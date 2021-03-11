В украинском обществе начался период массовой ретроградной амнезии: многие стараются не вспоминать, с чего все-таки началось падение Украины в пропасть. Память услужливо зачищает страшные картины убитых детей и матерей Донбасса, обгоревшие трупы в Одессе, застреленных в Киеве правоохранителей… Есть только умеренное количество «жертв революции», некая «революционная целесообразность» и светлое ощущение собственной безнаказанности — а нас-то за что?
Самозачистка памяти доходит до полного абсурда, до отрицания текущей реальности. Недавно мое внимание привлек небольшой спор в сети. Человек выставил информацию, что во Львове произошла драка: после скандала с «мовной активисткой» уличных музыкантов избили местные националисты за исполнение песен на русском языке. Конфликт, в общем, достаточно обыденный для современной Украины. Поразило, что комментирующие массово отрицали сам факт инцидента, хотя о нем широко сообщала пресса, видео скандала опубликовано, известно имя солиста группы — Максим Витошинский, подсчитана даже сумма ущерба за сломанные музыкальные инструменты — 30 тысяч гривен.
Однако симпатиками Майдана реальность полностью отрицается: «Олежа, прости, не поверю. Там очень добрые, очень толерантные, очень набожные люди. И уличная культура хорошо развита. Возможно, подрались, но не за песню на русском языке. Я думаю, меньше надо на это обращать внимание»; «Олег, ну где ты это берешь? Побили во Львове. Никогда не было там с этим проблем. Хватит накручивать»; «Да, все так и было! Я все видел сам. Правда, били в ладоши, а так все верно…» — иронизирует еще один. Как бы информированные, вроде бы образованные — они даже не допускают мысли, что реальность может выглядеть иначе.
Так «цивилизованные» немцы при Гитлере не верили в концлагеря, а если и знали, то не догадывались о печах, а если были в курсе дела — то полагали, что истребляют чужаков во благо своей нации.
Выборочна не только человеческая память, но и восприятие событий, и сами информационные потоки. Потому такое изумленное было лицо у Дмитрия Гордона в его нашумевшем интервью с Евгением Комаровским, когда доктор дал неожиданный отпор матерому пропагандисту.
«Вы считаете, что Украина — развитая страна? Откуда вот у вас, у людей этой страны, во главе с тобой столько понтов?.. Мы были развитой страной, мы в космос ракеты запускали, у нас были лучшие силы, но мы проср…ли все, что могли», — желчно охарактеризовал реальные достижения независимой Украины известный врач.
«Да вы ватник», — только и успел ахнуть Гордон.
«Ага, вот правильно, а я ватник, — передразнил Комаровский. — Поэтому мы сначала проср…ли свою страну, своих ученых, свои заводы, свои биотехнологии. А потом мы рассказываем, что мы не слаборазвитая страна. А какая?»
Похоже, для Гордона такой взгляд на окружающий мир оказался абсолютной новостью.
Кто сегодня на Украине помнит о «миллиардах долларов» Януковича в нескольких КамАЗах, сплетни про его золотой унитаз, назойливо мелькающее «ухо Булатова», а до того «звыряче побыття» студентов, которые при ближайшем рассмотрении оказались взрослыми мужиками из числа националистов, а до того — якобы полный отказ от евроинтеграции (хотя правительство Украины просило всего лишь отсрочку и более щадящие условия)? В те месяцы для симпатиков Майдана это являлось абсолютной истиной, а когда мифы Майдана оказались многократно разоблачены (включая количество жертв так называемой «Небесной сотни»), они просто предпочли этого не заметить.
Как сознательно «не замечают», что их система правления выстроена не просто на бесконечной лжи, но и на брутальном нарушении законов. Начиная с того, что полномочия Виктора Януковича были прекращены вне правового поля — нормы о «самоустранении президента» в Конституции нет. И подобных нарушений десятки с самого начала майданного правления. Потому в конце концов и дошло дело до применения армии против сограждан, бомбардировок собственных городов, сожжения несогласных заживо, массового мародерства, задокументированных международными организациями случаев пыток. Забыли? Напрасно — мы не забыли.
Некий промайданный активист Сергей Бригар из Одессы изумляется реальности, с которой (видимо, внезапно для себя) он встретился. Даю в переводе с украинского: «Сегодня услышал в трамвае: "Ну і до чєго еті прідуркі домайданілісь? Сдєлалі госпєрєворот. І что? Жить стало только хуже. Правільно іх тогда білі. Плохо только, что нє добілі" [старательно транскрибирует Брагар русский язык]. Смотрю: мужчина лет пятидесяти. Пришлось популярно объяснить, что прямо сейчас ему нужно зажать свое поганое грызло! Завязалась небольшая "дискуссия". И… большинство окружающих поддержали оппонента!.. Звучало: "Прі Яникє лучше било", "За***лі со своїм націоналізмом", "Нєчєго мнє на мовє шпрехать, тут тєбє нє Львов"».
Изумленный, столкнувшийся лицом к лицу с обычными людьми «активист» Бригар делает вывод, что разговаривать с народом бессмысленно.
«Это потерянная масса. С такими, к сожалению, уже никогда ни о чем не договоришься. Единственное, чего можно достичь, — заставить их бояться, — обращается к своим единомышленникам Бригар. — Большая проблема — настроения массового электората, который не имеет никаких особых идейных убеждений, но благодаря враждебным СМИ также активно поддерживает кремлевские нарративы и рассказывает о "государственном перевороте", "бандеровских террористах", "американской оккупации" и тому подобное».
А с чего бы согражданам радоваться, если, по данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине составил $3 424 в год (в Белоруссии — $6 133, в Казахстане — $8 781, в России — $9 972)? При этом Украина уже обогнала большинство стран Евросоюза по стоимости электроэнергии: на Украине средняя стоимость мегаватт-часа составляет 40 евро, а в среднем по Европе — 24 евро. Цена газа на голландском спотовом рынке в октябре прошлого года была 150 долларов за тысячу кубометров, а украинские потребители покупали ту же тысячу по 226 долларов.
Средний месячный доход украинской семьи сократился с 560 до 460 долларов; она стала потреблять на 16,7% меньше рыбы и морепродуктов, молочных продуктов меньше на 6,5%, фруктов и ягод меньше на 3,5%, а овощей — на 6,4%. При этом обнищание населения впрямую отражается на росте преступности: согласно рейтингу Numbeo, в 2020 году Украина заняла первое место среди самых опасных стран Европы.
А может, состоялся прорыв Украины в каких-то иных сферах — ну, скажем, в «свободе слова» или общем «уровне жизни»? Обобщающий рейтинг «могущества страны» (составляется изданием US News & World Report) ежегодно включает в себя 65 показателей, в число которых входят развитие инноваций, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие и т.д. К числу лучших отнесены 73 страны; Украина среди них на 68-м месте. Для сравнения: Россия на 23-м (что на одну позицию лучше, чем в прошлом году). Возглавляет рейтинг Швейцария.
Или, возможно, после украинской «революции» речь идет о неких «прогрессивных реформах», которые дадут эффект спустя некоторое время — благодаря, так сказать, «сбросившей оковы» экономике? И семь лет для того срок немалый. Так нет же: в рейтинге инновационных экономик мира авторитетного издания Bloomberg Украина заняла 56-е место среди 60 стран, потеряв еще три позиции по сравнению с предыдущим годом (для сравнения: Россия на 26-м месте, Польша на 28-м).
Или еще одна «национальная идея» — «аграрная сверхдержава». Но производство молока в Украине снизилось с 11,5 до 6,9 миллиона тонн в год, а производство яиц уменьшилось с 19,6 до 16,7 миллиарда штук. В давнем апреле 2013 года на Украине (без учета Крыма и ЛДНР) насчитывалось 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота, а в апреле 2020 года — уже 1,8 миллиона. Сокращение почти на 30% тоже не свидетельствует о больших успехах в данной сфере.
А может, расцвела столица? Ведь бывает же в истории так: провинция ограблена, зато королевский двор блистает, собирает самых лучших и славу всей державе приносит. Тоже нет. Согласно рейтингу городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index), в 2020 году Киев занял 99-е, то есть предпоследнее (!) место. Аккурат между Йоханнесбургом (ЮАР) — 98-е место и Лагосом (Нигерия) — 100-е место. На первой позиции Хельсинки, Москва на 55-м месте, Санкт-Петербург — на 58-м.
Итак: результаты хозяйствования Майдана чрезвычайно неудачны, но сознание настроенной особым образом публики эту реальность абсолютно игнорирует. Кому с размеров нищенской пенсии и смерть в избавление, а кому (как шулеру в анекдоте про честных джентльменов) вдруг «карта поперла».
Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий поведал, что «активист», который в свое время кидал яйцом в Януковича (некий Дмитрий Романюк), уже стал замглавы Ивано-Франковской администрации: «Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, рискнувший сделать такое, это он ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что еще услышим о нем как об эффективном менеджере значительно больше».
Несомненно, незаменимый специалист.
Из стройных рядов «активистов Майдана» была выдернута в губернаторы Черниговской области 29-летная тогда Анна Коваленко, а руководителем Черниговской области назначили бывшего шоумена Александра Скичко, который работал ведущим на украинских телеканалах (в частности, вел национальное «Евровидение-2017»). Впрочем, какая разница для современного руководителя региона — яйца в людей бросать или песенные конкурсы вести? Судьба ласкает молодых и рьяных.
Какую выписали себе премию недавние «братья по "Нафтогазу"» Юрий Витренко и Андрей Коболев? Порядка семисот миллионов гривен, если не ошибаюсь (1% от суммы, указанной в решении Стокгольмского арбитража против «Газпрома» — $2,9 млрд, что составляет $29 млн). На этом фоне сущими копейками покажутся зарплаты членов наблюдательных советов обычных госкомпаний — в среднем по 100 тысяч гривен в месяц. Зато, по данным «Экономической правды», в набсовете «Укрзализныци» (это украинское железнодорожное хозяйство, где вагоны на ходу горят и разваливаются) зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год — поскольку общие финансовые показатели ведомства составляют сотни миллиардов.
Как издевательски сказала министр соцполитики в правительстве Гончарука Юлия Соколовская, обращаясь к ограбленным согражданам, «нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы этого не делаем… Стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее». Вот они и думают.
А тем временем молодая помощница главы ЦИК Анжела Еременко обсуждает со всей нищающей страной проблемы своего сломанного фаллоимитатора. «Сказать, что он испортил мне наш первый раз с ним — ничего не сказать. Ну, разряжен, подумала я и отправила его на зарядку. Но она его не оживила, — пожаловалась чиновница на интимное приспособление и сдала его обратно в магазин. — Зачем вы так с моими оргазмами? Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах…»
Когда девице напомнили, что она вообще-то лицо официальное, передовая майданная общественность грудью бросилась на защиту свободы тела. В частности, народный депутат от Харькова и руководитель парламентской делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева пишет пострадавшей от критики несознательных граждан Анжеле Еременко: «Держитесь! Это абсолютно недопустимо! Слишком много позволяют себе некоторые СМИ и "большие эксперты"».
Напомню, это излагает гражданка, которая публично соврала, будто бы ее бабушка поддерживает продажу земли в частные руки. На заседании украинского парламента Мезенцева заявила: дескать, ее старушка очень ждет, когда на Украине откроется рынок земли.
Когда журналисты заявились к бабушке госпожи Мезенцевой, выяснилось, что та свою внучку давно не видела. «Вот передайте ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, — посетовала родственница журналистам. — Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно. Она бы со мной хоть пообщалась… Я думаю, вряд ли люди допустят, чтобы землю продали… Вот арендовать — да, вот нам нравится, что у нас арендуют… С чем же мы останемся, если продадим землю?»
Майданщики врут как дышат, но это для них комфортная среда обитания. Они в ней легко выживают, например рассказывая о наступившей после революции «свободе» в стране, где тысячами запрещают книги, фильмы и самих артистов.
А пока А. Еременко, М. Мезенцева и прочие «активисты» отстаивают свое неотъемлемое право на онанизм, по данным украинского портала
«Опендатабот», за 2020 год было открыто 342 232 дела против граждан, которые не смогли оплатить долги за коммуналку. И это жилье — нередко последнее, что осталось у людей, — у них предполагается отнять. В частности, через судебное изъятие из-за неуплаты коммунальных долгов и введение колоссального налога на недвижимость.
«Сумашедший Зе, Гетьманцев и Ко не знают, как еще содрать шкуру с людей. Они хоть представляют, что такое платить 5 процентов от стоимости имущества ежегодно, — пишет на своей странице в ФБ известный украинский юрист Марина Ставнийчук. — Сначала тарифы заоблачные. Далее под маркой добровольного декларирования всех людей, не только чиновников, облагать неподъемными налогами собственность — квартиры, имущество — пять процентов от собственности ежегодно! Все деньги в банк. Не доверяете? Так это ваши вопросы. За все штрафы, штрафы, штрафы! Не умеренные и не пропорциональные, а неподъемные для людей. <…> Вы за это выходили на Революцию Достоинства?! Средний класс, вы для этого стояли на Майдане?! Вы этого добивались! Чтобы с вас сдирала циничная власть живьем последнюю шкуру!» — буквально кричит Ставнийчук. Но бесполезно — беспамятные не помнят, за что стояли, не понимают, чего в результате достигли, сознательно не видят и выборочно не замечают — словно той драки с музыкантами во Львове.
Они существуют, как живут глисты в изможденном теле, потому и взывать к их памяти бесполезно — у паразитов памяти нет. Избавиться от них помогает только правильно выбранный способ лечения.