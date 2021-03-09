Характерной особенностью постмайданной Украины является массовое озлобление

Причин тому много: приток оружия и психически ненормальных людей из зоны вооружённого конфликта, сознательно разжигаемая властью нетерпимость, растущая нищета и так далее. По данным глобальной базы данных Numbeo, в прошлом году Украина заняла первое место среди самых криминально опасных стран Европы.

Своего рода «индикатором безумия» стало дело Сергея Стерненко — похитителя, наркоторговца, убийцы, на обеление и поддержку которого брошены несметные информационные и людские ресурсы так называемой «патриотической общественности». Девизом кампании стал истеричный призыв лидера партии «Голос» Киры Рудик: «На месте Стерненко может оказаться каждый».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Юрий Касьянов разъясняет логику майданщиков предельно конкретно. «Любого настоящего революционера, патриота и активиста можно посадить по криминальной статье, — пишет об убийце и наркоторговце Касьянов на своей странице в ФБ. — В стране проигравшей революции, где заправляют портновы, я — на стороне Стерненко… Чисто из рационального чувства самосохранения. Сегодня — Стерненко. Завтра — оставшиеся все мы».

Далее господин Касьянов рассуждает о создании специального суда — только для «активистов»: «Дело не в Стерненко. Его дело должен рассматривать специальный суд, созданный для "активистов", по типу военных судов или антикоррупционного суда…» Так сказать, отдельное правосудие для «высшей расы», поскольку Майдан — это «настоящая революция»… И пока в государстве существует подобная извращённая логика — нормальной жизни для обычных людей на Украине не будет.

В государстве уже установилось «правосудие двух скоростей»: одно для «активистов» (то есть опоры майданного режима), другое для всех остальных. Девушка вышеупомянутого Стерненко, Наталья Усатенко, бьет ногой полицейского, но правоохранители любезно отпускают ее на волю; «активист» Владимир Парасюк срывает с полицейского шлем, а представитель МВД просто журит его в социальной сети. Если разрешено им, то можно и другим (предполагают сограждане), и беззаконие свободно растекается по стране.

Уголовная хроника Украины страшна: ни дня без десятков грабежей, изнасилований, убийств, суицидов. И преступления все больше какие-то маньячные. Так, в Славянске задержали негодяя, который убил сразу трёх пожилых людей. Жертвами стали мужчина, его сожительница и 79-летняя мать, которым преступник перерезал горло. Его задержали у знакомых, где он скрывался от полиции. Подозреваемый был облачен в костюм Супермена.

Когда цель окровавливает средства. Кого и зачем поддерживает Запад на Украине? © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Прославившийся антисемитскими высказываниям и нападениями на религиозные символы иудаизма ультраправый активист Андрей Рачок внезапно обнаружил в себе Бога, и обратился к последователям с видеопроповедью: «Я хочу, чтоб каждый из вас понял: во мне не я, во мне Всевышний Бог-творец…». И скрылся от правосудия.

Что уж там говорить о традиционном хулиганстве. В Харьковской области в Дергачевском районе во время сбора урожая был открыт огонь по комбайнерам; в Киеве вандалы разбили окна в четырех поездах метрополитена (причём, когда в них находились пассажиры); в Херсоне уничтожили надгробия воинам-освободителям эпохи Великой Отечественной войны… Подобных инцидентов многие тысячи. Только за прошлый год по официальным данным Национальная полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 (!) гранатометов. Это уже не государство, а бедствие.

Полиции справиться с бедствием не под силу — она разгромлена послемайданными «реформами», густо насыщена подельниками майданных «активистов», деморализована двойной моралью своего руководства. В подобных условиях правоохранительные органы становятся частью общей преступной схемы. На днях в Соломенском районе городе Киева был задержан 30-летний полицейский, который торговал кокаином. В ходе обысков по месту жительства, кроме наркотиков у него обнаружено около 900 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно. А в Киевской области разоблачена группировка, которая похищала людей, вымогала деньги и совершала разбойные нападения. Ее организовал подполковник Службы безопасности Украины, а среди участников банды числились сотрудники полиции.

Ну, и немного светской хроники. В Житомирской области начальник полицейского участка отправился к одному из своих сотрудников, чтобы выяснить причину прогулов. Оказалось, вместо работы он пребывает дома у женщины-полицеской, инспектора по связям с общественностью. «Когда полицейский увидел в квартире своего начальника, он совершил на него нападение, повалил на пол и начал душить. Патрульные, также прибывшие с начальником, пытались оттащить мужчину и одеть ему наручники. В то же время, инспектор попыталась остановить полицейских и укусила руководителя отдела полиции Житомирской области в плечо», — говорится в официальном сообщении.

«Майданная» болезнь разума рождает чудовищ © пресс-служба НАБУ

А значит в системе изначально и сознательно заложено нарушение основополагающего принципа «закон один для всех». Что мы и видим на примере «казуса Стерненко», за которого массово заступаются майданные политики, неонацисты и СМИ. Да и обычные «патриотические» граждане убийцу одобряют. «Добре що він тітухана вбив, поважаю Стерненко», — пишут неравнодушные комментаторы в соцсетях («Хорошо, что он "титушку" убил, уважаю Стерненко»).

А может действительно стоит вернуться к идее «волонтера» Касьянова: то есть на пару месяцев создать специальный полевой суд для «активистов», и рассмотреть их уголовные преступления в ускоренном порядке — по реальным законам военного и революционного времени? Или это опять «другое»?