Майдана это являлось абсолютной истиной, а когда мифы Майдана оказались многократно разоблачены (включая количество жертв так называемой «Небесной сотни»), они просто предпочли этого не заметить.

Вакханалия шовинистов. Мовные маньяки как фактор уничтожения Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Януковича были прекращены вне правового поля — нормы о «самоустранении президента» в Конституции нет. И подобных нарушений десятки с самого начала майданного правления. Потому в конце концов и дошло дело до применения армии против сограждан, бомбардировок собственных городов, сожжения несогласных заживо, массового мародерства, задокументированных международными организациями случаев пыток. Забыли? Напрасно — мы не забыли.

Некий промайданный активист Сергей Бригар из Одессы изумляется реальности, с которой (видимо, внезапно для себя) он встретился. Даю в переводе с украинского: «Сегодня услышал в трамвае: "Ну і до чєго еті прідуркі домайданілісь? Сдєлалі госпєрєворот. І что? Жить стало только хуже. Правільно іх тогда білі. Плохо только, что нє добілі" [старательно транскрибирует Брагар русский язык]. Смотрю: мужчина лет пятидесяти. Пришлось популярно объяснить, что прямо сейчас ему нужно зажать свое поганое грызло! Завязалась небольшая "дискуссия". И… большинство окружающих поддержали оппонента!.. Звучало: "Прі Яникє лучше било", "За***лі со своїм націоналізмом", "Нєчєго мнє на мовє шпрехать, тут тєбє нє Львов"».

Изумленный, столкнувшийся лицом к лицу с обычными людьми «активист» Бригар делает вывод, что разговаривать с народом бессмысленно.

«Это потерянная масса. С такими, к сожалению, уже никогда ни о чем не договоришься. Единственное, чего можно достичь, — заставить их бояться, — обращается к своим единомышленникам Бригар. — Большая проблема — настроения массового электората, который не имеет никаких особых идейных убеждений, но благодаря враждебным СМИ также активно поддерживает кремлевские нарративы и рассказывает о "государственном перевороте", "бандеровских террористах", "американской оккупации" и тому подобное».

А с чего бы согражданам радоваться, если, по данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине составил $3 424 в год (в Белоруссии — $6 133, в Казахстане — $8 781, в России — $9 972)? При этом Украина уже обогнала большинство стран Евросоюза по стоимости электроэнергии: на Украине средняя стоимость мегаватт-часа составляет 40 евро, а в среднем по Европе — 24 евро. Цена газа на голландском спотовом рынке в октябре прошлого года была 150 долларов за тысячу кубометров, а украинские потребители покупали ту же тысячу по 226 долларов.

Средний месячный доход украинской семьи сократился с 560 до 460 долларов; она стала потреблять на 16,7% меньше рыбы и морепродуктов, молочных продуктов меньше на 6,5%, фруктов и ягод меньше на 3,5%, а овощей — на 6,4%. При этом обнищание населения впрямую отражается на росте преступности: согласно рейтингу Numbeo, в 2020 году Украина заняла первое место среди самых опасных стран Европы.

А может, состоялся прорыв Украины в каких-то иных сферах — ну, скажем, в «свободе слова» или общем «уровне жизни»? Обобщающий рейтинг «могущества страны» (составляется изданием US News & World Report) ежегодно включает в себя 65 показателей, в число которых входят развитие инноваций, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие и т.д. К числу лучших отнесены 73 страны; Украина среди них на 68-м месте. Для сравнения: Россия на 23-м (что на одну позицию лучше, чем в прошлом году). Возглавляет рейтинг Швейцария.

Или, возможно, после украинской «революции» речь идет о неких «прогрессивных реформах», которые дадут эффект спустя некоторое время — благодаря, так сказать, «сбросившей оковы» экономике? И семь лет для того срок немалый. Так нет же: в рейтинге инновационных экономик мира авторитетного издания Bloomberg Украина заняла 56-е место среди 60 стран, потеряв еще три позиции по сравнению с предыдущим годом (для сравнения: Россия на 26-м месте, Польша на 28-м).

Или еще одна «национальная идея» — «аграрная сверхдержава». Но производство молока в Украине снизилось с 11,5 до 6,9 миллиона тонн в год, а производство яиц уменьшилось с 19,6 до 16,7 миллиарда штук. В давнем апреле 2013 года на Украине (без учета Крыма и ЛДНР) насчитывалось 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота, а в апреле 2020 года — уже 1,8 миллиона. Сокращение почти на 30% тоже не свидетельствует о больших успехах в данной сфере.

А может, расцвела столица? Ведь бывает же в истории так: провинция ограблена, зато королевский двор блистает, собирает самых лучших и славу всей державе приносит. Тоже нет. Согласно рейтингу городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index), в 2020 году Киев занял 99-е, то есть предпоследнее (!) место. Аккурат между Йоханнесбургом (ЮАР) — 98-е место и Лагосом (Нигерия) — 100-е место. На первой позиции Хельсинки, Москва на 55-м месте, Санкт-Петербург — на 58-м.

Генетическая память. Размышления под староновогодней елкой © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий поведал, что «активист», который в свое время кидал яйцом в Януковича (некий Дмитрий Романюк), уже стал замглавы Ивано-Франковской администрации: «Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, рискнувший сделать такое, это он ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что еще услышим о нем как об эффективном менеджере значительно больше».

Несомненно, незаменимый специалист.

Из стройных рядов «активистов Майдана» была выдернута в губернаторы Черниговской области 29-летная тогда Анна Коваленко, а руководителем Черниговской области назначили бывшего шоумена Александра Скичко, который работал ведущим на украинских телеканалах (в частности, вел национальное «Евровидение-2017»). Впрочем, какая разница для современного руководителя региона — яйца в людей бросать или песенные конкурсы вести? Судьба ласкает молодых и рьяных.

Какую выписали себе премию недавние «братья по "Нафтогазу"» Юрий Витренко и Андрей Коболев? Порядка семисот миллионов гривен, если не ошибаюсь (1% от суммы, указанной в решении Стокгольмского арбитража против «Газпрома» — $2,9 млрд, что составляет $29 млн). На этом фоне сущими копейками покажутся зарплаты членов наблюдательных советов обычных госкомпаний — в среднем по 100 тысяч гривен в месяц. Зато, по данным «Экономической правды», в набсовете «Укрзализныци» (это украинское железнодорожное хозяйство, где вагоны на ходу горят и разваливаются) зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год — поскольку общие финансовые показатели ведомства составляют сотни миллиардов.

Как издевательски сказала министр соцполитики в правительстве Гончарука Юлия Соколовская, обращаясь к ограбленным согражданам, «нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы этого не делаем… Стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее». Вот они и думают.

А тем временем молодая помощница главы ЦИК Анжела Еременко обсуждает со всей нищающей страной проблемы своего сломанного фаллоимитатора. «Сказать, что он испортил мне наш первый раз с ним — ничего не сказать. Ну, разряжен, подумала я и отправила его на зарядку. Но она его не оживила, — пожаловалась чиновница на интимное приспособление и сдала его обратно в магазин. — Зачем вы так с моими оргазмами? Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах…»

Когда девице напомнили, что она вообще-то лицо официальное, передовая майданная общественность грудью бросилась на защиту свободы тела. В частности, народный депутат от Харькова и руководитель парламентской делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева пишет пострадавшей от критики несознательных граждан Анжеле Еременко: «Держитесь! Это абсолютно недопустимо! Слишком много позволяют себе некоторые СМИ и "большие эксперты"».

Напомню, это излагает гражданка, которая публично соврала, будто бы ее бабушка поддерживает продажу земли в частные руки. На заседании украинского парламента Мезенцева заявила: дескать, ее старушка очень ждет, когда на Украине откроется рынок земли.

Когда журналисты заявились к бабушке госпожи Мезенцевой, выяснилось, что та свою внучку давно не видела. «Вот передайте ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, — посетовала родственница журналистам. — Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно. Она бы со мной хоть пообщалась… Я думаю, вряд ли люди допустят, чтобы землю продали… Вот арендовать — да, вот нам нравится, что у нас арендуют… С чем же мы останемся, если продадим землю?»

Майданщики врут как дышат, но это для них комфортная среда обитания. Они в ней легко выживают, например рассказывая о наступившей после революции «свободе» в стране, где тысячами запрещают книги, фильмы и самих артистов.

А пока А. Еременко, М. Мезенцева и прочие «активисты» отстаивают свое неотъемлемое право на онанизм, по данным украинского портала

«Опендатабот», за 2020 год было открыто 342 232 дела против граждан, которые не смогли оплатить долги за коммуналку. И это жилье — нередко последнее, что осталось у людей, — у них предполагается отнять. В частности, через судебное изъятие из-за неуплаты коммунальных долгов и введение колоссального налога на недвижимость.

«Сумашедший Зе, Гетьманцев и Ко не знают, как еще содрать шкуру с людей. Они хоть представляют, что такое платить 5 процентов от стоимости имущества ежегодно, — пишет на своей странице в ФБ известный украинский юрист Марина Ставнийчук. — Сначала тарифы заоблачные. Далее под маркой добровольного декларирования всех людей, не только чиновников, облагать неподъемными налогами собственность — квартиры, имущество — пять процентов от собственности ежегодно! Все деньги в банк. Не доверяете? Так это ваши вопросы. За все штрафы, штрафы, штрафы! Не умеренные и не пропорциональные, а неподъемные для людей. <…> Вы за это выходили на Революцию Достоинства?! Средний класс, вы для этого стояли на Майдане?! Вы этого добивались! Чтобы с вас сдирала циничная власть живьем последнюю шкуру!» — буквально кричит Ставнийчук. Но бесполезно — беспамятные не помнят, за что стояли, не понимают, чего в результате достигли, сознательно не видят и выборочно не замечают — словно той драки с музыкантами во Львове.

Они существуют, как живут глисты в изможденном теле, потому и взывать к их памяти бесполезно — у паразитов памяти нет. Избавиться от них помогает только правильно выбранный способ лечения.