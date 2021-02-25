Выдающаяся поэтесса перевела на украинский «Манифест Коммунистической партии»

Лесе Украинке — урожденной Ларисе Косач — исполнилось 150 лет.

Бросается в глаза — этот юбилей отмечается в Украине гораздо скромнее, чем можно было бы ожидать для такой круглой и знаковой даты. Конечно, патриоты дежурно поют Лесе официальные славословия, а к ее памятнику возложили цветы от имени президента. Однако сам Зеленский не счел необходимым поучаствовать в этой церемонии и не нашел времени, чтобы посетить могилу выдающейся поэтессы, которую дважды вандализировали охотники за металлом, похитившие также бюст на здании ее киевского музея.

На Банковой сейчас явно не до того. Там заняты ковровыми блокировками сайтов и соцсетей, борются с инакомыслием и продолжают зачищать оппозицию, превращаясь в типичный самодержавный режим, против которого боролась когда-то самая знаменитая женщина в украинской истории.

Наконец, у современного государства нет денег на поддержку украинской культуры, которая подменяется поддержкой шовинистической пропаганды. А потому к 150-летию Леси не открывают новые памятники, музеи и не проводят сколько-нибудь значимые мероприятия просветительского характера.

Все это разительно отличается от празднования столетия Леси Украинки — оно проходило c невиданным сегодня масштабом и явилось одним из главных событий общесоюзной культурной жизни.

«Широко и торжественно отмечали советские люди 100-летие со дня рождения гениальной дочери Украины. Новым свидетельством уважения к славной дочери народа явилось открытие памятника Лесе Украинке в Киеве.

Тысячи трудящихся и гостей столицы Украины собрались в этот день на самой молодой площади города, названной именем писательницы-патриотки. К живописному месту, где возвышается памятник, ведет утопающий в зелени тополей бульвар Леси Украинки — одна из красивейших магистралей новых кварталов Киева. На митинг, посвященный открытию памятника, пришли труженики предприятий и строек, представители партийных и общественных организаций, деятели литературы и искусства, ученые, учащаяся молодежь», — описывала эти события газета «Вечерний Днепр». Лучше всех президентов. Украина помнит Владимира Щербицкого © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

На открытии монумента, где лежит сейчас букетик Зеленского, присутствовало все высшее руководство УССР, представительная делегация из Москвы, а Владимир Щербицкий произнес программную речь, посвященную общественному наследию поэтессы.

«Вся жизнь Леси Украинки, ее общественная деятельность были призывом к труду, к революционному действию. Она верила в неисчерпаемые силы раскрепощенного и свободного народа, объединенного общностью цели. Через годы творческого горения, идейной борьбы и жизненных испытаний поэтесса прошла с гордо поднятой головой. Ее не сломили ни преследования царизма, ни тяжелая болезнь, ни материальные лишения.

Своим самоотверженным, титаническим трудом Леся Украинка обрела в борьба право на бессмертие. Поэзия Леси Украинки — интернациональна по своему значению и по своему характеру. Созданный ею образ свободолюбивого и гордого человека, человека прометеевой силы духа, близок и понятен всем советским людям, всем труженикам в любом уголке планеты», — говорил глава Коммунистической партии Украины, который славился любовью к поэзии и на память цитировал в своих выступлениях стихотворения Леси.

Украинские коммунисты всегда рассматривали поэтессу в качестве своей идейной единомышленницы и имели на это полное основание. Политическое и творческое становление юной Ларисы Косач проходило в среде, где были популярны социалистические идеи. Ее дядя Михаил Драгоманов по праву считается основоположником украинского социализма, а тетя Елена Косач была выслана в Сибирь за участие в покушении на шефа жандармов Дрентельна, после чего ее племянница написала свое первое стихотворение под заголовком «Надежда».

Это слово обозначило собой всю ее жизнь. Будущая поэтесса заболела в детстве костным туберкулезом и до конца своих дней вела борьбу против смертельной болезни, оттягивая приговор, который вынесли ей врачи. Однако это не мешало Лесе принимать участие в политической борьбе. Она поддерживала близкие отношения с Сергеем Мержинским — одним из организаторов Российской социал-демократической рабочей партии, сотрудничала с киевской марксисткой группой «Рабочее дело».

Департамент полиции завел на поэтессу дело за контакты с газетой «Искра», а организационный комитет II съезда РСДРП использовал в листовке строчки ее стихов:

Лязгнет клинок о железо кандалов

Эхо пойдет по твердыням тиранов

Вырастет боем сотен мечей

Звуком иных, не тюремных, речей.

Находясь на лечении в Ялте, Леся Украинка находила время для изучения «Капитала», а потом переводила на украинский Маркса и Энгельса. Именно она является автором перевода «Манифеста Коммунистической партии», что автоматически подводит поэтессу под действие декоммунизационных законов.

«И социализм и рабочее движение вытекают из самой жизни, развивающихся современных отношении, с ростом и развитием капиталистического общества, как его неизбежный вывод и результат. Таким образом «Коммунистический манифест» становится не только основой политического движения современного социализма, но и программой научно-исторического мировоззрения. Он указывает нам, на чем зиждется вся прежняя история человечества. Этот набросок мастерски выявляет основные и важнейшие причины исторического развития человеческого общества», — написала она в предисловии к этой книге, которая не продается в современных украинских магазинах.

Леся Украинка отстаивала права наемных работников, добивалась эмансипации женщин, но никогда не была националисткой. К примеру, она отвергала антисемитизм, в котором была неоднократно замечена ее мать, писательница Олена Пчилка. Поэтесса выступала за социальное, национальное и культурное освобождение украинцев. Однако этот патриотизм не имел ничего общего с позорными попытками утвердить свое превосходство за счет угнетения другого народа.

«Сознательные рабочие не должны считаться с тем, кто из них к какой вере или народу принадлежит (рабочий немец, например, не должен считать себя лучшим от поляка, поляк — от солдата, солдат — от украинца и т. д.). Они должны держаться вместе, как один, потому что у всех у них один враг — состояние богачей, капиталистов, которые пользуются рабочим трудом», — писала в одном из своих текстов Леся.

И нет никаких сомнений, что она стала бы в нынешней Украине жертвой антикоммунистических преследований и травли. Тем более что поэтические произведения переводчицы «Манифеста» тоже несут в себе прямые призывы к сопротивлению, обращенные к униженным нищим людям.

«Власти используют 150-летие со дня рождения Леси Украинки в традиции «государственного официоза». Ей приписывают националистические взгляды и желание «обрести украинское государство или погибнуть в борьбе за него». Но с Лесей Украинкой, как и с любым классиком, все куда сложнее…

Ее идеал настоящей свободы исключает любые формы подавления личности. Живи Леся Украинка в наше время, она непременно была бы помещена в базу человеконенавистнического сайта «Миротворец», на нее нападали бы озверевшие «патриоты» и обливали ее зеленкой. Ее выступления срывали бы радикалы, а в СБУ на нее сыпались бы доносы. Так расправляются сейчас с людьми, которые отчасти наследуют украинским классикам.

Не случайно Иван Франко так плохо помещается в традиционный националистический миф, ведь он тоже был социалистом и настоящим, а не поддельным патриотом», — пишет об этом в газете «Вести» журналист Никита Пидгора. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Всё это пытаются замолчать. На Википедии ни слова не сказано о переводах марксистской литературы, которыми занималась главная украинская поэтесса. Об этом не говорят в школах, не вспоминают в среде национальной интеллигенции, чтобы простые люди, которые мусолят в руках двухсотгривневые купюры с портретом Леси, не знали про ее идейные взгляды. А участницы националистического фемсообщества требуют декоммунизировать могилу этой замечательной женщины, избавив ее от всего советского.

К такому времени лучше всего подходят знаменитые стихи «Contra spem spero» — «Без надежды надеюсь». Обращаясь к оказавшимся на дне истории украинцам, они учат их выдержке и решимости, чтобы продолжать борьбу в самые тяжелые времена. Как это делала когда-то сама Леся Украинка.

Я на гору крутую кременную

Тяжелый камень буду поднимать

И поворачивая тяжесть неземную

Надежды песню стану запевать.

Автор поэтических переводов — Андрей Манчук